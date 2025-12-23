नैनीताल में विंटर कार्निवाल का आगाज, देश-विदेश के सैलानी देवभूमि की संस्कृति से हुए रूबरू
नैनीताल में विंटर कार्निवाल शुरू हो गया है. कार्यक्रम में लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 23, 2025 at 4:57 PM IST
नैनीताल: सरोवर नगरी में विंटर कार्निवाल का रंगारंग आगाज हो गया है. कार्निवाल का शुभारंभ नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने किया. कार्यक्रम के दौरान माल रोड मे अमरोहा से आए सिख समुदाय के लोगों ने गतका प्रस्तुति दी तो वहीं धारचूला और मुनस्यारी से आए रंग समाज के लोगों ने अपनी वेशभूषा में अपनी संस्कृति से रूबरू कराया. इसके अलावा रैली के दौरान उत्तराखंड गीत वेशभूषा में कलाकार नजर आए. वहीं नैनीताल घूमने आए पर्यटकों ने कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया.
देर शाम बॉलीवुड गायक परेश वर्मा लोक गायिका खुशी जोशी, नीरज मिश्रा राकेश खानवाल प्रस्तुति देंगे. इसके अलावा स्टार नाइट में परमिश वर्मा और चारु सेमवाल भी प्रस्तुति देंगे. नैनीताल में जिला प्रशासन व जिला पर्यटन विकास विभाग की ओर से विंटर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए गए विंटर कार्निवाल में उत्तराखंड की विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिल रहा हैं. जिनसे उत्तराखंड की रंग संस्कृति और जौहर की संस्कृति ने कार्निवल में रंग बिखेरे.
विंटर कार्निवाल मे मुख्य अतिथि विधायक सरिता आर्या व एडीएम विवेक रॉय ने हरी झंडी दिखाकर तल्लीताल डाट से कार्निवाल के उद्घाटन में संस्कृति दलों की झांकियों को मल्लीताल के लिए रवाना किया. जिनसे आर्मी बैंड, पुलिस बैंड व कई स्कूली बैंडों ने प्रस्तुति दी. धारचूला और दारमा घाटी से आए रंग व जौहर के सांस्कृतिक दलों ने दी प्रस्तुति. इसके साथ ही जौहरी और रंग समाज ने लोक गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी.
विंटर कार्निवाल में लाखिया भूत की प्रस्तुति ने सभी को किया मंत्रमुग्ध किया. लाखिया भूत उत्तराखंड की प्रसिद्ध 'हिलजात्रा' लोकपर्व का मुख्य पात्र है. कार्निवाल में नौकायन को बढ़ावा देने के लिए सेलिंग रिगाटा का आयोजन किया गया. इसके साथ ही सायं में तल्लीताल बोट स्टैंड, नैनादेवी मंदिर और बोट हाउस क्लब से दीपदान किया गया.सायं में हनुमानगढ़ी में विंटर लाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया.
कार्निवल में स्टार नाइट के साथ ही दिन भर भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई. जिसमें नैनीताल के स्थानीय कलाकारों के साथ ही स्कूली बच्चों ने भी प्रस्तुति दी. जिसमें फूड फेस्टिवल और नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई.
पढ़ें-