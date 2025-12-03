ETV Bharat / state

विंटर गेम्स के खिलाड़ियों को सरकारी मदद की आस, विदेशों में अपने खर्च ले रहे ट्रेनिंग, लाखों के हैं इक्विपमेंट

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली के सोलंगनाला की बात करें तो यह स्थल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, तो वही सर्दियों के सीजन में बर्फ से ये सोलंगनाला का मैदान सफेद चादर से ढक जाता है. ऐसे में यहां पर स्कीयर भी अपनी तैयारी में जुट जाते हैं. एल्पाइन स्कीयर लगातार अपनी प्रतिभा को निखारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उचित प्रशिक्षण ना मिलने के चलते वो हर बार पीछे रह जाते हैं. इसके अलावा स्की स्लोप की मरम्मत और महंगे उपकरण भी उनकी कामयाबी में बाधा बनते हैं. सर्दियों में बर्फ गिरने के बाद युवा पुरानी स्की उपकरण पैरों में पहन कर अभ्यास करने में जुट जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकें, लेकिन उचित प्रशिक्षण ना मिलना उनके भविष्य के लिए बड़ी रुकावट बनता जा रहा है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो बार फ्रांस और ऑस्ट्रिया में भाग ले चुके स्कीइंग खिलाड़ी योगेश का कहना है कि 'मनाली में स्कीइंग पर्यटकों के लिए एक मनोरंजन का माध्यम है, लेकिन यह एक बेहतर खेल भी है. बाहरी देशों की अगर बात करें तो जापान, चीन, कोरिया, अमेरिका स्कीइंग के लिए सबसे बेहतर उपकरण इस्तेमाल करते हैं और वहां पर स्की लिफ्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है. हिमाचल प्रदेश में ना तो स्की लिफ्ट है और ना ही खिलाड़ियों के पास बेहतर उपकरण है. खिलाड़ियों को अच्छे प्रशिक्षण के लिए कोच की भी आवश्यकता होती है. हिमाचल में अगर खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा नहीं मिलेंगी तो खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएंगे.'

हिमाचल प्रदेश से शीतकालीन खेलों के खिलाड़ी कई बार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी भाग ले चुके हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं न होने के चलते खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. यहां खिलाड़ियों को शीतकालीन खेलों की तैयारी के लिए या तो निजी संस्थान या फिर बाहरी देश का रुख करना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से भी काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं. हिमाचल में शीतकालीन खेलों की अच्छी संभावनाएं हैं. यहां की परिस्थितियां भी इसके अनुकूल हैं.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां जहां सैलानियों को बरबस अपनी और आकर्षित करती हैं, तो वहीं बर्फ से ढकी स्की ढलानें भी स्की के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं. ऐसे में प्रदेश की राजधानी शिमला और मनाली में कई ऐसी स्की ढलाने हैं, जहां पर सैलानी तो स्कीइंग का मजा लेते ही हैं. इसके अलावा देश के लिए भी स्कीयर तैयार होते हैं.

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं खिलाड़ी

स्कीइंग खिलाड़ी प्रणव का कहना है कि 'आज भी हिमाचल प्रदेश शीतकालीन खेलों के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है. हालांकि मनाली में 50 ऐसे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं और 25 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं. परिवार को खुद खिलाड़ियों के लिए पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती है, ताकि खिलाड़ी बाहरी देशों में प्रशिक्षण ले पाएं. सरकार से आग्रह है कि वो शीतकालीन खेलों के लिए भी उचित बजट का प्रबंध करें, ताकि खिलाड़ियों को मनाली में ही प्रशिक्षण मिल सके.'

