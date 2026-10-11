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दिल्ली-NCR में धीरे-धीरे बढ़ने लगी सर्दी, न्यूनतम तापमान में भी देखी जा रही गिरावट

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अक्टूबर महीना आम तौर पर सर्दियों की शुरुआत माना जाता है. जहां अक्टूबर के शुरुआती 15 दिन दिल्ली के तापमान में हल्की गिरावट देखी जाती है तो वही 15 अक्टूबर के बाद तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिलता है और दिल्ली में सर्दी बढ़ने लगती है. लेकिन सर्दी के मौसम में दिल्ली का वायु सूचकांक बेहद खराब हो जाता है जिसकी वजह से इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ता है.

वहीं आज रविवार को राजधानी दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है तो वही न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा. वही दिल्ली में आज का वायु सूचकांक 166 दर्ज किया गया है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब है.

आज के मौसम के बारे में बात करें तो पूरा दिन खुशनुमा बना रहेगा हालांकि दोपहर में हल्के बादल दिल्ली के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है. दिल्ली में हवा 11 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है. वही मौसम में नमी आज 87% तक रह सकता है इसके साथ ही पार्कों में सुबह-सुबह ओस कि बूँदे भी देखने को मिली जो शरद ऋतु का प्रतीक माना जाता है.



वहीं हम आपको बता दें राजधानी दिल्ली में इस बार दिल्ली सरकार के द्वारा सर्दियों के मौसम में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए पहले से ही कई एहतियात बरते जा रहे हैं. जहां 1 अक्टूबर से दिल्ली में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ियों में तेल नहीं दिया जा रहा है तो वहीं 1 नवंबर से कई बड़े बदलाव किए जाएंगे. 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर BS6 कमर्शियल गुड्स वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक निर्माण और ग्रैप-4 के नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा. बड़े निर्माण स्थलों पर अंतिम स्मोक गण और मिस्ट सिस्टम लगाना जरूरी होगा. खुले में कचरा या अन्य सामग्री जलाने वालों पर ड्रोन और फील्ड टीमों द्वारा 24 घंटे कड़ी नजर रखी जाएगी और कार्रवाई होगी. प्रदूषण बढ़ने पर सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम ऑफिस के समय में बदलाव का नियम भी लागू किया जा सकता है. यह सभी नियम दिल्ली में सर्दी के साथ ही बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए किया जाएगा.

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