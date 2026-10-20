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कानपुर एयरपोर्ट पर 25 अक्टूबर से लागू होगा विंटर शेड्यूल; जेवर के लिए नवंबर तक उड़ान की संभावना, जानिये पूरी डिटेल

कानपुर एयरपोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : चकेरी एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही उड़ानों के नए विकल्प मिलने जा रहे हैं. एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ रही यात्री सुविधाओं और पैसेंजर्स की मांग को देखते हुए उड़ानों का दायरा बढ़ाने की तैयारी है. एयरपोर्ट निदेशक प्रदीप कुमार के अनुसार, नवंबर तक जेवर के लिए नई हवाई सेवा शुरू होने की पूरी संभावना है. इसके साथ ही हैदराबाद की फ्लाइट को दोबारा बहाल करने और बेंगलुरु की उड़ान को हफ्ते में तीन से बढ़ाकर चार दिन करने का प्रस्ताव भेजा गया है.



यात्री सुविधाओं के मामले में कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट ने देश भर में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, पैसेंजर सुविधाओं के मामले में यह एयरपोर्ट अब देश में 9वें पायदान पर पहुंच गया है. इससे पहले साल 2019 में यह 34वें स्थान पर था और साल 2023 में 26वें स्थान पर रहा था.