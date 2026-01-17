ETV Bharat / state

सर्दी के साथ बीमारियां भी बढ़ीं, RBM अस्पताल में वायरल व हार्ट केस 60 फीसदी तक बढ़े

डॉ. दुबे के अनुसार बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं इस मौसम में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं. इन वर्गों में इम्युनिटी तुलनात्मक रूप से कमजोर होती है, जिससे वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. उन्होंने बताया कि यह बीमारी मुख्य रूप से वायरल जनित है और मौसम के बदलाव से फैलती है. सुबह और शाम ठंड का असर ज्यादा रहता है, जबकि दिन में तापमान कुछ बढ़ जाता है. इसी उतार-चढ़ाव के कारण शरीर वायरस के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है.

आरबीएम अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉ. अरुण दुबे ने बताया कि वर्तमान में अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 300 से 400 मरीज वायरल संक्रमण से संबंधित लक्षणों के साथ पहुंच रहे हैं. इनमें प्रमुख रूप से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर दर्द और कमजोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं. सर्दी के मौसम में विशेष रूप से बुजुर्ग मरीजों में सांस लेने में दिक्कत की समस्या बढ़ जाती है. वहीं, अस्थमा के रोगियों की तकलीफ भी इस समय ज्यादा देखने को मिल रही है.

भरतपुर : जैसे-जैसे सर्दियों का असर तेज होता जा रहा है, वैसे-वैसे लोगों की सेहत पर भी इसका सीधा प्रभाव दिखाई देने लगा है. तापमान में लगातार गिरावट और सुबह-शाम बढ़ती सर्दी के कारण भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी वायरल बीमारियों के साथ-साथ हृदय रोगों के मामलों में भी 40 से 60 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है. डॉक्टरों का कहना है कि मौसम में अचानक बदलाव और सर्दी के प्रति लापरवाही इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण है.

उन्होंने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि सुबह की कड़ाके की सर्दी में अनावश्यक बाहर निकलने से बचना चाहिए. बाहर जाना जरूरी हो तो पूरे गर्म कपड़े पहनें, कान और गले को ढककर रखें. गरम तासीर वाले भोजन का सेवन करें, जैसे सूप, काढ़ा और गर्म पानी. इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, संतुलित आहार लेना और पूरी नींद लेना भी बेहद जरूरी है. सही दिनचर्या अपनाकर वायरल संक्रमण से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है.

पढ़ें. राजस्थान में शीतलहर का कहर, माउंट आबू में पारा -3 डिग्री पर पहुंचा

हृदय रोगियों में इजाफा : दूसरी ओर सर्दियों का असर हृदय रोगियों पर भी साफ नजर आ रहा है. आरबीएम अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. पाल सिंह ने बताया कि सर्दी बढ़ने के साथ ही कार्डियोलॉजी विभाग में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. सामान्य दिनों की तुलना में इस समय करीब 40 से 60 प्रतिशत अधिक हार्ट के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं. सर्दी के कारण शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन और एंजाइम्स निकलते हैं, जो खून को गाढ़ा कर देते हैं. इससे हार्ट अटैक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज की संभावना बढ़ जाती है.

डॉ. पाल सिंह ने बताया कि अधिकांश मरीज सीने में दर्द, घबराहट, सांस फूलना और बेचैनी जैसी शिकायतों के साथ आते हैं. यह समस्या केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि युवा वर्ग में भी हार्ट से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं. हालांकि, बुजुर्गों में एमआई यानी हार्ट अटैक के मामले ज्यादा गंभीर होते हैं. सर्दियों में लापरवाही हार्ट पेशेंट्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. उन्होंने सलाह दी है कि लोग अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें. कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन, तेल, घी और अधिक चिकनाई वाली चीजों का सेवन कम करें. नियमित रूप से हल्का व्यायाम करें, लेकिन अत्यधिक सर्दी में सुबह-सुबह व्यायाम करने से बचें. सर्दियों में सुबह की बजाय दिन में धूप निकलने के समय टहलना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद होता है.