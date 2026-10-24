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सर्दियों में कैसा हो बच्चों और बुजुर्गों का डाइट प्लान, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रखने के जानिए उपाय, एक्सपर्ट दे रहे सलाह

रायपुर: गुलाबी सर्दियों की दस्तक हो चुकी है. सर्दियों में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना बुजुर्गों और बच्चों को करना पड़ता है. शीतलहर और स्मॉग की वजह से बच्चों और बुजुर्गों को अक्सर बीमारियां परेशान करती हैं. ऐसे में हमें सर्दियों के दौरान कौन-कौन से फूड या फिर कहें डाइट प्लान फालो करना चाहिए जो हमारी सेहत को फिट रखे, साथ ही बीमारियों से लड़ने में सहायक भी बनें. डाइट एक्सपर्ट कहते हैं कि हमें सर्दियों के मौसम में सुपाच्य भोजन यानी कि आसानी से पचने वाला भोजन लेना चाहिए.

डाइट एक्सपर्ट डॉ नेहा जैन कहती हैं कि सिर्फ सुपाच्य भोजन भर लेने से हम बीमारियों से बच नहीं सकते, बल्कि जो भी भोजन ले रहे हैं वो ताजी और हेल्दी होनी चाहिए. डॉ नेहा जैन कहती हैं कि सर्दियों के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को खास डाइट प्लान के तहत भोजन दिया जाना चाहिए. इस डाइट प्लान से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है. डॉ नेहा जैन कहती हैं कि सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों का ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है. ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन मेंटन रखना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है.

जवाब: देखिए, ठंड के मौसम में फल और सब्जियों की बहुत ज्यादा उपलब्धता होती है. इस टाइम पर आंवला, संतरा, मौसंबी जैसे खट्टे फलों से हमें विटामिन सी मिलता है, जो हमें लेना चाहिए. यह आपकी बॉडी में एंटी एक्सीडेंट इंप्रूव करते हैं. इस टाइम पर क्या होता है कि ठंड चालू होती है तो टेंपरेचर डाउन होता है. सर्दी-जुकाम, वायरल इनफेक्शन बहुत ज्यादा होता है. इसको प्रीवेंट करने के लिए प्रकृति ने आपको फल और सब्जियां दी हैं.आप इस सीजन में इन चीजों का उपयोग करेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट इंप्रूव होगा, आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहेगा. ठंड के सीजन में हमें ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है. विटामिन सी रिच फूड अगर आप लेते हैं तो ड्राइ स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी. विटामिन सी से भरपूर फूड हमारे बच्चों और बुजुर्गों को देना चाहिए.

जवाब: देखिए, ठंड का मौसम स्टार्ट होता है तो खाने में बहुत सारी वेरायटी मिलने लगती है. खाने की प्लेट में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. फलों, सब्जियों और अनाज में हर तरह की उपलब्धता आपको इस मौसम में मिलती है. सबसे अच्छी बात होती है कि ठंड का मौसम चालू होने से पाचन भी इंप्रूव होता है. हम जो खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है. खाने में हम वेरायटी लाकर न सिर्फ सर्दियों के मौसम को एंजॉय कर सकते हैं बल्कि हेल्दी भी रह सकते हैं.

ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए ठंड के मौसम में किन-किन चीजों का सेवन करना चाहिए. इसके साथ ही इस मौसम में किन फलों और सब्जियों को हमें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए ताकि उसका ज्यादा फायदा हमें मिल पाए. इन तमाम विषयों पर रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा की डायटिशियन डॉक्टर नेहा जैन से खास बातचीत की ईटीवी भारत की टीम ने.

जवाब: देखिए, फल को जूस के फॉम में लेने के बजाए फलों को चबाकर खाएंगे तो वह ज्यादा अच्छा होता है. फलों को चबाकर खाने से जितनी बाइट आप चबाते हैं, उसका डाइजेशन बहुत अच्छा होता जाता है. चबाकर खाने से एक इफेक्ट यह भी अच्छा होता है कि जब आप जूस के फॉम में लेते हैं तो उसमें शुगर की क्वांटिटी आ जाती है. शुगर की वजह से फलों में विटामिन कम मिलते हैं. शक्कर की मात्रा ज्यादा हो जाती हैं. फलों के जूस की जगह आप सब्जियों के जूस लें तो आपकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और वह ज्यादा इफेक्टिव रहेगा.





