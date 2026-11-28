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मसूरी में पर्यटकों की संख्या पर लगेगी सीमा? हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्य सचिव से मिले पर्यावरणविद्, नई सड़कों का किया विरोध

देहरादून: पर्यटन के बढ़ते दबाव के बीच मसूरी की पर्यावरणीय स्थिति और बुनियादी सुविधाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं. मसूरी शहर की वहन क्षमता (कैरिंग कैपेसिटी) तय करने और अनियंत्रित पर्यटन पर रोक लगाने की मांग को लेकर पर्यावरण संरक्षण संस्था 'सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून' के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की.

मसूरी में पर्यटकों की संख्या पर लगेगी सीमा? उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हुई इस बैठक में संस्था के सदस्यों ने मसूरी में बढ़ते पर्यटकों, वाहनों, पेड़ों के कटान, पार्किंग, पेयजल और सीवेज व्यवस्था से जुड़ी चिंताएं रखीं. प्रतिनिधिमंडल ने साफ कहा कि मसूरी में विकास के नाम पर लगातार बढ़ता दबाव भविष्य में बड़ी पर्यावरणीय और प्राकृतिक आपदा का कारण बन सकता है. ऐसे में शहर की वास्तविक क्षमता के हिसाब से ही पर्यटन गतिविधियों को संचालित करने की जरूरत है. बैठक में संस्था की ओर से ईरा चौहान, जया सिंह और हिमांशु अरोड़ा शामिल हुए। प्रतिनिधिमंडल ने मसूरी की वहन क्षमता को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के संदर्भ में अपने सुझाव भी मुख्य सचिव के सामने रखे.

पिछले 20 वर्षों में दून घाटी की करीब 47 प्रतिशत हरियाली खत्म हो चुकी है. यदि बची हुई हरियाली को भी नहीं बचाया गया, तो इसका असर आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के पर्यावरण पर पड़ेगा. -हिमांशु अरोड़ा, सदस्य, सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून-

बैठक में हिमांशु अरोड़ा ने मसूरी में जमीन धंसने की घटनाओं का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि मसूरी के लंढौर और झड़ीपानी जैसे इलाकों में जमीन दरकने के मामले सामने आ चुके हैं. ये घटनाएं बताती हैं कि पहाड़ी शहरों में निर्माण और बढ़ते मानवीय दबाव को लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. उन्होंने जोशीमठ में आई आपदा का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि मसूरी में भी समय रहते पर्यावरणीय संतुलन और निर्माण गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में ऐसी ही स्थिति पैदा हो सकती है. उन्होंने देहरादून और आसपास की दून घाटी में हरियाली घटने का मुद्दा भी उठाया. संस्था के मुताबिक-

हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्य सचिव से मिले पर्यावरणविद्: इस दौरान अनूप नौटियाल के साथ मिलकर तैयार किए गए सुझावों पर भी चर्चा की गई. संस्था के सदस्यों ने कहा कि मसूरी एक छोटा पहाड़ी शहर है, लेकिन यहां पर्यटकों और वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. पर्यटन के इस दबाव के मुकाबले शहर की सड़कें, पार्किंग, पानी और सीवेज जैसी व्यवस्थाएं सीमित हैं. ऐसे में बिना किसी ठोस योजना के नए निर्माण और सड़क परियोजनाएं शुरू करना पर्यावरण के लिहाज से चिंता का विषय है.

झाझरा से मिस्सरपट्टी होते हुए मसूरी तक प्रस्तावित नई सड़क के निर्माण में करीब 18 से 20 हजार पेड़ काटे जाने की आशंका है. इनमें साल, रोहिणी, बुरांश और बांज जैसे महत्वपूर्ण पेड़ शामिल हैं. इसके अलावा एलकेडी (LKD) रोड के चौड़ीकरण में भी करीब 700 पेड़ों के कटान की बात सामने आई है. संस्था ने इन परियोजनाओं का विरोध करते हुए कहा कि पहाड़ों में सड़क निर्माण के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ों का कटान पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है.

-ईरा चौहान, सदस्य, सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून-

नई सड़कों का भी किया विरोध: प्रतिनिधिमंडल ने यह सवाल भी उठाया कि जब मसूरी के लिए रोपवे परियोजना पर काम चल रहा है और उसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है, तो ऐसे में एक छोटे पहाड़ी शहर तक पहुंचने के लिए नई सड़कों की जरूरत कितनी है? संस्था का कहना है कि विकास परियोजनाओं को मंजूरी देते समय उनके पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन जरूरी है.

बैठक में जया सिंह ने मसूरी की बुनियादी सुविधाओं की सीमाओं को सामने रखा. उन्होंने कहा कि शहर में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ पेयजल और सीवेज व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि मौजूदा संसाधन कितने लोगों का भार उठा सकते हैं. उन्होंने पार्किंग क्षमता का हवाला देते हुए बताया कि पूरे मसूरी में करीब 1,287 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है. जब शहर में पार्किंग की जगह ही इतनी सीमित है, तो हजारों अतिरिक्त वाहनों के प्रवेश से पैदा होने वाली स्थिति को कैसे संभाला जाएगा?

वहन क्षमता के हिसाब से पर्यटकों और वाहनों के प्रवेश की व्यवस्था बनाने की मांग: संस्था का कहना है कि पर्यटन बढ़ाने के साथ शहर की आधारभूत सुविधाओं की क्षमता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण पर भी बराबर ध्यान देना होगा. प्रतिनिधिमंडल की चिंताओं पर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार किसी भी नागरिक को किसी शहर में आने से नहीं रोक सकती, क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक को कहीं भी आने-जाने का संवैधानिक अधिकार है. इस पर हिमांशु अरोड़ा ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी घर में एक समय पर चार मेहमानों के ठहरने की जगह है, तो वहां एक साथ चार ही मेहमानों को बुलाया जाएगा. बाकी लोगों को बाद में आने के लिए कहा जा सकता है. ठीक इसी तरह मसूरी भी एक शहर है, जिसकी अपनी सीमित क्षमता है. इसलिए यहां उतने ही पर्यटकों और वाहनों को आने की अनुमति होनी चाहिए, जितने का शहर के पास उचित प्रबंधन करने की व्यवस्था है.

संस्था ने रखे तीन प्रमुख सुझाव: बैठक के अंत में संस्था ने मुख्य सचिव के सामने तीन प्रमुख सुझाव रखे. इनमें मसूरी के लिए प्रस्तावित नई सड़क परियोजनाओं को रद्द करने, पर्यटकों और वाहनों के लिए सख्त पंजीकरण व्यवस्था लागू करने और शहर की पार्किंग व होटल में उपलब्ध कमरों की वास्तविक संख्या के आधार पर पर्यटकों के प्रवेश की सीमा तय करने की मांग शामिल है. संस्था का कहना है कि इससे जल स्रोतों, सीवेज व्यवस्था और पर्यावरण पर अनावश्यक दबाव को कम किया जा सकेगा.

सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून के प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक, मुख्य सचिव ने सभी सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और आगे की कार्रवाई के लिए इन्हें प्रमुख सचिव, पर्यावरण को भेज दिया. अब देखना होगा कि मसूरी की वहन क्षमता तय करने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार इन सुझावों पर क्या कदम उठाती है. पहाड़ों में बढ़ते पर्यटन और विकास परियोजनाओं के बीच मसूरी का भविष्य किस तरह सुरक्षित रखा जाएगा, यह आने वाले समय में एक अहम सवाल बना रहेगा.

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