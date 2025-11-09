लेकसिटी में मौसम ने बदली करवट, उत्तर से आने ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी
राज्य के कई इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई.
Published : November 9, 2025 at 11:27 AM IST
उदयपुर : झीलों की नगरी में अब सर्दी ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है. सर्द हवाओं के चलते झीलों की नगरी का तापमान लगातार गिर रहा है. शनिवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रही. न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो अब तक का सबसे कम है. पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं ने न केवल उदयपुर बल्कि प्रदेश के 12 जिलों में सर्दी का असर तेज कर दिया है.
मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम का यही मिजाज रहने वाला है और तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है. हालांकि, दिन में धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है. सुबह-शाम की ठंड के कारण शहरवासियों ने ऊनी कपड़े निकाल लिए हैं. फतहसागर और गुलाबबाग जैसे इलाकों में मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोग जैकेट और स्वेटर में नजर आ रहे हैं.
मौसम विशेषज्ञ डॉ. आर. एस. देवड़ा के अनुसार, उत्तर भारत में बढ़ी ठंड का मुख्य कारण पश्चिम हिमालय में हुई हालिया बर्फबारी है. उसी से उठी ठंडी हवाएं अब राजस्थान तक पहुंच रही हैं. उनका अनुमान है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में रातें और ज्यादा सर्द हो सकती हैं.
प्रदेश के कई हिस्सों में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है. सीकर में तापमान सबसे नीचे 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अजमेर, अलवर, सिरोही, चूरू और झुंझुनूं में भी तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा. वहीं, कोटा, जयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे इलाकों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में शेखावाटी क्षेत्र समेत दक्षिणी राजस्थान में भी सर्दी और बढ़ने की पूरी संभावना है.