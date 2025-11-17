ETV Bharat / state

हिमाचल में ठंड का सितम! जमने लगे झरने, सड़कों पर बढ़ी फिसलन

हिमाचल प्रदेश में तापमान माइनस में लुढ़क गया है, जिससे ठंड बहुत बढ़ गई है.

Himachal Weather Update
हिमाचल में जमने लगे झरने (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 10:41 AM IST

Updated : November 17, 2025 at 10:47 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है. मौसम विभाग ने नवंबर 22 तक मौसम साफ बताया है. ऐसे में इस हफ्ते प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का कोई आसार नहीं है. हालांकि प्रदेश में पारा माइनस में चला गया है. जिससे समूचे प्रदेश में शीतलहर जारी है. तापमान गिरने से प्रदेशभर में ठंड बढ़ गई है.

ठंड में जमने लगे झरने

ठंड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लाहौल-स्पीति में तापमान इतना ज्यादा गिर गया है कि प्राकृतिक स्रोतों के साथ-साथ झरने भी जमने लगे हैं. जिससे अब लोगों को पीने के पानी की दिक्कतों से रूबरू होना पड़ रहा है. वहीं, बढ़ती ठंड के बीच लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हो गए हैं. ऐसे में आने वाले समय में जब बर्फबारी होगी तो लोगों की समस्या और ज्यादा बढ़ेगी. वहीं, तापमान में गिरावट के चलते लोगों को रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं.

सड़कों पर बढ़ी फिसलन

वहीं, पहाड़ी इलाकों में बढ़ती ठंड के साथ सड़कों की फिसलन भी बढ़ रही है. दरअसल रोहतांग पास समेत लाहौल घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कों पर पानी जमने लगा है. जिससे सड़कों पर फिसलन की स्थिति बनी हुई है. खासकर सुबह और शाम के समय यहां गाड़ी चलाना किसी खतरे से कम नहीं रह गया है. ऐसे में लाहौल-स्पीति प्रशासन द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई है कि फिसलन के बीच सड़कों पर सावधानी से गाड़ी चलाएं, ताकि कोई भी अनहोनी न हो.

माइनस में लुढ़का पारा

प्रदेश में ताबो सबसे ठंडा रहा. ताबो में -5.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं, कुकुमसेरी में -4.9, केलांग में -1.0 और समदो में -0.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा. प्रदेश के चार शहरों का तापमान माइनस में चला गया है. इसके अलावा शिमला में 10.2, सुंदरनगर में 5.0, भुंतर में 3.9, कल्पा में 4.4, धर्मशाला में 8.6, ऊना में 7.5, नाहन में 9.5, पालमपुर में 5.2, सोलन में 4.0, मंडी में 3.7, कांगड़ा में 8.0, मंडी में 6.8, बिलासपुर में 8.5, हमीरपुर में 6.5, जुब्बरहट्टी में 9.4, कुफरी में 9.9, नारकंडा में 7.1, भरमौर में 9.2, रिकांगपिओ में 7.2, सेओबाग में 1.5, बरठीं में 7.9, कसौली में 11.1, पांवटा साहिब में 12.0, सराहन में 5.5, देहरा गोपीपुर में 9.0, नेरी में 11.6 और बजौरा में 5.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

Last Updated : November 17, 2025 at 10:47 AM IST

HIMACHAL WEATHER UPDATE
WINTER SEASON IN HIMACHAL
HIMACHAL WEATHER FORECAST
HIMACHAL MINUS DEGREE TEMPERATURE
HIMACHAL WEATHER NEWS

