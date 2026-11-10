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12 नवंबर से शुरू होगी शीतकालीन चारधाम यात्रा, जानिए कहां कहां होंगे दर्शन

शीतकालीन चारधाम यात्रा ( ETV Bharat )

आज 10 नवंबर को अन्नकूट पर्व और गोवर्धन पूजा के अवसर पर उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:05 बजे वैदिक मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. इसी क्रम में 11 नवंबर को यमुनोत्री धाम और बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद 16 नवंबर को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद होंगे.