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'भिवानी के लिए बड़ी विकास योजनाओं व सौगातों की करेंगे मांग'-ईटीवी भारत से विधायक घनश्याम सर्राफ ने की खास बातचीत

ईटीवी भारत के साथ भिवानी विधायक एवं पूर्व मंत्री घनश्याम सर्राफ ने खास बातचीत के दौरान विकास के लिए अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया.

Bhiwani MLA and former minister Ghanshyam Saraf
भिवानी विधायक एवं पूर्व मंत्री घनश्याम सर्राफ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 20, 2026 at 8:36 PM IST

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भिवानी: हरियाणा के प्रमुख शहरों में शुमार 'छोटी काशी' भिवानी के विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आगामी प्राथमिकताओं को लेकर ईटीवी भारत ने भिवानी विधानसभा क्षेत्र से चार बार के विधायक और पूर्व मंत्री घनश्याम सर्राफ के साथ एक विशेष साक्षात्कार किया. इस बातचीत के दौरान विधायक ने शिक्षा, चिकित्सा, जलभराव, पार्किंग, औद्योगिकीकरण, विधानसभा के आगामी सत्र और पार्टी संगठन से जुड़े राजनीतिक पहलुओं पर अपनी बात खुलकर रखी.

मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य हुआ पूराः विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि "भिवानी में विकास कार्यों को लगातार गति दी जा रही है. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाली यूनिवर्सिटी की स्थापना शहर में करवाई जा चुकी है. इसके साथ ही क्षेत्रवासियों को बेहतर एवं आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि "इस मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर ही मरीजों को उच्चस्तरीय उपचार उपलब्ध होगा. यहां से निकलने वाले युवा डॉक्टरों को भी अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का बेहतरीन मंच प्राप्त होगा."

ईटीवी भारत से विधायक घनश्याम सर्राफ ने की खास बातचीत (ETV Bharat)

भिवानी के लिए बड़ी विकास योजनाओं की करेंगे मांगः आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों पर चर्चा करते हुए विधायक ने कहा कि भिवानी क्षेत्र से संबंधित जितने भी लंबित या प्रस्तावित कार्य हैं, उन्हें वे विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे. आगामी सत्र में भिवानी के लिए बड़ी विकास योजनाओं व सौगातों की मांग करेंगे. शहर में मानसून के दौरान होने वाले जलभराव की पुरानी समस्या पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में अब स्थिति में भारी सुधार हुआ है. प्रशासन और सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रबंधों और ड्रेनेज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के चलते अब ऐसी स्थिति नहीं है. अब तेज बारिश होने पर भी महज दो से चार घंटे के भीतर पूरे पानी की सुचारू निकासी सुनिश्चित कर दी जाती है.

मल्टी-लेवल पार्किंग का होगा निर्माणः शहर के व्यस्त बाजारों में अतिक्रमण और संकरे रास्तों की वजह से लगने वाले जाम के समाधान पर विधायक ने कहा कि मल्टी-लेवल पार्किंग का निर्माण उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने स्वीकार किया कि शहर के पुराने बाजारों में जगह की कमी और संकरे रास्ते एक चुनौती हैं. इस समस्या से निपटने के लिए वे प्रशासन के साथ मिलकर उपयुक्त जमीनों और स्थानों की पहचान कर रहे हैं. योजनाबद्ध तरीके से पार्किंग स्थल तैयार कर जाम और अव्यवस्था से स्थायी मुक्ति मिल सके.

औद्योगिकीकरण और रोजगार: सेक्टर-31 में 200 एकड़ का इंडस्ट्रियल जोन स्थानीय युवाओं के रोजगार और पलायन के सवाल पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने एक बड़ी योजना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सेक्टर-31 में लगभग 200 एकड़ भूमि को उद्योग (इंडस्ट्री) और ट्रांसपोर्टेशन जोन के लिए निर्धारित किया गया है. पहले इस क्षेत्र में केवल ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जोन की रूपरेखा थी, लेकिन अब स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के साथ-साथ इंडस्ट्री जोन को पहले स्थापित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है. इससे स्थानीय स्तर पर कल-कारखाने लगेंगे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.

पार्टी संगठन से खींचतान को नकाराः पार्टी संगठन और स्थानीय विधायक के बीच कथित दूरी और खींचतान के कयासों को पूरी तरह खारिज करते हुए घनश्याम सर्राफ ने कहा कि पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव या दूरी नहीं है. जिला अध्यक्ष से लेकर संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और एकजुटता के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा कि भिवानी की जनता ने उन्हें लगातार चार बार चुनकर विधानसभा भेजा है, इसलिए वे जनता और संगठन के प्रति पूरी तरह जवाबदेह हैं.

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