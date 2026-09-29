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पुनर्वासित नक्सली अर्जुन ओयाम की दृढ़ इच्छाशक्ति, प्रथम श्रेणी में पास की दसवीं की परीक्षा, अब दूसरों को पढ़ाना सपना

पुनर्वासित नक्सली अर्जुन ओयाम की दृढ़ इच्छाशक्ति ( Etv Bharat )

बीजापुर : बस्तर ने नक्सल उन्मूलन के परिणाम क्या है ये कोई अर्जुन ओयाम से पूछे.करीब 15 साल तक हाथों में हथियार और पुलिस की गोलियों से बचते हुए अर्जुन ने घोर अंधकार में अपने जीवन का अहम दौर गुजारा है. अर्जुन के लिए लाल आतंक के आका जो जिम्मेदारी तय करते वो उसके लिए पत्थर की लकीर होती.फिर चाहे बारुदी सुरंग बिछाना हो या जवानों के खिलाफ एंबुस लगाकर सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाना.अर्जुन ओयाम के लिए ये काम उसके संगठन की जिम्मेदारी का अहम हिस्सा थे.