उत्तराखंड के इस गांव में मेहंदी की रस्म में शराब पर प्रतिबंध, शादी ब्याह में परोसी तो होगा सामाजिक बहिष्कार

शादी ब्याह में भी शराब पर भी बैन: नियमों का उल्लंघन करने वाले परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही शादी वाले परिवार की तरफ से रुहिणियों (गांव की महिलाओं) को सम्मान स्वरूप लगाई जाने वाली पिठाई की रस्म के दौरान दी जाने वाली धनराशि को भी कम कर 11 रुपये और 101 रुपये निश्चित किया गया है.

उत्तरकाशी के जांदणु गांव में मेहंदी की रस्म में शराब बंद: उत्तरकाशी के गोडर पट्टी के जांदणु गांव में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान चमन लाल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की. बैठक में गांव के 42 परिवारों ने सामूहिक बैठक के माध्यम से मेहंदी की रस्म में शराब के प्रचलन को समाप्त करने का फैसला लिया. इसके अलावा शादी में बजने वाले डीजे के लिए भी रात दो बजे तक का समय निर्धारित किया. कहा गया है कि उसके बाद गांव में डीजे भी नहीं बजेगा.

उत्तरकाशी: जनपद के गोडर पट्टी के जांदणु गांव में मेहंदी की रस्म में शराब को प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसके साथ ही किसी भी समारोह में शराब नहीं परोसी जाएगी. यदि किसी परिवार ने मेहंदी रस्म आयोजित की और उस समारोह में शराब परोसी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा.

नशे के प्रचलन से चिंतित हैं ग्रामीण: जांदणु गांव के सयाणे (वरिष्ठ ग्रामीण) राजेश पंवार और प्रधान चमन लाल ने बताया कि-

मेहंदी रस्म और शादी समारोह में परोसी जा रही शराब के प्रचलन से शादियों का वास्तविक स्वरूप बदल गया है. मेहंदी के दौरान शराब पर होने वाले अनावश्यक खर्चे की वजह से कई गरीब परिवार चिंतित रहते हैं. इसके साथ ही मेहंदी में शराब परोसने पर गांव में लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है. इससे पूरी शादी का माहौल खराब हो जाता है.

-चमन लाल, ग्राम प्रधान, जांदणु ग्राम सभा, उत्तरकाशी-

युवा पीढ़ी को नशे से बचाने का प्रयास: ग्राम प्रधान चमन लाल ने कहा कि युवा पीढ़ी शराब के कारण अपना भविष्य खराब कर रही है. इन्हीं दुष्परिणामों को देखते हुए यह निर्णय लिए गए हैं. यदि गांव में शराब का प्रचलन बंद होगा, तो शादी का माहौल बढ़िया रहेगा. बैठक में जगमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, जयेंद्र सिंह, लाखी राम, चैन सिंह, अमर सिंह, विनोद हिमानी, खजान लाल, दयाल दास, बचन सिंह आदि उपस्थित रहे.

मेहंदी और शादी समारोह में शराब पर प्रतिबंध (Photo courtesy: Villagers of Jandanu)

देहरादून के गड़ूल गांव में भी हो चुकी पहल: गौरतलब है कि उत्तराखंड में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ती जा रही है. इससे पहले देहरादून जिले के गड़ूल गांव की ग्राम प्रधान ने सराहनीय पहल शुरू की थी. डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के गड़ूल ग्राम पंचायत ने समारोहों में कॉकटेल पार्टी के चलन पर रोक लगा दी थी. गड़ूल ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान स्वीटी रावत ने शादी समारोह में कॉकटेल पार्टी नहीं करने वाले परिवार को 51 हजार रुपए की आर्थिक मदद करने का निर्णय लिया था. इस निर्णय के तहत प्रधान स्वीटी रावत अभी तक ऐसे दो परिवारों को 51-51 हजार-हजार रुपए का चेक भी दे चुकी हैं.

उत्तरकाशी के लोदाड़ा गांव में भी शराब पर है प्रतिबंध: इससे पहले पिछले साल नवंबर में उत्तरकाशी के ही एक गांव लोदाड़ा गांव के ग्रामीणों ने नशामुक्त अभियान की शुरुआत की थी. यहां की ग्राम प्रधान कविता बुटोला सहित अन्य लोगों ने निर्णय लिया था कि शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने वालों पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं इसके बाद भी अगर कोई ग्रामीण नियमों को नहीं मानता है, तो उसका पूरा गांव बहिष्कार करेगा.

