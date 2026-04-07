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एक दर्जन से अधिक लग्जरी गाड़ियों के तोड़े शीशे, लोगों में आक्रोश, पुलिस ने दिया त्वरित कार्रवाई का आश्वासन

बाड़मेर: जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं. शहर के जैन मोहल्ले में बीती रात बेखौफ अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक दर्जन से अधिक लग्जरी गाड़ियों के शीशे तोड़ने की घटना को अंजाम दिया. इससे स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी. बाड़मेर उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय लोगों को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया.

स्थानीय जोगेश सराफ ने बताया कि बीती रात अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया. चार-पांच गलियों में लगातार घर के आगे खड़ी 15-16 लग्जरी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए. घर के आगे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने से लोगों में भारी रोष व्याप्त है. पुलिस को इसकी सूचना दी गई है. एक रात में इतनी सारी लग्जरी गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई. पुलिस की रात्रि गश्त को लेकर भी कहीं न कहीं कमी है. जिसकी वजह से बदमाशों ने बैखौफ होकर इतनी सारी गाड़ी में तोड़फोड़ की है. उन्होंने इस मामले का जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी.