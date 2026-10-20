कानपुर एयरपोर्ट पर 25 अक्टूबर से लागू होगा विंटर शेड्यूल; जेवर के लिए नवंबर तक उड़ान की संभावना, जानिये पूरी डिटेल
एयरपोर्ट निदेशक प्रदीप कुमार के अनुसार, नवंबर तक जेवर के लिए नई हवाई सेवा शुरू होने की पूरी संभावना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 10:56 PM IST
कानपुर : चकेरी एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही उड़ानों के नए विकल्प मिलने जा रहे हैं. एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ रही यात्री सुविधाओं और पैसेंजर्स की मांग को देखते हुए उड़ानों का दायरा बढ़ाने की तैयारी है. एयरपोर्ट निदेशक प्रदीप कुमार के अनुसार, नवंबर तक जेवर के लिए नई हवाई सेवा शुरू होने की पूरी संभावना है. इसके साथ ही हैदराबाद की फ्लाइट को दोबारा बहाल करने और बेंगलुरु की उड़ान को हफ्ते में तीन से बढ़ाकर चार दिन करने का प्रस्ताव भेजा गया है.
यात्री सुविधाओं के मामले में कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट ने देश भर में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, पैसेंजर सुविधाओं के मामले में यह एयरपोर्ट अब देश में 9वें पायदान पर पहुंच गया है. इससे पहले साल 2019 में यह 34वें स्थान पर था और साल 2023 में 26वें स्थान पर रहा था.
|नया उड़ान शेड्यूल एक नजर में
|शहर
|आना
|जाना
|बेंगलुरु
|12:55 बजे
|01:30 बजे
|दिल्ली
|11:25 बजे
|12:00 बजे
|मुंबई
|01:35 बजे
|02:15 बजे
एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की आवासीय कॉलोनी बनाने और कार्गो सेवाओं को विकसित करने की भी योजना है, जिसके विस्तार का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा जा चुका है. सांसद ने भी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलकर कोलकाता, नवी मुंबई और जेवर के लिए उड़ानें शुरू करने की मांग की थी.
आगामी ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए कानपुर एयरपोर्ट का नया विंटर उड़ान शेड्यूल 25 अक्टूबर से अप्रैल तक प्रभावी होने की उम्मीद है. इस नए शेड्यूल के तहत यात्रियों को दोपहर के बजाय सुबह के समय दिल्ली की फ्लाइट मिल सकेगी. इसके अलावा मुंबई के लिए रोजाना उड़ान का संचालन जारी रहेगा, जबकि बेंगलुरु की फ्लाइट हफ्ते में चार दिन (रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार) भरी जाएगी. नया विंटर शेड्यूल लागू होने से यात्रियों को समय की बचत होगी और देश के प्रमुख महानगरों के लिए सफर करना और भी ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा.
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