ठिठुरने लगा राजस्थान! सुबह-शाम की गलन ने बढ़ाई मुश्किलें, जानें अगले एक हफ्ते कैसा रहेगा मौसम
Rajasthan Weather: माउंट आबू में घरों और होटलों के बाहर खड़ी कारों पर जमी बर्फ की परत
Published : November 22, 2026 at 11:42 AM IST|
Updated : November 22, 2026 at 11:48 AM IST
जयपुर/सिरोही: राजस्थान में सर्दी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. उत्तर भारत और पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाओं के चलते प्रदेश में सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ गई है. शेखावाटी से लेकर अरावली की वादियों तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. माउंट आबू, फतेहपुर, सीकर और चूरू सहित कई इलाकों में रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है. ठंडी हवाओं के चलते अब दिन में भी हल्की गलन महसूस होने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है.
माउंट आबू में ओस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील : प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का असर सबसे ज्यादा दिखाई देने लगा है. सुबह से ही कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है. यहां न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि आने वाले दिनों में पारा 3 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है. दिसंबर की शुरुआत से पहले ही यहां जनवरी जैसी ठंड का अहसास होने लगा है. स्थानीय स्तर पर इसे पिछले 12 वर्षों में नवंबर के दौरान इतनी जल्दी महसूस होने वाली कड़ाके की सर्दी के प्रमुख दौरों में से एक माना जा रहा है.
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फतेहपुर में लगातार चौथे दिन 6 डिग्री के आसपास पारा:शेखावाटी क्षेत्र में भी सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है. फतेहपुर शेखावाटी में हवा की दिशा में बदलाव के बाद रात के तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. यहां न्यूनतम तापमान 5.7 से 6.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है. फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा. इससे पहले शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया था.उत्तरी-पूर्वी हवाओं के प्रभाव से 17 नवंबर से ही फतेहपुर में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है. लगातार चौथे दिन न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास रहने से सुबह के समय ठंड का असर बढ़ गया है. लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं. उल्लेखनीय है कि पिछले साल 17 नवंबर को ही फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था.
उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन : राजस्थान में सर्दी बढ़ने की मुख्य वजह उत्तर भारत और पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवाएं हैं. इन हवाओं के चलते प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. चूरू, सीकर, झुंझुनूं और फतेहपुर में इसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा है. वहीं, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी सर्द हवाओं के चलते सुबह और शाम ठंड बढ़ने लगी है.सिरोही में भी तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा चलने के कारण दोपहर के समय भी लोगों को हल्की सर्दी महसूस हुई. इसके अलावा सीकर, भीलवाड़ा, चूरू और नागौर में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ी है. प्रदेश के अधिकांश शहरों में रात के तापमान में करीब 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है.
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ला नीना के प्रभाव से भी मौसम में बदलाव के संकेत :मौसम में बदलाव के पीछे प्रशांत महासागर में सक्रिय ला नीना परिस्थितियों को भी एक संभावित कारक माना जा रहा है. हालांकि राजस्थान में फिलहाल सर्दी बढ़ने का तात्कालिक कारण उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाएं और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का प्रभाव है. आने वाले 48 घंटों में माउंट आबू सहित प्रदेश के ठंडे इलाकों में सर्दी के तेवर और तीखे होने की संभावना है. जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार 27 नवंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है, जबकि रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है. मौसम विभाग ने राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले दो दिनों के दौरान सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है. आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. हालांकि उत्तरी हवाओं का प्रभाव बना रहने से सुबह और शाम सर्दी का असर जारी रहेगा. ऐसे में नवंबर के अंतिम सप्ताह में ही प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं.
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माउंट आबू में लोग अलाव तापते नजर आए: मौसम में आए बदलाव के साथ ही जिले के एकमात्र हिल स्टेशन आबूराज (माउंट आबू) में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. रविवार रात को तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद यहां न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 0 डिग्री पर पहुंच गया. पारा जमाव बिंदु पर पहुंचने से माउंट आबू में कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिला. लोग अलाव तापते नजर आए.
कारों पर दिखी बर्फ की सफेद परत :तापमान में गिरावट का असर सुबह के समय साफ नजर आया. सर्द हवाओं के बीच खुले स्थानों पर ओस की बूंदें जमने लगीं, वहीं घरों और होटलों के बाहर खड़ी कारों की छतों पर बर्फ की सफेद परत दिखाई दी. सुबह जब पर्यटक और स्थानीय लोग घरों से बाहर निकले तो वाहनों पर जमी बर्फ देखकर सर्दी की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता था. मैदानी इलाकों की तुलना में माउंट आबू में ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है.
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बर्फ जमने के नजारे देख पर्यटकों में उत्साह: बढ़ती सर्दी के बीच माउंट आबू पहुंच रहे पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. सर्द मौसम और बर्फ जमने के नजारों का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. कई पर्यटक सुबह-सुबह खुले स्थानों पर पहुंचकर ठंड के इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरों में कैद करते नजर आए. माउंट आबू का बदलता मौसम पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
सर्दी से बचाव में जुटे स्थानीय लोग: तापमान में लगातार गिरावट को देखते हुए स्थानीय लोगों ने भी सर्दी से बचाव के इंतजाम शुरू कर दिए हैं. लोगों ने गर्म कपड़े, स्वेटर, जैकेट और ऊनी शॉल पहनना शुरू कर दिया है. सुबह और देर शाम बाजारों में भी ठंड का असर दिखाई देने लगा है. ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं.