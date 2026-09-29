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पुनर्वासित नक्सली अर्जुन ओयाम की दृढ़ इच्छाशक्ति, प्रथम श्रेणी में पास की दसवीं की परीक्षा, अब दूसरों को पढ़ाना सपना

बीजापुर में कभी माओवादी संगठन का हिस्सा रहे अर्जुन ओयाम ने हथियार छोड़ने के बाद 10वीं की परीक्षा पास की है.

Arjun Oyam passed 10th exam
पुनर्वासित नक्सली अर्जुन ओयाम की दृढ़ इच्छाशक्ति (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2026 at 6:40 PM IST

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बीजापुर : बस्तर ने नक्सल उन्मूलन के परिणाम क्या है ये कोई अर्जुन ओयाम से पूछे.करीब 15 साल तक हाथों में हथियार और पुलिस की गोलियों से बचते हुए अर्जुन ने घोर अंधकार में अपने जीवन का अहम दौर गुजारा है. अर्जुन के लिए लाल आतंक के आका जो जिम्मेदारी तय करते वो उसके लिए पत्थर की लकीर होती.फिर चाहे बारुदी सुरंग बिछाना हो या जवानों के खिलाफ एंबुस लगाकर सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाना.अर्जुन ओयाम के लिए ये काम उसके संगठन की जिम्मेदारी का अहम हिस्सा थे.

वक्त बदला तो बदल गए लक्ष्य के मायने

अक्टूबर 2025 में अर्जुन ओयाम ने 200 सशस्त्र माओवादियों के साथ हथियार छोड़कर पुनर्वास का जीवन अपनाया. हथियार छोड़ने के बाद उसके मन में बचपन से चली आ रही अधूरी इच्छा ने एक बार फिर हिलोरे मारे और प्रशासन के सामने अर्जुन ने दिल की बात रख दी. अर्जुन की दिल की बात थी पढ़ाई करके कुछ हासिल करना.लिहाजा अर्जुन ने हथियार वाले हाथों में कलम थामा और जुट गया एक दूसरे लक्ष्य को साधने.ये वो लक्ष्य था जो अर्जुन का आने वाला कल बदलने में बड़ा योगदान देने वाला था. अर्जुन ने पुनर्वास केंद्र में 10वीं की परीक्षा की तैयारी की और आज 500 में से 335 अंक लाकर ये बता दिया कि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती.

अफसरों का भी योगदान
अर्जुन की सफलता में पुलिस विभाग के अधिकारियों का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा. परीक्षा की तैयारी के दौरान पुलिस के आला अधिकारियों ने लगातार उसका मनोबल बढ़ाया. आवश्यक पुस्तकें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई. परीक्षा का फॉर्म भरने से लेकर पढ़ाई की तैयारी तक अधिकारियों ने उसका सहयोग किया, जिससे अर्जुन को कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिली.


पुलिस विभाग ने अर्जुन के प्रयास को सराहा

अर्जुन की सफलता पर पुलिस अधीक्षक बीजापुर उमेश प्रसाद गुप्ता ने उसे बधाई दी. उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए आवश्यक सहयोग हरसंभव उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. अर्जुन ओयाम ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ इच्छाशक्ति और मेहनत के बल पर 10वीं की परीक्षा में 335 अंक हासिल कर प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त की है. यह उपलब्धि उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

पुलिस विभाग की ओर से उसकी पढ़ाई के दौरान आवश्यक पुस्तकें एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के साथ उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया गया.हम अर्जुन को आगे की पढ़ाई के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेंगे.उसका 12वीं की पढ़ाई पूरी कर अपने गांव के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का सपना सराहनीय है. हमें उम्मीद है कि अर्जुन स्वयं आगे बढ़ने के साथ अपने गांव के बच्चों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा और क्षेत्र के विकास में योगदान देगा- उमेश प्रसाद गुप्ता, एसपी

क्या है अर्जुन का सपना ?

अर्जुन अब 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने की तैयारी करना चाहता है. इसके साथ ही उसका लक्ष्य अपने गांव तोड़का में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना है.अर्जुन का सपना है कि वह गांव के बच्चों को शिक्षा से जोड़े और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका निभाए. वह भविष्य में अपने गांव में शिक्षादूत के रूप में कार्य कर बच्चों के बीच शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना चाहता है.उसका मानना है कि शिक्षा के माध्यम से ही गांव और पूरे क्षेत्र के विकास की नई राह तैयार की जा सकती है.


अर्जुन ओयाम की कहानी यह बताती है कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, दृढ़ इच्छाशक्ति, मेहनत और सही मार्गदर्शन से नई शुरुआत की जा सकती है.कभी माओवादी संगठन का हिस्सा रहे अर्जुन ने अब शिक्षा को अपने भविष्य का आधार बनाया है. उसकी सफलता आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास और मुख्यधारा से जुड़ने की दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण भी प्रस्तुत करती है.

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अर्जुन ओयाम
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