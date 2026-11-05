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यूपी में दस्तक दे रहा जाड़ा; हरदोई में सबसे ठंडी रात, तापमान पहुंचा 14 डिग्री सेल्सियस

उत्तर प्रदेश में ठंडक दे रही दस्तक, रात में गिरने लगा तापमान ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली गुलाबी सर्दी में हल्का इजाफा हुआ है. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के हरदोई जिले में रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसी तरह कई अन्य जिलों में भी रात के तापमान में कमी हुई है, जिससे रात और सुबह के समय पड़ने वाली ठंडक में इजाफा हो रहा है.

पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई बना रहा. पूर्वी-पश्चिमी यूपी के आइसोलेटेड स्थान पर सुबह के समय कोहरा छाया रहा. दोपहर में धूप खिल रही है. पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक घना कोहरा सहारनपुर में 300 मीटर रिकॉर्ड किया गया.