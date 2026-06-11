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कॉकरोच जनता पार्टी लखनऊ में कर पाएगी प्रदर्शन? 12 जून से इको गार्डन में प्रस्तावित था धरना

जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि पार्टी की ओर से कोई भी परमिशन के लिए पुलिस के संपर्क में नहीं आया.

कॉकरोच जनता पार्टी
कॉकरोच जनता पार्टी ((@abhijeet_dipke))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 10:53 PM IST

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लखनऊ : देश में चर्चा का विषय बनी कॉकरोच जनता पार्टी के लखनऊ में प्रदर्शन को लेकर संशय की स्थिति बन गई है. दावा है कि प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई है. कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन का आह्वान किया था. पार्टी के संस्थापक ने वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की थी.

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि पार्टी की ओर से प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर सूचना जारी की गई थी. लेकिन, पार्टी की ओर से कोई भी व्यक्ति भौतिक रूप से परमिशन के लिए पुलिस के संपर्क में नहीं आया. लिहाजा बिना परमिशन लिए पार्टी वैध तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकती है.

यह था मामला : कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर 12 से लेकर 18 जून तक प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम को 5:00 बजे तक प्रदर्शन करने की बात कही थी. इस दौरान अभिजीत दीपके ने लोगों से भारी संख्या में इको गार्डन पहुंचने का आह्वान भी किया था.

वीडियो जारी कर उन्होंने कहा था कि 12 जून को उत्तर प्रदेश आ रहा हूं. लखनऊ के इको गार्डन में जो प्रदर्शन होने जा रहा है उसमें मैं खुद शामिल होने आ रहा हूं. जहां पर पेपर लिखकर खिलाफ हम आवाज उठाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया था कि जिन छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे.

यह भी पढ़ें : 'अगर 20 जून तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर...': कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी चेतावनी

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