राजा रघुवंशी मर्डर केस में मिलेगी सोनम को जमानत? शिलांग कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

शिलांग कोर्ट में चल रही है शिलांग हनीमून मर्डर केस में सुनवाई, सोनम की ओर से दायर की गई जमानत याचिका.

Sonam Applied For Bail
क्या मिलेगी सोनम रघुवंशी को जमानत? (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 12:05 PM IST

इंदौर : ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग कोर्ट में सुनवाई चल रही है. वहीं, इस मामले में हत्या की मुख्य आरोपी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने जमानत याचिका दायर की है. सोनम द्वारा लगाई गई जमानत याचिका के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या सोनम को जमानत मिलेगी? क्या राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस के पास सोनम के खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं? इसी बीच मृतक राजा रघुवंशी के परिजनों ने भी कई तरह की संभावनाएं व्यक्त की हैं.

सोनम की जमानत याचिका पर क्या बोला राजा का परिवार?

बुधवार को राजा रघुवंशी की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाली उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने शिलांग कोर्ट में एक जमानत आवेदन लगाया. शिलांग कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई की और सोनम की जमानत का फैसला सुरक्षित रख लिया है. वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी मृतक राजा रघुवंशी के इंदौर में रहने वाले परिजनों को लगी तो उन्होंने आरोप लगाया कि निश्चित ही सोनम रघुवंशी के परिजन उसकी मदद कर रहे हैं. मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि सोनम रघुवंशी के परिजनों की मदद के बगैर उसकी जमानत याचिका शिलांग कोर्ट में लग ही नहीं सकती.

SHILLONG HONEYMOONS MURDER NEWS
अन्य आरोपियों के साथ जेल में बंद है सोनम रघुवंशी (Etv Bharat)

क्या सोनम का भाई कर रहा उसकी मदद?

सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका को लेकर राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने कहा, '' निश्चित तौर पर गोविंद सोनम की मदद कर रहा है.'' वहीं मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद से जब इस विषय में चर्चा की गई तो गोविंद ने कहा, '' हमारे ओर से सोनम की जमानत याचिका नहीं लगाई गई है. संभवत: कानून के द्वारा आरोपी को वकील और अन्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, उसी का उपयोग करते हुए सोनम ने जेल के अंदर से ही जमानत आवेदन लगवाया होगा.

Sonam Applied For Bail
सोनम ने लगाया जमानत का आवेदन (Etv Bharat)

क्या मिलेगी सोनम रघुवंशी को जमानत?

सोनम रघुवंशी की ओर से लगाई गई जमानत याचिका पर कोर्ट ने विचार करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. हालांकि, देखना ये होगा कि सोनम को शिलांग कोर्ट से जमानत मिलती है या नहीं क्योंकि देश के इस सबसे बहुचर्चित हत्याकांड में सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी और हत्या की मास्टरमाइंड बताई जाती है. हनीमून पर सोनम ने पति राजा रघुवंशी का बेरहमी से कत्ल करवाया, जिसमें उसका प्रेमी राज व उसके दोस्त भी शामिल थे. वहीं, शिलांग पुलिस की ओर से इस जमानत याचिका का विरोध भी किया जा सकता है.

Raja Raghuwanshi murder case update
क्या मिलेगी सोनम रघुवंशी को जमानत? (Etv Bharat)

हाल ही में सोनम रघुवंशी की दो दोस्तों के भी शिलांग कोर्ट में बयान हुए हैं. सोनम की दो दोस्तों ने इंदौर कोर्ट में पेश होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए बयान दिए थे. जिसमें से एक दोस्त के करीब डेढ़ घंटे तक बयान चले.

