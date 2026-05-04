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क्या बंगाल के नतीजों से बिखर जाएगा यूपी में इंडिया गठबंधन?

बंगाल में ममता की हार के बाद यूपी में सपा-कांग्रेस गठबंधन पर असर. कांग्रेस, सपा ज्यादा सीटें मांगने का दबाव बना सकती है.

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बंगाल में ममता की हार के बाद यूपी में सपा-कांग्रेस गठबंधन पर असर. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 8:19 PM IST

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लखनऊ : देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं. जहां इन नतीजों से भारतीय जनता पार्टी गदगद है, वहीं क्षेत्रीय दलों की चिंताएं बढ़ गई हैं. उनके चेहरे से हंसी काफ़ूर सी हो गई है. हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए यह विधानसभा चुनाव थोड़ी राहत की खबर भी लेकर आए हैं.

केरलम में कांग्रेस यूडीएफ की सरकार लगभग तय हो गई है. हालांकि तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस को झटका लगा है, लेकिन टीवीके की तरफ से कांग्रेस को गठबंधन के लिए आमंत्रित किया गया है. ऐसे में तमिलनाडु में अगर टीवीके के साथ कांग्रेस जाती है, तो यह दूसरा राज्य होगा, जहां कांग्रेस गठबंधन में सरकार का हिस्सा होगी.

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टीएमसी चीफ ममता बनर्जी. (ETV Bharat)

ये कांग्रेस के लिए सुकून की बात हो सकती है. हालांकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीद के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं रहा फिर भी कांग्रेस, ममता बनर्जी की हार से काफी खुश है.

इसकी वजह है कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में ममता का दखल कम हो जाएगा, जिससे कांग्रेस का दबदबा कायम रह सकता है. ममता की हार इन पांचों विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में देश की राजनीति के लिहाज से सबसे बड़ी हार कही जा सकती है और इसका असर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर भी देखने को मिल सकता है.

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कांग्रेस लीडर राहुल गांधी. (ETV Bharat)

यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है. इन चुनावी नतीजे के बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर ज्यादा सीटें मांगने का दबाव बना सकती है. कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के बिना कोई क्षेत्रीय दल भाजपा को हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता. ऐसे में कांग्रेस को गठबंधन में हर जगह सम्मानजनक सीटें तो मिलनी ही चाहिए.

अखिलेश पर कांग्रेस बनाएगी सीटों को लेकर नैतिक दबाव, बढ़ेगी सपा मुखिया की चिंता

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सपा चीफ अखिलेश यादव. (ETV Bharat)

पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की चिंता का भी सबब बन गए हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में अखिलेश ने अपने मन मुताबिक कांग्रेस को सीटें दी थीं. कारण था कि यूपी में कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही सांसद था. कांग्रेस भी इसलिए अखिलेश से बहुत ज्यादा सीटों की बारगेनिंग नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस को भी है बखूबी पता था कि अगर गठबंधन टूटता है तो फिर हालत और खस्ता हो सकती है.

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यूपी सीएम योगी आदित्य नाथ. (ETV Bharat)

ऐसे में गठबंधन बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आपसी सहमति से सीटें तय कर लीं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के परिणामों ने 15 साल से लगातार सरकार चला रहीं ममता बनर्जी का भी किला ढह गया है. अब अखिलेश को लग रहा है कि कई राज्यों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटों की डिमांड कर सकती है, जबकि अखिलेश जितनी कम सीटें कांग्रेस को देनी पड़े, यही चाहते हैं.

फिलहाल अब 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में सीटों का बड़ा पेंच फंस सकता है. गठबंधन बरकरार भी रह सकता है और टूट भी सकता है.

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बीजेपी का लहरा रहा परचम. (ETV Bharat)

बीजेपी खेलेगी टिकाऊ विपक्ष न होने का दांव

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और भी मजबूत हुई है. ऐसे में देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भाजपा अब और भी ज्यादा दमखम के साथ अगले विधानसभा चुनाव में दस्तक देगी.

इधर, 10 साल से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ऐसे में कांग्रेस और सपा का वर्तमान गठबंधन अगर बरकरार रहता है, तो दोनों पार्टियां चाहेंगी कि आपसी तालमेल के साथ मैदान में उतरे और जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए जनता का समर्थन जुटाएं.

एंटी एनकंबेंसी का फायदा उठाते हुए बीजेपी को सत्ता से बाहर करें, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस हार को "विपक्ष के पतन की शुरुआत" के रूप में प्रचारित करेगी जिससे यूपी के वोटरों में संदेश जाए कि विपक्ष के पास कोई टिकाऊ विकल्प नहीं है.

