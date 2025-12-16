ETV Bharat / state

''15 विधायक लाओ, सीएम बन जाओ'', सदन में संगीता सिन्हा के ऑफर पर अजय चंद्राकर का पलटवार, कहा-दिमाग में पड़े हैं ओले

कांग्रेस विधायक के बयान पर सदन सत्ता पक्ष ने घोर आपत्ति दर्ज की.

Winter session of Assembly
15 विधायक लाओ सीएम बन जाओ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 16, 2025 at 10:41 PM IST

3 Min Read
रायपुर: विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में राजनीतिक बयानबाज़ी का दौर जारी है. सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर को कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने सदन में ही 15 विधायक साथ लाने पर मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे दिया. इस पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक अजय चंद्राकर ने तीखे शब्दों में पलटवार किया, जिससे सदन का माहौल और गर्मा गया.


कांग्रेस विधायक ने दिया अजय चंद्राकर को सीएम पद का ऑफर

सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने अजय चंद्राकर पर तंज कसते हुए कहा कि यदि वे 15 विधायक अपने साथ लेकर आएं तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. यह बयान सदन में चर्चा का केंद्र बन गया और विपक्ष व सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई. मुख्यमंत्री पद के ऑफर पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि संगीता सिन्हा के दिमाग में “ओले पड़ गए हैं” और वे कुछ भी बोल रही हैं. विधायक संगीता सिन्हा के बयान पर सदन में जमकर नोक झोंक हुई.

15 विधायक लाओ सीएम बन जाओ (ETV Bharat)

माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी अगर 15 विधायक लेकर इधर आ जाते हैं तो हम उनको सीएम पद का ऑफर देंगे: संगीता सिन्हा, कांग्रेस विधायक

रवि फसल का मौसम है. ऐसा लगता है जैसे उनके दिमाग पर ओले गिर गए हैं: अजय चंद्राकर, भाजपा विधायक


विजन 2047 की चर्चा से जोड़ा बयान

मीडिया से बातचीत में संगीता सिन्हा ने कहा कि विधानसभा के पहले दिन विजन 2047 पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने भाग नहीं लिया. कांग्रेस विधायकों की अनुपस्थिति में अजय चंद्राकर ने नेता प्रतिपक्ष जैसी भूमिका निभाई, इसके लिए उन्हें हमने अपनी ओर से बधाई दी. कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा कि अजय चंद्राकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं और वे सरकार से दुखी दिखाई दे रहे हैं. इसी वजह से उन्हें 15 विधायक लेकर आने पर मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है.


सियासी बयानबाज़ी से गरमाया सत्र

इस पूरे घटनाक्रम ने विधानसभा सत्र में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है. दोनों पक्षों के तीखे बयानों से आने वाले दिनों में सदन की कार्यवाही और हंगामेदार होने के आसार हैं. मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में कल सदन में कांग्रेस विधायक अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं. कांग्रेस ने ये ऐलान भी किया है कि वो कल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन भी करेगी.