स्नो ग्रूमर न होने से होती है परेशानी

हिमाचल प्रदेश में स्कीइंग के खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी बाधा स्नो ग्रूमर ना होना भी है. इसके अलावा महंगे उपकरण होने के चलते भी खिलाड़ी स्की के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं. उचित प्रशिक्षण ना मिलना भी उनके लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में मुश्किल बनता है. स्कीइंग के खिलाड़ियों का कहना है कि इसके उपकरण 5 से 6 लाख रुपए के आते हैं और अधिकतर खिलाड़ी यहां पर पुराने उपकरणों को खरीद कर ही अपनी तैयारी करते हैं. वहीं, स्नो ग्रूमर ना होने के चलते स्की स्लोप बेहतर नहीं होता है, जिससे उन्हें अभ्यास करने में दिक्कतें उठानी पड़ती हैं. स्की ग्रूमर स्लोप में गिरी हुई बर्फ को ठोस बनाता हैं, जिससे स्कीइंग करने में आसानी होती हैं.

खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी बाधा स्नो ग्रूमर (ETV Bharat)

3 सालों में बेटी के प्रशिक्षण के लिए खर्च किए 25-30 लाख

मनाली के रहने वाले अभिभावक राकेश ठाकुर का कहना है कि 'मैं अपनी बेटी को पिछले 3 सालों में यूरोप में स्कीइंग का प्रशिक्षण दिलवा रहा हूं. बेटी बाहरी देशों में आयोजित स्कीइंग की प्रतियोगिता में कई बार भाग ले चुकी है. 3 सालों में 25 से 30 लाख रुपए प्रशिक्षण के लिए खर्च करने पड़े हैं. गरीब परिवार से संबंध रखने वाला खिलाड़ी किस तरह से बाहरी देशों में प्रशिक्षण ले पाएगा. मनाली में कई ऐसी स्कीइंग ढलान हैं, जो स्कीइंग के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं, लेकिन उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है. इसके अलावा शीत कालीन खेलों के लिए खिलाड़ियों को भी बेहतर उपकरण सरकार को उपलब्ध करवाने चाहिए.'

सरकार से बजट का प्रावधान करने की मांग

खिलाड़ियों का कहना है कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में सरकार की ओर से शीतकालीन खेलों के लिए बजट का प्रावधान किया जाता है, लेकिन हिमाचल में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है. सरकारों को बजट में प्रवाधान करना चाहिए ताकि खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिले और उनके खेल में निखार आए. सरकार की ओर से बजट का प्रावधान होने पर कमजोर आर्थिकी के परिवारों के बच्चे भी इन खेलों में हिस्सा ले पाएंगे.

खिलाड़ी यहां पर पुराने उपकरणों को खरीद कर करते हैं तैयारी (ETV Bharat)

अपने स्तर पर करने पड़ते हैं प्रयास

हिमाचल प्रदेश विंटर गेम्स संगठन के चेयरमैन रूपचंद नेगी का कहना है कि 'जब भी यहां पर शीतकालीन खेल करवाई जाती हैं तो संगठन की ओर से इसके लिए अपने स्तर पर प्रयास किए जाते हैं. सरकार भी अगर इस और ध्यान दे, तो मनाली में ही खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण मिल सकता है और खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं. रूपचंद नेगी का कहना है कि यहां पर स्की लिफ्ट का होना भी काफी आवश्यक है और स्नो ग्रूमर भी स्कीइंग ढलान को बेहतर करने के लिए आवश्यक है. संगठन ने भी कई बार ये बातें सरकार के समक्ष रखी हैं. संगठन सर्दियों में यहां पर अपने स्तर पर शीतकालीन खेलों का आयोजन करवाता है और खिलाड़ियों को अन्य देशों में प्रशिक्षण करवाने के लिए भी व्यवस्था की जाती है.'

मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ का कहना है कि सरकार अन्य खेलों के साथ-साथ शीतकालीन खेलों को भी बढ़ावा दे रही है. सरकार का प्रयास है कि अबकी बार सर्दियों में मनाली में राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएं. ऐसे में मुख्यमंत्री के समक्ष भी इस मुद्दे को रखा जाएगा और इसके लिए विशेष रूप से बजट का प्रावधान करने की भी बात की जाएगी.

