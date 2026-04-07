ETV Bharat / state

एक दर्जन से अधिक लग्जरी गाड़ियों के तोड़े शीशे, लोगों में आक्रोश, पुलिस ने दिया त्वरित कार्रवाई का आश्वासन

गाड़ियों में तोड़फोड़ को लेकर स्थानीय लोगों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है.

Damaged Car Windshield
कार का क्षतिग्रस्त शीशा (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं. शहर के जैन मोहल्ले में बीती रात बेखौफ अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक दर्जन से अधिक लग्जरी गाड़ियों के शीशे तोड़ने की घटना को अंजाम दिया. इससे स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी. बाड़मेर उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय लोगों को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया.

स्थानीय जोगेश सराफ ने बताया कि बीती रात अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया. चार-पांच गलियों में लगातार घर के आगे खड़ी 15-16 लग्जरी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए. घर के आगे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने से लोगों में भारी रोष व्याप्त है. पुलिस को इसकी सूचना दी गई है. एक रात में इतनी सारी लग्जरी गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई. पुलिस की रात्रि गश्त को लेकर भी कहीं न कहीं कमी है. जिसकी वजह से बदमाशों ने बैखौफ होकर इतनी सारी गाड़ी में तोड़फोड़ की है. उन्होंने इस मामले का जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी.

बेखौफ बदमाशों ने तोड़े कारों के शीशे (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: कारों के कांच तोड़ने वालों का पुलिस ने निकाला जुलूस, कान पकड़ते हुए बोले अब नहीं करेंगे ऐसा - BREAKING CAR GLASS CASE

बाड़मेर उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि शहर के जैन मोहल्ले में गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. सूचना मिलने के बाद एसएचओ मंजू मय पुलिस टीम और स्वयं भी मौके आया हूं. उन्होंने बताया कि इस मामले में बदमाशों का पता लगाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो. उन्होंने कहा कि रात्रि गश्त में कहां कमी रही, इसको भी देख रहा जा रहा है और गश्त को बढ़ाया जाएगा.

TAGGED:

GLASSES OF CARS BROKEN IN BARMER
LUXURY CARS GLASSES BROKEN
लग्जरी गाड़ियों के तोड़े शीशे
WINDOWS OF LUXURY VEHICLES SMASHED
VANDALISM OF CARS IN BARMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.