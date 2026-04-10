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बरेली: "आंख मारने वाली इमोजी" बनी मौत की वजह, आरोपी गिरफ्तार

बरेली: सोशल मीडिया की एक छोटी सी हरकत, किस तरह जानलेवा बन गई, इसका खौफनाक उदाहरण बीते रोज बरेली से सामने आया, जब "आंख मारने वाली इमोजी" और आपत्तिजनक कमेंट से शुरू हुआ विवाद, हत्या का कारण बना. 8 अप्रैल 2026 को कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी में अमन रजा हत्या का पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर खुलासा कर, आरोपी समद मूसा को गिरफ्तार कर लिया.

सीओ आशुतोष शिवम के अनुसार, अमन और समद के बीच सोशल मीडिया पर ‘गलत इमोजी’ और आपत्तिजनक कमेंट को लेकर पिछले 6 महीनों से विवाद चल रहा था. विवाद धीरे-धीरे गहरी दुश्मनी में बदल गई थी, घटना वाले दिन अमन किसी काम से सिटी स्टेशन गया हुआ था, इसी दौरान दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद आरोपी समद भी स्टेशन पहुंच गया, दोनों के बीच मामुली कहा सुनी हुई, जिसपर आरोपी समद गुस्से में आकर, अमन को रेलवे ट्रेक पर फेंक दिया.



आरोपी यहीं नहीं रुका, वह अमन को खींचकर पास के एक खंडहरनुमा रेलवे के मकान में ले गया, जहां ईंट-पत्थरों से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया. मृतक अमन के परिजनों ने शक के आधार पर तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

सीओ आशुतोष शिवम ने बताया कि समद मूसा ने अमन रेजा की एक खंडहर घर में हत्या कर शव को छिपा दिया था. 8 अप्रैल को पुलिस को रेलवे कॉलोनी के खंडहरनुमा घर में शव होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर, पोस्टमार्टम के लिए भेज, परिजनों के तहरीर पर कार्यवाई करते हुए समद मूसा को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया.