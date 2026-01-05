ETV Bharat / state

आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र, CAG सहित कई मुद्दों पर हंगामे के आसार

सदन की कार्यवाही उपराज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के 30 मिनट बाद शुरू होगी.

दिल्ली विधानसभा
दिल्ली विधानसभा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 5, 2026 at 7:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में एक बार फिर राजनीति सरगर्मी बढ़ने वाली है. दिल्ली विधानसभा का बहुप्रतीक्षित शीतकालीन सत्र आगामी 5 जनवरी 2026 यानि आज से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र के दौरान राजधानी से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

सत्र के पहले दिन से ही सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं. विपक्षी दल (आम आदमी पार्टी) ने सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है. मुख्य रूप से बढ़ता वायु प्रदूषण, यमुना की सफाई और शहर में गंदगी जैसे मुद्दों पर विपक्ष सत्ताधारी पार्टी (बीजेपी) से जवाब मांगेगा. हाल ही में राजधानी में सड़कों की स्थिति और मोहल्ला क्लिनिक बंद होने व अस्पतालों में दवाइयों की कमी को लेकर उठे विवादों पर भी तीखी बहस होने की संभावना है.

दिल्ली सरकार का एजेंडा

दूसरी ओर, सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण अनुपूरक अनुदान मांगों को मंजूरी दिला सकती है. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रही योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान सत्र के मुख्य एजेंडे में शामिल है. मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा जनहित से जुड़ी नई घोषणाएं किए जाने की भी उम्मीद है.

सदन की कार्यवाही उपराज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के 30 मिनट बाद शुरू होगी. कार्यसूची के अनुसार, कार्यवाही शुरू होने से पहले राष्ट्रगान होगा. फिर 11 बजे से उपराज्यपाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत अपने अभिभाषण से करेंगे. फिर 30 मिनट के ब्रेक के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी.

कार्यवाही शुरू होने के साथ ही दिल्ली विधानसभा के पूर्व सदस्यों के निधन से संबंधित सूचना विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता सदन को देंगे. उसके बाद उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी. फिर विधानसभा के पटल पर उपराज्यपाल के अभिभाषण की प्रति का प्रस्तुतीकरण होगा. उपराज्यपाल के अभिभाषण की हिंदी और अंग्रेजी में प्रति को दिल्ली विधानसभा के सचिव रंजीत सिंह सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे. बता दें कि दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगा. अगर आवश्यकता पड़ी तो सदन की सहमति से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है.

शीतकालीन सत्र में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

दिल्ली सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि चार दिवसीय सत्र में दिल्ली के वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक किए गए वैज्ञानिक उपायों पर भी खुली चर्चा होगी. इसके अलावा, प्रश्न काल का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विधानसभा के सभी सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को विस्तृत रूप से उठाने का समय दिया जाएगा.

वहीं, विधानसभा में कथित फांसी घर को लेकर भी कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा दो बार समन भेजने के बावजूद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़लान समिति के सामने पेश नहीं हुए हैं. अब इसलिए भाजपा विधायक प्रद्युम्न राजपूत की अध्यक्षता वाली कार्य मंत्रणा समिति विधानसभा के सत्र में फांसी घर के मामले पर भी चर्चा करने की तैयारी कर चुकी है. इस मामले को लेकर के दिल्ली विधानसभा में हंगामा होने के आसार हैं.

क्या है फांसी घर का मामला

अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय जिस तरह दिल्ली विधानसभा के एक कमरे को फांसी घर बताया गया था. उसी कमरे को अब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार टिफिन रूम बता रही है. साथ ही विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा उस कमरे को फांसी घर बताने को दिल्ली की जनता को गुमराह करने का प्रयास माना है. इसलिए इस मामले में समिति का गठन किया गया है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली चुनावों में कांग्रेस ने प्रचार पर पैसा लुटाने में BJP को पछाड़ा, फिर भी नहीं जीती एक भी सीट; ADR की रिपोर्ट में खुलासा
  2. डिजिटल ऑडिट मॉनिटरिंग पोर्टल को पूरी तरह लागू करने वाली पहली विधानसभा बनी दिल्ली
  3. दिल्ली विधानसभा में ‘फांसी घर’ मामले में प्रिविलेज कमेटी के सामने दूसरी बार पेश नहीं हुए केजरीवाल-सिसोदिया

TAGGED:

DELHI ASSEMBLY WINTER SESSION
दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र
DELHI ASSEMBLY
ASSEMBLY WINTER SESSION SCHEDULE
DELHI ASSEMBLY WINTER SESSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.