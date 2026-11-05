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यूपी में दस्तक दे रहा जाड़ा; हरदोई में सबसे ठंडी रात, तापमान पहुंचा 14 डिग्री सेल्सियस

पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक घना कोहरा सहारनपुर में रिकॉर्ड किया गया.

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उत्तर प्रदेश में ठंडक दे रही दस्तक, रात में गिरने लगा तापमान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2026 at 10:09 AM IST

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लखनऊ: पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली गुलाबी सर्दी में हल्का इजाफा हुआ है. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के हरदोई जिले में रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसी तरह कई अन्य जिलों में भी रात के तापमान में कमी हुई है, जिससे रात और सुबह के समय पड़ने वाली ठंडक में इजाफा हो रहा है.

पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई बना रहा. पूर्वी-पश्चिमी यूपी के आइसोलेटेड स्थान पर सुबह के समय कोहरा छाया रहा. दोपहर में धूप खिल रही है. पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक घना कोहरा सहारनपुर में 300 मीटर रिकॉर्ड किया गया.

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यूपी का मौसम (Photo Credit; IMD)

ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा, दिन में आसमान साफ रहेंगे. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान 31 तो न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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मौसम अपडेट (Photo Credit; IMD)

झांसी सबसे गर्म जिला: बुधवार को प्रदेश का झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले 7 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई बना रहेगा. इस दौरान सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेंगे, धूप खिलेगी. पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठंडक में और इजाफा होगा.

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