क्या सोचते हैं राजनीतिक विश्लेषक

वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक प्रभात रंजन दीन का मानना है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उनमें सबसे अहम नतीजा पश्चिम बंगाल का ही माना जाएगा. इसका प्रभाव आगे आने वाले तमाम राज्यों के चुनावों पर जरूर पड़ेगा.

राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन में जहां कांग्रेस अपना दबदबा चाहती है, वहीं इसी अलायंस में शामिल अन्य दल ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता रखने के मामले में बड़ा नेता मानते हैं.

ऐसे में पश्चिम बंगाल में ममता की हार निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी का दावा अब और पुख्ता करेगी. अब अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहता है या इसमें दरार पड़ती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा.

प्रभात रंजन दीन का मानना है कि कांग्रेस निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी पर विधानसभा के लिए ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी. यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं, तो कांग्रेस भी चाहेगी कि ज्यादा सीटें उसके हिस्से में आएं, जिससे उत्तर प्रदेश में भी पार्टी अपनी जमीन तैयार कर सके.

सपा चाहेगी कि यूपी में कांग्रेस की स्थिति विधानसभा चुनाव में पिछले कई दशकों से बेहतर नहीं रही है, ऐसे में ज्यादा सीटें देकर खुद को ही कमजोर करने वाला फैसला होगा.

अखिलेश सोचेंगे कि अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें दीं और हार हुई तो फिर भाजपा को हराना मुश्किल हो जाएगा. ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर सीटों को लेकर जो मंथन होगा वह भी काफी दिलचस्प होने वाला है.

कांग्रेस यह ज़रूर चाहती है कि देशभर में क्षेत्रीय क्षत्रपों की राजनीति खत्म हो और भारतीय जनता पार्टी का सामना हो तो सिर्फ कांग्रेस से. ऐसे में अगर यूपी में सपा से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस अकेले लड़ती हुई नजर आए तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी.

"ईटीवी भारत" ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश प्रवक्ता अंशू अवस्थी से जब ये सवाल किया कि कांग्रेस क्या अब यूपी में सपा पर 20-25 सीटों से ज्यादा का दबाव बनाएगी ? इस पर उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गठबंधन का सम्मान करती है. आज के चुनाव परिणाम अनुमान मुताबिक हैं, लेकिन सबक लेने वाले हैं.

क्षेत्रीय पार्टियों को समझना होगा कि अब जनता को उनका विजन समझ नही आ रहा है. क्षेत्रीय पार्टियों को सिर्फ जातीय गोलबंदी के समीकरण से जीत नही मिलने वाली. जनता ने क्षेत्रीय पार्टियों के जातीय गुटबंदी को नकार दिया है.

क्षेत्रीय दलों के विजन, आधारहीन और विचारहीन बन चुके हैं. जनता भाजपा के सामने कांग्रेस के बिना चुनावी विपक्ष में, इसी अभाव को महसूस करती है. बंगाल चुनाव परिणाम इसी का उदाहरण है.

उद्देश्य बड़ा और एक होना चाहिए और वह है भाजपा की हार, लेकिन क्षेत्रीय दलों का अति आत्मविश्वास उनके लिए घातक बन चुका है. एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि एक विशेष वर्ग को इस बात को समझना होगा कि भाजपा को हराने के लिए किसी के साथ भी खड़े होने की आदत छोड़नी होगी.

ऐसे क्षेत्रीय दलों ने आपका सिर्फ इस्तेमाल किया. सत्ता तक पहुंचने के लिए. आपके हिस्से सिर्फ बदनामी और तिरस्कार आया. क्षेत्रीय दलों का अति आत्मविश्वास हार के परिणामों का कारण बन रहा है. एक इसी बड़ी वजह से देश के क्षेत्रीय ढलान पर हैं.

महाराष्ट्र में अजीत पवार के निधन के बाद शरद पवार अस्वस्थ हैं. हरियाणा में इनेलो टूट गई. उत्तर प्रदेश में मायावती जी घर पर हैं. बिहार में नीतीश कुमार का जबर्दस्ती रिटायरमेंट हो चुका है.

ओडिशा में नवीन पटनायक ने इसी भ्रम में अपनी सत्ता गंवा दी और उनका कोई भविष्य नहीं है. बंगाल में आज ममता बनर्जी भी इसी घमंड में चली गईं. लेफ्ट देश से गायब हो गया, कहीं सरकार नहीं बची. टीआरएस भी टूट गई. उत्तर प्रदेश के वोटर्स और राजनीतिक दलों के लिए बंगाल चुनाव की ये महत्वपूर्ण सीख है कि बिना कांग्रेस परिणाम क्या से क्या हो जाते हैं?

यूपी कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता अंशू अवस्थी. (ETV Bharat)

प्रदेश प्रवक्ता अंशू अवस्थी का कहना है कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी अपने लिए सम्मानजनक सीटें जरूर चाहेगी. हालांकि यह तो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा कि कितनी सीटों की डिमांड करनी है, लेकिन मेरी नजर में उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं. ऐसे में 100 या उससे ज्यादा सीटें ही सम्मानजनक मानी जा सकती हैं.

क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन "चांद" का कहना है कि हमारा राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ एलाइंस है और उत्तर प्रदेश में भी हम कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं. इसका परिणाम भी हमारे पक्ष में ही आया. हमारे गठबंधन के चलते ही सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा बुरी तरह पीछे हो गई.

हमारा गठबंधन 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगा. जहां तक सीटों की बात है तो यह राष्ट्रीय नेतृत्व आपस में बैठ कर तय करेगा कि कांग्रेस की तरफ से कितनी सीटों की डिमांड की जा रही है और समाजवादी पार्टी कितनी सीटों देने को तैयार है. जहां तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद कांग्रेस के पीछे चलने की है तो यह कहना सही नहीं होगा.

उत्तर प्रदेश में हमारे सांसद भी 37 हैं और विधायक भी 100 से ऊपर, इसलिए यूपी में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है. हम गठबंधन का सम्मान करेंगे और यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन बरकरार रखेंगे. आगे पीछे चलने की कोई बात ही नहीं है.

यूपी में हमारी एकजुटता कायम रहेगी. हम अपनी विचारधारा के साथ जनता के बीच जाएंगे. गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई हमारे दोनों ही दलों के अहम मुद्दे हैं. जनता को भाजपा के काले कारनामों के बारे में बताएंगे. दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेंगी.

यूपी में गठबंधन टूटा तो बिखर सकता है अल्पसंख्यक वोटर

बंगाल के नतीजों को देखकर यूपी का अल्पसंख्यक वोटर तय करेगा कि उसे 'क्षेत्रीय दल' के साथ रहना है या 'कांग्रेस' के साथ रहना है. जहां तक यूपी में अल्पसंख्यकों की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में साथ लड़ते हैं तो एकतरफा वोट इन दोनों दलों को ही मिलता है.

खासकर, मुस्लिम समुदाय का. विधानसभा चुनाव में यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को एकजुट होकर वोट करता है, जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ रहता है.

पिछले लोकसभा चुनाव में यह देखने को भी मिला था जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा तो अल्पसंख्यक वोट इन्हीं दोनों पार्टियों को मिला और नतीजा ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से 75 लोकसभा सीटों को जीतने के दावे की हवा निकल गई. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर 43 सीट जीत डालीं. इनमें 37 सीटें समाजवादी पार्टी को तो छह सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थीं.

यूपी में अगर विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों का गठबंधन बरकरार रहता है तो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों का वोट इकट्ठा मिलेगा जिसका निश्चित तौर पर फायदा होगा, लेकिन अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटता है तो फिर समाजवादी पार्टी के साथ अल्पसंख्यक वोट जा सकते हैं.

कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है. हालांकि इन दोनों का गठबंधन टूटा तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी भी ले सकती है. वजह है अल्पसंख्यकों में खासकर मुस्लिम पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के बजाय पश्चिम बंगाल चुनाव को याद रखते हुए कांग्रेस को भी समर्थन कर सकते हैं. ऐसे में अल्पसंख्यक वोट टूट सकता है जिसका भाजपा को लाभ मिल सकता है.

कब-कब हुआ कांग्रेस का गठबंधन

सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हाथ मिलाया था. कुल 403 सीटों में से सपा ने 298 सीटों पर और कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था.

इस गठबंधन को 2017 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी. 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ. 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें दी थीं. इनमें से कांग्रेस पार्टी छह सीटों पर चुनाव जीतने में सफल हुई थी.

कहीं जश्न कहीं मातम

राजनीति में जीत का जश्न एक राज्य में होता है, लेकिन उसकी हार का मातम दूसरे राज्य की रणनीतियों में दिखता है. यूपी 2027 अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर नहीं, बल्कि बंगाल की राख से निकले सवालों पर लड़ा जाएगा. परिणाम जो भी आएगा लेकिन ये तय है कि यूपी का चुनाव अब और भी ज्यादा दिलचस्प होगा.

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