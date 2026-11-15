UP Election 2027: 1% से कम वोट शेयर वाली दो पार्टियों का 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा', क्या 29 कांटे की सीटों का गणित बिगाड़ेंगे ओवैसी और चंद्रशेखर?
रजनीश त्रिगुणायत के संपादन में श्रीपाल तेवतिया की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 3:23 PM IST
मेरठ : उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है. 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के नाम से असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने हाथ मिलाकर एक नए समीकरण को जन्म दिया है. भले ही 2022 के चुनाव में इन दोनों दलों का कुल वोट शेयर 1 प्रतिशत से भी कम रहा हो, लेकिन यूपी की उन 29 सीटों के आंकड़े बड़े दलों की नींद उड़ा सकते हैं, जहां हार-जीत का फैसला महज 2,000 से कम वोटों से हुआ था. क्या यह मोर्चा दलित-मुस्लिम राजनीति का नया केंद्र बनेगा या फिर इसे 'बी-टीम' के ठप्पे से जूझना पड़ेगा?
यूपी में अब तक NDA वर्सेज इंडिया गठबंधन की लड़ाई नजर आ रही थी. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को "सामाजिक परिवर्तन मोर्चा" का मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया है और मोर्चे ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. जिससे एनडीए गठबंधन के नेता जहां खामोशी से मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन की भौंहें तन गई हैं.
चंद्रशेखर के मुताबिक़, गठबंधन में दो पार्टियां हैं, लेकिन भविष्य में दूसरी पार्टियों के जुड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी साथ आने का न्योता दिया है. फिलहाल के लिए अगर इन दो पार्टियों के गठबंधन पर ही गौर करें तो ये दोनों ऐसे समुदायों की राजनीति करती हैं, जिनकी उत्तर प्रदेश की आबादी में हिस्सेदारी क़रीब 40 फीसदी है.
मुस्लिम और दलित आबादी पर फोकस : यूपी में करीब 20 परसेंट मुस्लिम और 21 परसेंट दलित वोट है. मुस्लिम वोट का 143 सीटों पर सीधा असर है, जबकि करीब 100 सीटें दलित बहुल मानी जाती हैं. इनमें से 85 से 86 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. यही वजह है कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का मुख्य फोकस पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक की उन सीटों पर है, जहां मुस्लिम और दलित आबादी निर्णायक भूमिका निभा सकती है. इसी वोट बैंक पर सपा-कांग्रेस गठबंधन और बसपा की भी नजर है.
2017 में AIMIM का प्रदर्शन : 2017 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उत्तर प्रदेश की 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. हालांकि, पार्टी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली. इतना ही नहीं, 38 में से 37 सीटों पर उसके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी. पार्टी को करीब 2 लाख 4 हजार 142 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का लगभग 0.2 प्रतिशत था.
2022 में भी नहीं खुला खाता : 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने अपना दायरा बढ़ाते हुए 97 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे. उस चुनाव में पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन किया था. इसके बावजूद AIMIM का कोई प्रत्याशी जीत दर्ज नहीं कर सका. पार्टी को औसतन 0.49 प्रतिशत वोट मिले. वहीं, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 0.13 प्रतिशत वोट हासिल हुए.
इन सीटों पर बिगाड़ा था खेल : AIMIM भले ही साल 2022 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसके उम्मीदवारों ने कई सीटों पर दूसरे दलों के समीकरण प्रभावित किए. बिजनौर, नकुड़, कुर्सी, शाहगंज, सुल्तानपुर, औराई, फिरोजाबाद, जौनपुर और मुरादाबाद नगर में पार्टी के प्रत्याशियों को मिले वोट इतने थे कि सपा उम्मीदवारों की हार और बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का कारण बन गए.
2027 के लिए इन सीटों पर नजर : इस बार सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का फोकस पिछली बार चर्चा में रही सीटों के अलावा कुंदरकी, संभल, असमोली, बिलारी, रामपुर, मेरठ, नगीना और कानपुर कैंट पर भी है. पूर्वांचल में आजमगढ़ की मेहनगर, जौनपुर की मछलीशहर और शाहगंज सीट के साथ बहराइच और श्रावस्ती पर भी है. इन इलाकों में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की भूमिका गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
नगीना में चंद्रशेखर की बड़ी जीत : चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अब तक उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर उनकी जीत ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए. चंद्रशेखर ने यहां 51.19 प्रतिशत वोट हासिल किए और 1.51 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की. खास बात यह रही कि 2019 में यह सीट जीतने वाली बसपा 2024 में महज 1.33 प्रतिशत वोटों पर सिमट गई.
2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम सामने आए थे उनमें लगभग 29 ऐसी सीटें थीं जहां जीत हार का अंतर 2000 वोटों से कम था. इन सीटों पर नए मोर्चे की मौजूदगी 2027 में सियासी समीकरणों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है.
यह भी जानें-
- 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी को कुल 4.50 लाख से ज्यादा वोट मिले, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत पाई. राज्य में उसका कुल वोट शेयर क़रीब 0.49 फीसदी था.
- आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) का प्रदर्शन भी बहुत प्रभावशाली नहीं रहा. पार्टी ने सौ से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसका वोट शेयर करीब 0.13 फीसदी रहा.
- 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना सीट से जीत दर्ज की. उन्होंने बीजेपी के ओम कुमार को एक लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया.
- उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की चार लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और करीब छह लाख वोट हासिल किए.
- इससे पता चलता है कि चंद्रशेखर की राजनीतिक मौजूदगी 2022 के मुकाबले बढ़ी है, लेकिन उनकी पार्टी कितनी प्रभावशाली होगी, यह दो अलग-अलग बातें हैं.
- एआईएमआईएम के मामले में भी यही सवाल है. पार्टी का राज्यव्यापी वोट शेयर भले ही कम रहा हो, लेकिन कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उसके उम्मीदवारों को मिले वोट चुनावी नतीजों के लिहाज से अहम हो सकते हैं.
वोट ट्रांसफर की चुनौती : आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष चरण सिंह का कहना है, 2027 में दलित मुस्लिम गठजोड़ सफल रहेगा. दोनों दलों को बी टीम के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि AIMIM के नेताओं का कहना है कि ऐसा कहने वालों को जवाब चुनाव में ये दलित मुस्लिम गठजोड़ देगा. वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा का कहना है कि राजनीति में किसी भी नेता या दल को लेकर कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि वह आगे क्या स्टेप लें. अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या कांग्रेस के साथ लगातार सम्पर्क में हैं, कोई जोखिम लेकर तीसरे मोर्चे में शामिल होंगे. आम आदमी पार्टी भी ऐसा कोई निर्णय ले ऐसा होगा इसमें संदेह है.
निकाय चुनाव में ओवैसी का प्रदर्शन : मेरठ में निकाय चुनावों में AIMIM का जो प्रदर्शन रहा, उसकी उम्मीद खुद पार्टी के अलाकमान को भी नहीं होगी, मेयर के चुनाव में AIMIM ने न सिर्फ सपा के प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था, बल्कि एक लाख से अधिक वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे. वहीं 11 पार्षद मेरठ में AIMIM के जीत गए थे.
गठबंधन नहीं सरकार बदलने का संकल्प : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के AIMIM के मुख्य महासचिव मोहम्मद इंतेजार बताते हैं कि यह गठबंधन नहीं है, बल्कि 2027 में सरकार बदलने के लिए लिया गया एक संकल्प है. 2027 में इसका नतीजा दिखाई देगा. जब हमारी सरकार बनेगी तो दलित, मुस्लिम, शोषित वंचित समाज समेत उन लोगों के काम होंगे जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है. यह बड़े भाई-छोटे भाई की बात है. ओवैसी बड़े भाई हैं और चंद्रशेखर छोटे भाई हैं.
ओवैसी करते हैं गुमराह : समाजवादी पार्टी के मेरठ महानगर के उपाध्यक्ष जफर चौधरी बताते हैं कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को गुमराह करते हैं, दीन, ईमान और पैगंबर की बात जरूर करते हैं, लेकिन इनका जो एजेंडा है वह अब जग जाहिर है. सभी को पता है कि इससे पहले जिन-जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां उनकी (ओवैसी) पार्टी की क्या भूमिका रही है.
जफर कहते हैं, ये लोग मुसलमान के साथ छल कपट करते हैं. अब आजाद समाज पार्टी को भी साथ जोड़ लिया है, ऐसे में दलितों को भी गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं. पहले भी इन नेताओं ने 2022 के विधानसभा चुनावों में अपने-अपने स्तर से जोर आजमाईश की थी, दोनों को एक सीट भी नहीं मिली. ये दोनों पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी की "बी" टीम हैं. बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही यूपी में यह तीसरा मोर्चा तैयार किया गया है.
अल्पसंख्यक समाज राष्ट्रीय लोकदल में सुरक्षित : राष्ट्रीय लोकदल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलनवाज कहते हैं कि यूपी में AIMIM और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, हमारा गठबंधन NDA से है. अल्पसंख्यक समाज को कोई छल नहीं सकता. अल्पसंख्यक समाज का हित राष्ट्रीय लोकदल में सुरक्षित है. NDA में शामिल होने के बाद से क्या अल्पसंख्यक समाज विशेष रूप से मुस्लिम तबका रालोद से नाराज है? इस पर कहते हैं कि कतई नाराज नहीं है, खुद उनके दादा और पिता कई बार सांसद और विधायक रहे. वे स्वयं विधायक रहे हैं और चौधरी साहब के साथ हैं. रालोद से कोई नाराजगी नहीं है, यूपी में फिर से NDA की सरकार बनने जा रही है.
गठबंधन से इंडिया अलायंस को नुकसान : शामली जिले की थानाभवन सीट के राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के विधायक अशरफ अली का कहना है कि ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन से इंडिया एलायंस को ही नुकसान होगा. NDA का जो वोट है उसमें कहीं कोई बंटवारा इस गठबंधन से होने वाला नहीं है. आरएलडी मजबूत पार्टी है, अल्पसंख्यक हों, किसान हों या फिर मजलूम सभी की लड़ाई लड़ने का काम करती है.
विधायक अशरफ अली ने कहा, ओवैसी के बारे में सभी को पता है. उन्होंने बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल में जाकर क्या किया, ऐसे में यूपी के सभी लोग उन्हें अच्छी तरह समझते हैं, उनके किसी एलायंस से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है. रालोद को लेकर वे दावा करते हैं कि पार्टी के 9 विधायक हैं. अच्छा कॉम्बिनेशन है. आगे भी रालोद के लिए बहुत अच्छा समय है.
मुस्लिम-दलित मजबूत गठजोड़ : वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सादाब रिजवी ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन को दो तरह से देखते हैं. सादाब रिजवी कहते हैं, एक तो अगर आंकड़ों के हिसाब से और आबादी के हिसाब से देखा जाए तो उसे मजबूती से देखा जाएगा, क्योंकि दलित और मुस्लिम का जो आबादी के हिसाब से आकलन किया जाता है तो प्रदेश में 40 से 41 फिसदी आबादी इनकी है, जिस वजह से इसे अपने आप में ही मजबूत गठजोड़ कहा जाता है.
अब अगर बात चुनावी योजना को लेकर करें तो आज की जो स्थिति है चाहे वह असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM हो चाहे चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी हो, इन दोनों दलों की जो हिस्ट्री है उस हिसाब से तो इनकी स्थिति देखकर बस इतना ही समझ आता है कि ज्यादा से ज्यादा जो इनकी क्षमताएं हैं वह एक प्रतिशत वोट पाने की ही हैं. जो वोट काटेगा वह इंडिया गठबंधन का होगा. एनडीए गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होने वाला.
बीजेपी को होगा फायदा : वरिष्ठ पत्रकार सादाब रिजवी का कहना है कि जब तमाम गठबंधन की तरफ देखा जाता है तो आज भी यूपी में लगभग 80 फ़ीसदी मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ 2012 से लगातार खड़ा नजर आता है. पूर्व में लगभग काफी ऐसी विधानसभा की सीट रही हैं जहां 2000 या उससे कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने विपक्षी पार्टी को पटकनी दी थी. ऐसे में अगर यह गठबंधन जो तीसरा मोर्चा बना है, इसकी वजह से बीजेपी को लाभ ही होगा. पार्टी ऐसी सीटों पर आसानी से न सिर्फ जीत दर्ज कर सकती है, बल्कि अपनी सीटों की संख्या भी बढ़ा सकती है.
समीकरण बनते-बिगड़ते रहते हैं : वरिष्ठ पत्रकार राशिद जहीर कहते हैं कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़त ली थी. समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं. एक वक्त था कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम समाज रहता था, लेकिन जिस तरह से मायावती लगातार सियासत में निष्क्रिय होती जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ने भी बसपा का दामन छोड़ दिया है. ऐसे में कांग्रेस और सपा की तरफ ही मुस्लिम देख रहे हैं.
राशिद जहीर कहते हैं, दलित समाज भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ओर जाता दिख रहा है. पिछली बार का भी अगर रिकॉर्ड देखें तो 24 से 25% वोट इंडिया गठबंधन को मिला. इस बार लगता है उन्हें ज्यादा मिलेगा, शायद ओवैसी अपनी जगह न बना पाएं. ओवैसी पर एक तमगा भी है कि वे बीजेपी के लिए ही काम करते हैं.
ओवैसी-चंद्रशेखर भाजपा के टूल : राजनीतिक विश्लेषक राशिद जहीर मानते हैं कि जिस तरह से मायावती का फार्मूला है कि जिला अध्यक्ष मुस्लिम होगा और जब टिकट किसी को देना होता है तो वह किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को टिकट देती हैं, लेकिन ओवैसी के बारे में यह जग जाहिर है कि वह अपनी पार्टी से जब चुनाव मैदान में आते हैं तो मुस्लिम को ही टिकट देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं. कहीं ना कहीं ओवैसी और चंद्रशेखर दोनों भाजपा के टूल बने हुए हैं.
गठबंधन सभी के तिलिस्म को तोड़ेगा : मेरठ में AIMIM के सिम्बल पर पार्षद बने फजल करीम कहते हैं कि दलित-मुस्लिम गठजोड़ मजबूत गठजोड़ है. 2027 में इसके अच्छे परिणाम आएंगे और 2027 में जीत के बाद फिर 2029 में भी इसके आगे अच्छे परिणाम आने वाले हैं. कांग्रेस और सपा सिर्फ लोगों को बरगला कर वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन इस बार जो यूपी में गठबंधन हुआ है यह गठबंधन सभी के तिलिस्म को तोड़ेगा.
गठबंधन का मतलब नहीं : मेरठ के मवाना के रहने वाले राजेन्द्र वर्मा चाय की दुकान चलाते हैं, वह बताते हैं कि बेशक हालात कुछ भी हों, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं वह आज भी बीएसपी अध्यक्ष मायावती को ही अपना नेता मानते हैं, जिन्होंने सत्ता में रहते न सिर्फ कानून व्यवस्था को बेहतर किया बल्कि सर्वसमाज के साथ दलितों की आवाज बनीं. उन्हें नहीं लगता कि इस गठबंधन को कोई गम्भीरता से लेगा.
2022 चुनाव में इन सीटों पर रहा रोचक मुकाबला
- मंडीयाहूं सीट पर NDA की सहयोगी पार्टी अपना दल (सोनेलाल) के आरके पटेल ने सपा की सुषमा पटेल को 1206 वोटों से हराया था.
- छिबरामऊ विधानसभा सीट पर सपा के अरविंद यादव 1111 वोटो से चुनाव हार गए थे, यहां भाजपा की अर्चना पांडे ने जीत दर्ज की थी.
- सीतापुर में भाजपा ने सपा उम्मीदवार को 1253 वोटों से हराया था.
- बदलापुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने सपा उम्मीदवार को 1326 वोटो से हराया था.
- औराई विधानसभा सीट पर भाजपा ने सपा उम्मीदवार को 1647 वोटो से हराया था.
- मानिकपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने सपा उम्मीदवार को 2000 से कम वोटों के अंतर से हराया था.
- नकुड़ विधानसभा सीट से बीजेपी के मुकेश चौधरी 315 वोटों से चुनाव जीते थे. सपा के धर्म सिंह सैनी को हार का मुंह देखना पड़ा था.
- बड़ौत विधानसभा सीट पर भाजपा के कृष्ण पाल मालिक ने सपा आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार को 315 वोटो से पटकनी दी थी.
- धामपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के अशोक कुमार राणा ने सपा के नईम उल हसन को 203 वोटों से पटकनी दी थी.
- कुर्सी विधानसभा सीट पर तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को महज 217 वोटो से हराया था.
- नहटौर विधानसभा सीट (सुरक्षित सीट) पर भाजपा के ओमप्रकाश ने सपा-आरएलडी के मुंशी राम को 258 वोटों से हराया था.
- बिलासपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने सपा को महत्व 307 वोटों से मात दी थी.
- कटरा विधानसभा में बीजेपी ने सपा उम्मीदवार को 357 वोटों से हराया था.
- मुरादाबाद नगर सीट पर भाजपा ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 782 वोट से हराया था.
- शाहगंज में एनडीए गठबंधन ने सपा के प्रत्याशी को 1000 से भी काम वोटों के अंतर से हराया था.
- बिजनौर में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी-आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशी नीरज चौधरी को 1445 वोटो से पटकनी दी थी.
- श्रावस्ती में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 1457 वोटों से हराया था.
विधानसभा बड़ौत, रामनगर, इसौली, दिबियापुर, डुमरियागंज, जसराना, इटवा, गाजीपुर, बस्ती सदर, बिसौली और चांदपुर सीट पर समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत 2000 या उससे कम वोटों से हुई थी. कांग्रेस ने भी महाराजगंज जिले की फरेंदा विधानसभा सीट पर भाजपा के बजरंग बहादुर सिंह को 2000 से कम वोटों से हराया था.
2027 के विधानसभा चुनाव में 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह सिर्फ 'वोट काटने' की छवि से बाहर निकलकर मतदाताओं को जीत का भरोसा दिला पाता है या नहीं. यदि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ओबीसी चेहरे या अन्य छोटे दल इस मोर्चे के साथ आते हैं, तो मुकाबला कई सीटों पर त्रिकोणीय हो सकता है. फिलहाल, यूपी की राजनीति में इस नए प्रयोग ने सपा, बसपा और भाजपा तीनों खेमों को अपनी रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है.
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