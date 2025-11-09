ETV Bharat / state

लेकसिटी में मौसम ने बदली करवट, उत्तर से आने ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी

ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी ( फोटो ईटीवी भारत उदयपुर )

उदयपुर : झीलों की नगरी में अब सर्दी ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है. सर्द हवाओं के चलते झीलों की नगरी का तापमान लगातार गिर रहा है. शनिवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रही. न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो अब तक का सबसे कम है. पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं ने न केवल उदयपुर बल्कि प्रदेश के 12 जिलों में सर्दी का असर तेज कर दिया है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम का यही मिजाज रहने वाला है और तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है. हालांकि, दिन में धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है. सुबह-शाम की ठंड के कारण शहरवासियों ने ऊनी कपड़े निकाल लिए हैं. फतहसागर और गुलाबबाग जैसे इलाकों में मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोग जैकेट और स्वेटर में नजर आ रहे हैं. इसे भी पढ़ें: राजस्थान में सुबह-शाम हल्की सर्दी, फतेहपुर सबसे ठंडा, बाड़मेर सबसे गर्म