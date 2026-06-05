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क्या बस्तर के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में होगी कटौती, सिक्योरिटी पर होता है हर साल करोड़ों खर्च

तेल की बचत को लेकर देशभर में अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद बस्तर में जिन नेताओं को सुरक्षा प्रदान की गई है, उनकी गाड़ी के आगे और पीछे कई गाड़ियां चलती हैं. बस्तर के जिन नेताओं को सुरक्षा दी गई है उनकी सुरक्षा में लाखों खर्च होता है और गाड़ियों का लंबा काफिला चलता है.

मिडिल ईस्ट में चल रहे अमेरिका ईरान वार के चलते तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से तेल और गैस की खपत जरूरत के मुताबिक करने की अपील कर रहे हैं. पीएम और मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या भी घटा दी है. कुछ नेता और मंत्री तो सार्वजनिक परिवहन के साथ ई-रिक्शा की सवारी कर अपना काम निपटा रहे हैं.

बस्तर: छत्तीसगढ़ के नक्सलमुक्त होने की घोषणा होने के बाद अब सुरक्षा कैंपों को सेवा कैंपों के रुप में बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है. खुद गृहमंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर दौरे पर नेतानार सुरक्षा कैंप को सेवा डेरा कैंप के रुप में परिवर्तित किया. नक्सलवाद के खत्म होने के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा भी की जाएगी. दरअसल, नक्सलवाद पीड़ित स्टेट होने के चलते कई लोगों को सुरक्षा के लिहाज से शासन ने सुरक्षा मुहैया कराई. जिन लोगों को सुरक्षा दी गई उनकी सुरक्षा पर सालाना करोड़ों खर्च होता है.

सिक्योरिटी पर होता है हर साल करोड़ों खर्च (ETV Bharat)

माओवादी हिंसा के चलते दी गई थी सुरक्षा

बस्तर संभाग के 20 से भी अधिक ऐसे नेता है जिन्हें Y प्लस औऱ Z प्लस की सिक्योरिटी मिली है. अति नक्सल प्रभावित एरिया को छोड़ दें तो किसी भी नेता ने अब तक अपनी सुरक्षा और संसाधनों में कटौती की पहल नहीं की है. पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे बस्तर में नक्सलियों ने कई नेताओं को टारगेट बनाया. 20 से अधिक जनप्रतिनिधियों की हत्या कर दी. जिसमें भाजपा-कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता शामिल है. जिसके बाद केंद्र औऱ राज्य सरकार ने भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की सुरक्षा के लिए X श्रेणी Y प्लस और Z प्लस श्रेणी की सिक्योरिटी मुहैया कराई.

सिक्योरिटी पर होता है हर साल करोड़ों खर्च (ETV Bharat)

बस्तर संभाग के सातों जिलों में 90 से अधिक जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा दी गई है. इन 90 जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में 500 से 600 जवान तैनात रहते हैं. इन जनप्रतिनिधियों में विधायक के साथ ही पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और कुछ सलवा जुडूम के नेता भी शामिल हैं.





सिक्योरिटी पर होता है हर साल करोड़ों खर्च (ETV Bharat)

100 से ज्यादा लोगों को मिली सुरक्षा

निश्चित तौर पर बस्तर में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या रही है. नक्सलियों ने आम जनता के साथ-साथ जवानों और जनप्रतिनिधियों को भी काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया है. जिसे देखते हुए नक्सलियों से सुरक्षा के लिए देश की अच्छी सुरक्षा की श्रेणी बस्तर के 100 से अधिक जनप्रतिनिधियों को मुहैया कराई गई है. 20 से अधिक जनप्रतिनिधियों के पास Y प्लस और Z प्लस की सिक्योरिटी है. उनकी सुरक्षा में जवानों की संख्या अधिक होने की वजह से उनके काफिले में वाहनों की संख्या भी ज्यादा है. इसके अलावा अतिरिक्त संसाधन भी इन्हें मुहैया कराए गए है: मनीष गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, बस्तर

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''सुरक्षा में कटौती हो जिससे पैसे बचें''

बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता कहते हैं, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा पूरी तरह से नक्सलमुक्त बस्तर की घोषणा के बाद, अति संवेदनशील इलाकों को छोड़कर मैदानी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को मिली अतिरिक्त सुरक्षा को त्याग देना चाहिए. या फिर सरकार को खुद एक निर्णय लेकर इन जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में कटौती करनी चाहिए. ताकि हर साल इन जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में खर्च होने वाले सरकार के करोड़ों रुपए बच सके.

साल 2013 में हुए झीरम घाटी में नक्सली हमले में 21 जनप्रतिनिधियों के हत्या के बाद देश में सबसे अधिक बस्तर संभाग में जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है. इन्हें X, Y और Z प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. 15 से भी ज्यादा ऐसे जनप्रतिनिधि है जिन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई हैं. इसके अलावा बकायदा उन्हें पुलिस विभाग की ओर से पायलट और फॉलोअप वाहन भी दिए गए हैं: सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर रेंज

केंद्र और राज्य करेगी फैसला-आईजी

बस्तर आईजी का कहना है कि अभी भी यह सुरक्षा जनप्रतिनिधियों के पास है. उनकी सुरक्षा में कटौती करना या उसे बढ़ाना छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के हाथ में है. फिलहाल वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अब तक उनकी सुरक्षा में कटौती को लेकर शासन की ओर से कोई आदेश बस्तर पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है. और अब बस्तर से माओवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है. और शासन को इसकी जानकारी के लिए भी आगामी दिनों में बैठक व अन्य कार्रवाई की जाएगी.



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भूपेश बघेल ने उठाए थे सवाल

बस्तर के जनप्रतिनिधियों की उच्च श्रेणी की सुरक्षा को लेकर हाल में भूपेश बघेल ने सवाल उठाया था. पूर्व सीएम बघेल ने कहा था कि जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दावा कर रहे हैं कि सशस्त्र माओवाद बस्तर से खत्म हो गया है, तो बस्तर में फोर्स और जनप्रतिनिधियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है.

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बघेल के तंज पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार कर कहा था कि उनकी सरकार बस्तर में शांति लाने की दिशा में कार्यरत है. सरकार चाहती है कि किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत ही ना पड़े. इन विधायकों के सुरक्षा वापसी की चर्चा राज्य सरकार ने सुरक्षा घेरे का रिव्यू शुरू कर दिया है. हालांकि अब तक इस मामले पर गृहमंत्री विजय शर्मा और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया.