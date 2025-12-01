ETV Bharat / state

जानें कब कर्मचारियों/पेंशनर्स को मिलेगा बकाया एरियर, विधानसभा में ये बोले सीएम सुक्खू

शिमला: हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. वहीं, सत्र के बीच पेंशनर्स ने अपने एरियर को लेकर प्रदर्शन किया था. विपक्ष ने भी इसे लेकर सत्ता पक्ष को घेरा था और पेंशनर्स/कर्मचारियों के एरियर के भुगतान की मांग की थी. अब हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देने का बड़ा ऐलान किया है.

प्रदेश के सभी लंबित वित्तीय देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा. सदन में सीएम सुक्खू ने अपने भाषण में कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त वर्ष 2025- 2026 से अगले 5 वर्षों तक केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर कर्मचारियों/पेंशनरो के सभी वित्तीय देनदारियों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को 30 फीसदी बकाया एरियर इसी वित्त वर्ष में उनके खातों में जमा किया जाएगा, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे बुजुर्ग पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन एरियर पूरा भुगतान कर दिया है. सीएम सुक्खू ने धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विंटर सेशन के चौथे दिन प्रश्नकाल के बाद ये जानकारी दी.

इसी वित्त वर्ष में बकाया 30 फीसदी एरियर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को उनकी बकाया पेंशन का 70 फीसदी एरियर दे दिया गया है. वहीं, इन पेंशनरों के बकाया बचे 30 फीसदी एरियर का भुगतान भी इसी वित्त वर्ष में किया जाएगा, जिस पर करीब 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे. 65 से 70 वर्ष की आयु वाले पेंशनरों का 38 फीसदी और 65 वर्ष से कम उम्र के पेंशनरों को 35 फीसदी बकाया एरियर का भुगतान किया जा चुका है. सीएम सुक्खू ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के मध्य रिटायर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एरियर का 20 फीसदी भुगतान किया जा चुका है.

एरियर पर 2155 करोड़ खर्च कर चुकी सरकार