सवाल: डाइट में रोटी-सब्जी, दाल-चावल के अलावा और क्या-क्या चीज लेनी चाहिए जो सर्दियों के मौस में हमारे लिए उपयुक्त हो ?

जवाब: जैसे हम रोज एक ही तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं, एक ही चीज नहीं करते हैं. ऐसे ही डाइट में भी वेरायटी होना बहुत जरूरी है. जैसे आप अनाज लेते हैं तो गेहूं और चावल का लगातार प्रयोग कर रहे हैं, तो इस मौसम में बाजरा, जौ, रागी, मक्का और मिलेटस लेना हमारे लिए फायदेमंद होता है. इसका उपयोग करने से यह शरीर में गर्माहट लाता है.

बाहर टेंपरेचर कम हो रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने में दिक्कत आती है. मिलेट्स का उपयोग करेंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा. बाजारा, जौ, रागी को गुड़ के साथ खाते हैं तो इसका बेहतरीन फायदा हमारे शरीर को मिलता है. इसमें फाइबर की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है. यह ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है. ओवर आल आप देखेंगे की हेल्थ को मैनेज करना है तो मिलेट्स यूज कीजिए. वैसे ज्यादातर लोग अरहर, पीली दाल, मूंग दाल या सिंपल दाल खाते हैं. दाल में भी आपको वेरायटी लेकर आना होगा ताकि उसका ज्यादा फायदा आपको मील में मिले. इस मौसम में आपको प्रोटिन इंटेक ज्यादा करना चाहिए. चना, राजमा का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए और आलू पर इस मौसम में निर्भरता कम करनी चाहिए.





सवाल: सर्दियों के मौसम में अक्सर देखा गया है खून का प्रवाह थोड़ा धीमा पड़ जाता है, इसे मेंटर कैसे रखना चाहिए ?

जवाब: ठंड के मौसम में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए गर्म और ताजी चीजों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है. मैं तो बोलूंगी की गुड़ का भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. क्योंकि ठंड के टाइम पर क्या होता है कि मिठाइयां बहुत ज्यादा खाते हैं. फेस्टिवल का सीजन होता है. दशहरा, दिवाली और न्यू ईयर सब कुछ आएगा तो मीठा के ऊपर ज्यादा फोकस लोगों का होता है. ऐसे में गुड़ से बनी चीजों का इस्तेमाल बेहतर साबित होता है, शक्कर हमारे शरीर के लिए जरूरत से ज्यादा खाना ठीक नहीं है. आप अगर ये परिवर्तन करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर हेल्थ बेनिफिट मिलता है.

सवाल: ठंड के मौसम में बुजुर्गों के लिए डाइट क्या होना चाहिए ?

जवाब: जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम वीक होता जाता है. सर्दियों के मौसम में हमें घी और तेल का इस्तेमाल संतुलित मात्रा में करन चाहिए. संतुलित मात्रा में अगर घी का इस्तेमाल किया जाए तो वो सेहत के लिए अच्छा होता है. लेकिन जरूरत से ज्यादा घी अगर खाया जाए तो हमारे सेहत को बिगाड़ भी सकता है. उम्र बढ़ने के साथ कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की समस्या तेज हो जाती है. हर्ट अटैक की समस्या पैदा हो सकती है. कहें तो हमारा दिल बीमार होने लगता है. मैं तो कहूंगी की लोगों को इस मौसम में सीमित मात्रा में घी और तेल का इस्तेमाल करना चाहिए.

ओल्ड एज में शक्कर और नमक की मात्रा भी कम लेनी चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर ओल्ड एज के साथ में हार्मफुल होता जाता है. आपकी सेहत को ध्यान में रखकर आपके फैमिली डॉक्टर जितना चीनी और नमक खाने की सलाह आपको देते हैं, उतनी मात्रा में ही आपको ये चीजें लेनी चाहिए. रात का खाना देर से नहीं खाना चाहिए. कोशिश करनी चाहिए की हमारा रात का खाना हमारे सोने से करीब तीन घंटे पहले खा लिया जाए. रात 8 बजे तक आपको अपना डिनर ले लेना चाहिए.