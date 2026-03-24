शीशमहल बनेगा 'दिल्ली सदन'? सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा दांव, बजट में 10 करोड़ का प्रावधान
दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 'दिल्ली सदन' के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का शुरुआती प्रावधान किया है.
Published : March 24, 2026 at 6:45 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हर राज्य का अपना 'सदन' (स्टेट गेस्ट हाउस) है, लेकिन खुद दिल्ली का कोई अपना बसेरा नहीं है. अब इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्लान तैयार किया है. मंगलवार को दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 'दिल्ली सदन' के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का शुरुआती प्रावधान किया है. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या विवादों में रहा 'शीशमहल'(आप सरकार में मुख्यमंत्री आवास) ही अब दिल्ली की शान का प्रतीक बनेगा?
पराई दिल्ली में अपना ठिकाना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कहा, "दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन है, राजस्थान सदन है और महाराष्ट्र सदन भी है. लेकिन क्या यह विडंबना नहीं कि जिस दिल्ली की जमीन पर ये सब बने हैं, उसी दिल्ली का अपना कोई सदन नहीं है? अब दिल्लीवासियों और यहां आने वाले मेहमानों को अपनी पहचान मिलेगी." जानकारों का मानना है कि यह कदम न केवल प्रशासनिक है, बल्कि दिल्ली की 'अस्मिता' से जुड़ा राजनीतिक दांव भी है. अभी तक दिल्ली सरकार के पास मेहमानों को ठहराने या विशेष आयोजनों के लिए अपना कोई भव्य गेस्ट हाउस नहीं था.
शीशमहल को लेकर सुगबुगाहट तेज
सरकारी गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार के केजरीवाल रहते थे और तब विपक्ष में बैठी बीजेपी 'शीशमहल' कहकर घेरता रहा है, उसे ही 'दिल्ली सदन' में बदला जा सकता है. इस बाबत बजट के बाद जब ईटीवी भारत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा तो उन्होंने कहा यह बढ़िया विकल्प हो सकता है. अभी इस पर विचार चल रहा है.
अब दिल्ली सदन के रूप में सिविल लाइन्स स्थित शीशमहल बनाए जाने को लेकर इसके पीछे तीन मुख्य तर्क दिए जा रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इस आवास के सौंदर्यीकरण पर हुए खर्च को लेकर काफी विवाद हुआ था. इसे सार्वजनिक संपत्ति (सदन) घोषित कर सरकार छवि सुधारने की कोशिश कर सकती है. यह 6-फ्लैगस्टाफ रोड स्थित यह बंगला बेहद आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस है. एक 'सदन' के लिए जरूरी मीटिंग हॉल, लग्जरी रूम और डाइनिंग एरिया यहाँ पहले से मौजूद है. नया सदन बनाने में सैकड़ों करोड़ खर्च होंगे, जबकि मौजूदा भव्य ढांचे का उपयोग कर सरकार बजट को नियंत्रित रख सकती है.
क्या होगा 'दिल्ली सदन' में खास
प्रस्तावित योजना के अनुसार, दिल्ली सदन को केवल एक गेस्ट हाउस तक सीमित नहीं रखा जाएगा. इसे 'ब्रांड दिल्ली' के शोकेस के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां दिल्ली के खान-पान (चांदनी चौक का स्वाद) और हस्तशिल्प के लिए विशेष विंग हो सकती है. वीआईपी और डेलिगेट्स के लिए आवास, ताकि अन्य राज्यों से आने वाले अधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं. यहां डिजिटल गैलरी होगी जिसमें दिल्ली के विकास की गाथा दर्शाने वाली एक गैलरी होगी. फिलहाल, बजट आवंटन के बाद लोक निर्माण विभाग को जमीन की तलाश या मौजूदा ढांचे के पुनरुद्धार की रिपोर्ट तैयार करने की बात कही गई है. अगर शीशमहल को ही सदन बनाया जाता है, तो यह दिल्ली की राजनीति का सबसे बड़ा 'यू-टर्न' और मेकओवर साबित होगा.
बता दें कि दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को विधानसभा में पेश की गई. कैग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस समय के सरकारी आवास (शीशमहल) 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर मरम्मत का काम 33.66 करोड़ रुपये में पूरा हुआ, जो अनुमानित लागत से 342 प्रतिशत ज़्यादा था. वर्ष 2022 के लिए कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 33.66 करोड़ रुपये में से 18.88 करोड़ रुपये बेहतरीन चीज़ों कलात्मक, पुरानी और सजावटी सामानों पर खर्च किए गए थे. यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश की गई थी.
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