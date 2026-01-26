सर्दियों में लोगों में बढ़ जाती है जोड़ों के दर्द की समस्या, अस्पतालों की OPD में आ रहे मरीज; जानिए कैसे बचें
सर्दियों में जोड़ों और हड्डियों का दर्द केवल उम्र की वजह से नहीं होता, बल्कि यह सही देखभाल की कमी के कारण बढ़ता है.
Published : January 26, 2026 at 7:04 PM IST
नई दिल्ली: सर्दियों के मौसम में बहुत से लोगों को घुटने, कमर, कंधे, उंगलियों और अन्य जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ने लगती है. यह समस्या सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि आजकल युवा वर्ग में भी यह काफी बढ़ती दिखाई दे रही है. अस्पतालों की ओपीडी में भी इस तरह की समस्या के मरीज आ रहे हैं. इसको लेकर स्वामी दयानंद अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर ग्लैडबिन त्यागी ने बताया कि कुछ मरीजों में इस तरह की समस्या दिसंबर माह से सर्दी बढ़ने के कारण शुरू हुई है. ऐसे मरीज दर्द से परेशान होकर ओपीडी में आ रहे हैं. इनमें बुजुर्ग और यंग दोनों तरह के लोग शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि हर साल सर्दी के सीजन में इस तरह के मरीज ओपीडी में आते हैं. वहीं, राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि जिन मरीजों को हड्डी में कभी चोट लगी है या किसी दुर्घटना में घायल हुए हैं तो ऐसे लोगों की समस्या सर्दी में ज्यादा बढ़ती है. उन्होंने कहा कि कई बार बिना पुरानी चोट के भी सर्दी बढ़ने पर जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो भी जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है.
इसलिए होती है ये दर्द की समस्या: वहीं, जोड़ों के दर्द की समस्या के कारण और निवारण को लेकर ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट कंसल्टेंट डॉक्टर निशांत भाटिया ने बताया कि सर्दियों में तापमान गिरने के कारण हमारे शरीर की मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगती हैं और रक्त संचार कम हो जाता है. इससे जोड़ों पर सीधा असर पड़ता है और दर्द बढ़ता है. इसके अलावा, सर्दियों में लोग शारीरिक गतिविधि कम कर देते हैं, जिससे शरीर की मांसपेशियाँ और भी ज्यादा कड़ी हो जाती हैं और जोड़ों में दर्द की संभावना बढ़ जाती है.
डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें दर्द की दवा: डॉक्टर निशांत भाटिया कहते हैं कि विशेष रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस, रुमेटॉयड आर्थराइटिस, पुराने फ्रैक्चर, चोट और विटामिन -डी की कमी से यह समस्या बढ़ सकती है. उन्होंने कहा हमें सर्दियों में जोड़ों का दर्द, जोड़ों में कसाव, टाइटनेस, चलने पर दर्द, सूजन हो सकता है. सर्दियों में दर्द का अचानक बढ़ना, कई लोगों में दर्द हल्का होता है, लेकिन कुछ में इतना बढ़ जाता है कि रोज़मर्रा का काम करना भी मुश्किल हो जाता है.
दर्द की समस्या से बचने के लिए करें ये उपाय: डॉक्टर निशांत भाटिया ने बताया कि कि बुजुर्ग, मेनोपॉज़ से गुजर रही महिलाएँ, आर्थराइटिस के मरीज, मोटापे से ग्रस्त लोग जिनका लाइफस्टाइल कम सक्रिय है ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए. उन्होंने बताया कि इस समस्या से बचने के उपाय के तौर पर शरीर को सक्रिय रखें. सर्दियों में भी हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, योग और रोज़ाना चलना, गर्म कपड़े पहनें, विशेषकर घुटनों और कमर को गर्म रखें. सुबह की धूप लें,सुबह 15–20 मिनट धूप में बैठने से शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. डाइट में विटामिन डी शामिल करें, दूध, दही, पनीर, हरी सब्ज़ियाँ और नट्स जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाएँ. गर्म पानी से नहाना और गर्म पानी पीना भी लाभदायक है.
डॉक्टर निशांत भाटिया ने बताया कि दर्द की दवाइयां डॉक्टर की सलाह के बिना न लें. बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक लेना नुकसानदेह हो सकता है. यदि दर्द लगातार बढ़ता जा रहा हो, सूजन कम न हो, चलने में कठिनाई हो, दर्द की दवा से आराम न मिल रहा हो तो ऑर्थोपेडिक या रूमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए. सर्दियों में जोड़ों और हड्डियों का दर्द केवल उम्र की वजह से नहीं होता, बल्कि यह सही देखभाल की कमी के कारण बढ़ता है. थोड़ी सी सावधानी, सही लाइफस्टाइल और समय पर इलाज से इस दर्द को काफी हद तक रोका जा सकता है.
