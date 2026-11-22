ETV Bharat / state

ठिठुरने लगा राजस्थान! सुबह-शाम की गलन ने बढ़ाई मुश्किलें, जानें अगले एक हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

कारों पर जमी बर्फ की परत ( ETV Bharat Sirohi )

जयपुर/सिरोही: राजस्थान में सर्दी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. उत्तर भारत और पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाओं के चलते प्रदेश में सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ गई है. शेखावाटी से लेकर अरावली की वादियों तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. माउंट आबू, फतेहपुर, सीकर और चूरू सहित कई इलाकों में रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है. ठंडी हवाओं के चलते अब दिन में भी हल्की गलन महसूस होने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है.