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शादी की चाह में मामी ने नाबालिग भांजी का कराया जेंडर चेंज, बाल कल्याण समिति ने शुरू कराई जांच

भरतपुर से दिल्ली और फिर अस्पताल तक : उन्होंने बताया कि महिला पीड़िता को भरतपुर से दिल्ली ले गई. एक रात रेलवे स्टेशन पर बिताने के बाद महिला का एक परिचित उन्हें मानेसर लेकर गया, जहां तीन दिन तक रखा गया. इसके बाद महिला उसे एक ऐसी युवती के पास ले गई, जो कथित रूप से जेंडर चेंज से जुड़े अस्पताल में काम करती थी. किशोरी ने आरोप लगाया कि महिला ने अपने मंगलसूत्र और अंगूठी बेचकर करीब 1.32 लाख रुपए जुटाए और उनमें से 1.10 लाख रुपए अस्पताल में जमा करा दिए. इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया.

बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजाराम भूतौली ने बताया कि शुक्रवार को समिति के समक्ष प्रस्तुत हुई नाबालिग ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया. किशोरी ने बताया कि उनकी रिश्ते में मामी करीब आठ-दस दिन तक उसके संपर्क में रही और धीरे-धीरे उसे अपने प्रभाव में ले लिया. महिला ने उससे कहा कि वह उसे पुरुष बनवा देगी और बाद में उसको पति बनकर खुद उसकी पत्नी बन जाएगी.

भरतपुर : जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग भांजी से शादी करने की चाह में कथित रूप से मामी ने लिंग परिवर्तन (जेंडर चेंज) करा दिया. किशोरी का आरोप है कि उसे पुरुष बनाने का सपना दिखाया गया, बेहोशी का इंजेक्शन देकर ऑपरेशन किया गया और जेंडर चेंज करा दिया. मामले की जानकारी सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति (CWC) ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए मेडिकल जांच, उपचार और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

बेहोशी का इंजेक्शन और ऑपरेशन : नाबालिग ने समिति को बताया कि अस्पताल में एक डॉक्टर ने उसे भर्ती किया. उसके हाथ में कैनुला लगाया गया और बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया. जब उसे होश आया तो उसका ऑपरेशन हो चुका था. उसने समिति को बताया कि उसके सीने पर बड़े घाव थे और शरीर से खून निकालने के लिए नलियां लगी हुई थीं. ऑपरेशन के बाद वह तीन दिन तक अस्पताल में रही.

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पुलिस पहुंची तो पीछे के रास्ते से भगाया : उन्होंने बताया कि अस्पताल में पुलिस पहुंचने की सूचना मिलने पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे और महिला को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल दिया. इसके बाद महिला उसे लगातार एक शहर से दूसरे शहर ले जाती रही. दिल्ली से मुरादाबाद, फिर अलीगढ़, मथुरा और वृंदावन ले जाया गया. वृंदावन के एक होटल में जब उसने पट्टियां हटाकर देखीं तो उसके शरीर पर बड़े-बड़े घाव थे. बाद में एक आश्रम में भी रखा गया, लेकिन वहां से भी निकलना पड़ा. इसके बाद महिला उसे इंदौर ले गई.

पिता तलाशते रहे, गुमशुदगी दर्ज थी : उन्होंने बताया कि किशोरी के घर नहीं लौटने पर उसके पिता ने मथुरा गेट थाना में गुमशुदगी दर्ज करा दी थी. पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया. नाबालिग होने के कारण उसे बालिका गृह भेजा गया, जबकि मामले को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया. बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजाराम भूतौली ने कहा कि यदि किसी नाबालिग का उसके माता-पिता की जानकारी और सहमति के बिना लिंग परिवर्तन कराया गया है तो यह बेहद गंभीर और कानूनन अपराध की श्रेणी में आने वाला मामला है.

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उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि किशोरी के शरीर पर स्थायी प्रभाव डालने वाली सर्जरी की गई है. यह जानना जरूरी है कि ऑपरेशन किस अस्पताल में हुआ, किस डॉक्टर ने किया, क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई? नाबालिग की उम्र और अभिभावकों की अनुमति की जांच क्यों नहीं की गई? समिति ने किशोरी का विस्तृत मेडिकल परीक्षण कराने, विशेषज्ञ डॉक्टरों से स्वास्थ्य मूल्यांकन कराने और मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि उसके शरीर पर किस प्रकार की सर्जरी हुई है, उसका स्वास्थ्य कितना प्रभावित हुआ है और भविष्य में किस प्रकार के उपचार की आवश्यकता होगी.