शीतकालीन चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर खड़े हुये सवाल, सीएम धामी को भेजा गया ज्ञापन

चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने शीतकालीन चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कई सुझाव दिये हैं.

WINTER CHARDHAM YATRA
शीतकालीन चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर खड़े हुये सवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 12, 2025 at 6:29 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने शीतकालीन यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. इस संबंध में चारधाम महापंचायत ने पर्यटन सचिव से मिलकर मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन सौंपा. चार धाम महापंचायत के पदाधिकारियों ने सरकार से शीतकालीन पूजा स्थलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ ही आसपास के तीर्थ स्थलों का प्रचार प्रसार करने की मांग की है.

महापंचायत ने सरकार से कहा यदि शीतकालीन यात्रा को वास्तविकता में प्रमोट करना है तो इसे एक इवेंट की तरह शुरू किया जाए. शीतकालीन पूजा स्थलों में सायंकालीन आरती का सीधा प्रसारण किए जाने की बात कही गई. शीतकालीन पूजा स्थलों के गांवों के अलावा चार धामों में महोत्सव आयोजित किए जाने तथा शीतकालीन पूजा स्थलों के आसपास के धार्मिक स्थलों का भी व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने की बात कही गई.

मांस मदिरा की दुकानें हटाने की मांग: चारधाम महापंचायत ने ज्ञापन के जरिए चारधाम यात्रा मार्ग पर मांस मदिरा की दुकानें हटाने की मांग कर रही है. उत्तराखंड चारधाम तीर्थ महापंचायत के प्रतिनिधि मंडल ने महापंचायत अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा तुंगनाथ महादेव के समीप चंद्रशिला पौराणिक स्थल पर मांस मदिरा और अन्य सामाजिक गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायत की जा रही है. वहां पर इस तरह की गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित होनी चाहिए. इसके लिए तुंगनाथ जाने वाले यात्रियों को चंद्रशिला जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई है.

यात्रा मार्गों को दुरुस्त रखने की मांग: शीतकाल में बर्फबारी के समय यात्रा मार्गों पर आवागमन निर्बाध बना रहे. इसके लिए पर्याप्त संख्या में स्नो कटर मशीनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. शीतकालीन पूजा स्थलों के गांवों के ग्रामीणों को होमस्टे के लिए प्रोत्साहित किया जाए. सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए. चारधाम महापंचायत के महासचिव डॉक्टर बृजेश सती ने बताया मुख्यमंत्री को 8 बिंदुओं का ज्ञापन प्रेषित किया गया है. उन्होंने कहा चारधाम शीतकालीन पूजा स्थलों का प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास स्वागत योग्य हैं. तीर्थ पुरोहित एवं स्थानीय लोगों की ओर से सरकार को पूरा सहयोग दिया जाएगा.

शीतकाल यात्रा का क्या है महत्त्व: उत्तराखंड सरकार ने साल 2024 में 8 दिसंबर को शीतकालीन चार धाम यात्रा की शुरुआत की थी. जिसका उद्देश्य चारधाम यात्रा को 12 महीनों तक चलाना था. शीतकाल के दौरान केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भारी बर्फबारी होती है. जिसके चलते यहां के कपाट शीतकाल में बंद हो जाते हैं. बाबा केदारनाथ भगवान बद्रीनाथ मां गंगोत्री और मां यमुनोत्री का प्रवास शीतकालीन गद्दीस्थल ऊखीमठ, ज्योतिर्मठ, मुखबा और खरसाली में होता जहां शीतकाल में भी श्रद्धालु दर्शन का लाभ ले सकते हैं.


25 नवंबर को ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा का समापन: इस साल 30 अप्रैल को शुरू हुई ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के लिएके लिए बाबा केदारनाथ मां गंगोत्री और मां यमुनोत्री के साथ हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होने के साथ ही ग्रीष्मकालीन चार धाम यात्रा का पूर्ण रूप से समापन माना जाएगा. ग्रीष्मकालीन चार धाम यात्रा के समापन के करीब एक सप्ताह के बाद शीतकालीन यात्रा भी शुरू हो जाएगी.

