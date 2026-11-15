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UP Election 2027: 1% से कम वोट शेयर वाली दो पार्टियों का 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा', क्या 29 कांटे की सीटों का गणित बिगाड़ेंगे ओवैसी और चंद्रशेखर?

यूपी 2027 का नया दांव. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है. 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के नाम से असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने हाथ मिलाकर एक नए समीकरण को जन्म दिया है. भले ही 2022 के चुनाव में इन दोनों दलों का कुल वोट शेयर 1 प्रतिशत से भी कम रहा हो, लेकिन यूपी की उन 29 सीटों के आंकड़े बड़े दलों की नींद उड़ा सकते हैं, जहां हार-जीत का फैसला महज 2,000 से कम वोटों से हुआ था. क्या यह मोर्चा दलित-मुस्लिम राजनीति का नया केंद्र बनेगा या फिर इसे 'बी-टीम' के ठप्पे से जूझना पड़ेगा?

यूपी में अब तक NDA वर्सेज इंडिया गठबंधन की लड़ाई नजर आ रही थी. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को "सामाजिक परिवर्तन मोर्चा" का मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया है और मोर्चे ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. जिससे एनडीए गठबंधन के नेता जहां खामोशी से मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन की भौंहें तन गई हैं.

2027 चुनाव का बिगाड़ेंगे ओवैसी और चंद्रशेखर? (Video Credit; ETV Bharat) चंद्रशेखर के मुताबिक़, गठबंधन में दो पार्टियां हैं, लेकिन भविष्य में दूसरी पार्टियों के जुड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी साथ आने का न्योता दिया है. फिलहाल के लिए अगर इन दो पार्टियों के गठबंधन पर ही गौर करें तो ये दोनों ऐसे समुदायों की राजनीति करती हैं, जिनकी उत्तर प्रदेश की आबादी में हिस्सेदारी क़रीब 40 फीसदी है. मुस्लिम और दलित आबादी पर फोकस : यूपी में करीब 20 परसेंट मुस्लिम और 21 परसेंट दलित वोट है. मुस्लिम वोट का 143 सीटों पर सीधा असर है, जबकि करीब 100 सीटें दलित बहुल मानी जाती हैं. इनमें से 85 से 86 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. यही वजह है कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का मुख्य फोकस पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक की उन सीटों पर है, जहां मुस्लिम और दलित आबादी निर्णायक भूमिका निभा सकती है. इसी वोट बैंक पर सपा-कांग्रेस गठबंधन और बसपा की भी नजर है. चंद्रशेखर और ओवैसी ने तीसरा मोर्चा बनाया है. (Photo Credit; ETV Bharat) 2017 में AIMIM का प्रदर्शन : 2017 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उत्तर प्रदेश की 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. हालांकि, पार्टी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली. इतना ही नहीं, 38 में से 37 सीटों पर उसके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी. पार्टी को करीब 2 लाख 4 हजार 142 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का लगभग 0.2 प्रतिशत था. 2022 में भी नहीं खुला खाता : 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने अपना दायरा बढ़ाते हुए 97 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे. उस चुनाव में पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन किया था. इसके बावजूद AIMIM का कोई प्रत्याशी जीत दर्ज नहीं कर सका. पार्टी को औसतन 0.49 प्रतिशत वोट मिले. वहीं, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 0.13 प्रतिशत वोट हासिल हुए. इन सीटों पर बिगाड़ा था खेल : AIMIM भले ही साल 2022 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसके उम्मीदवारों ने कई सीटों पर दूसरे दलों के समीकरण प्रभावित किए. बिजनौर, नकुड़, कुर्सी, शाहगंज, सुल्तानपुर, औराई, फिरोजाबाद, जौनपुर और मुरादाबाद नगर में पार्टी के प्रत्याशियों को मिले वोट इतने थे कि सपा उम्मीदवारों की हार और बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का कारण बन गए. 2022 में ओवैसी का हाल. (Photo Credit; ETV Bharat) 2027 के लिए इन सीटों पर नजर : इस बार सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का फोकस पिछली बार चर्चा में रही सीटों के अलावा कुंदरकी, संभल, असमोली, बिलारी, रामपुर, मेरठ, नगीना और कानपुर कैंट पर भी है. पूर्वांचल में आजमगढ़ की मेहनगर, जौनपुर की मछलीशहर और शाहगंज सीट के साथ बहराइच और श्रावस्ती पर भी है. इन इलाकों में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की भूमिका गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. नगीना में चंद्रशेखर की बड़ी जीत : चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अब तक उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर उनकी जीत ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए. चंद्रशेखर ने यहां 51.19 प्रतिशत वोट हासिल किए और 1.51 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की. खास बात यह रही कि 2019 में यह सीट जीतने वाली बसपा 2024 में महज 1.33 प्रतिशत वोटों पर सिमट गई. 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम सामने आए थे उनमें लगभग 29 ऐसी सीटें थीं जहां जीत हार का अंतर 2000 वोटों से कम था. इन सीटों पर नए मोर्चे की मौजूदगी 2027 में सियासी समीकरणों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है. 2022 में चंद्रशेखर का हाल. (Photo Credit; ETV Bharat) यह भी जानें- 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी को कुल 4.50 लाख से ज्यादा वोट मिले, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत पाई. राज्य में उसका कुल वोट शेयर क़रीब 0.49 फीसदी था.

आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) का प्रदर्शन भी बहुत प्रभावशाली नहीं रहा. पार्टी ने सौ से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसका वोट शेयर करीब 0.13 फीसदी रहा.

2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना सीट से जीत दर्ज की. उन्होंने बीजेपी के ओम कुमार को एक लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया.

उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की चार लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और करीब छह लाख वोट हासिल किए.

इससे पता चलता है कि चंद्रशेखर की राजनीतिक मौजूदगी 2022 के मुकाबले बढ़ी है, लेकिन उनकी पार्टी कितनी प्रभावशाली होगी, यह दो अलग-अलग बातें हैं.

एआईएमआईएम के मामले में भी यही सवाल है. पार्टी का राज्यव्यापी वोट शेयर भले ही कम रहा हो, लेकिन कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उसके उम्मीदवारों को मिले वोट चुनावी नतीजों के लिहाज से अहम हो सकते हैं. वोट ट्रांसफर की चुनौती : आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष चरण सिंह का कहना है, 2027 में दलित मुस्लिम गठजोड़ सफल रहेगा. दोनों दलों को बी टीम के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि AIMIM के नेताओं का कहना है कि ऐसा कहने वालों को जवाब चुनाव में ये दलित मुस्लिम गठजोड़ देगा. वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा का कहना है कि राजनीति में किसी भी नेता या दल को लेकर कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि वह आगे क्या स्टेप लें. अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या कांग्रेस के साथ लगातार सम्पर्क में हैं, कोई जोखिम लेकर तीसरे मोर्चे में शामिल होंगे. आम आदमी पार्टी भी ऐसा कोई निर्णय ले ऐसा होगा इसमें संदेह है. निकाय चुनाव में ओवैसी का प्रदर्शन : मेरठ में निकाय चुनावों में AIMIM का जो प्रदर्शन रहा, उसकी उम्मीद खुद पार्टी के अलाकमान को भी नहीं होगी, मेयर के चुनाव में AIMIM ने न सिर्फ सपा के प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था, बल्कि एक लाख से अधिक वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे. वहीं 11 पार्षद मेरठ में AIMIM के जीत गए थे. 2022 में 5 दलों से AIMIM ने किया था गठबंधन. (Photo Credit; ETV Bharat) गठबंधन नहीं सरकार बदलने का संकल्प : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के AIMIM के मुख्य महासचिव मोहम्मद इंतेजार बताते हैं कि यह गठबंधन नहीं है, बल्कि 2027 में सरकार बदलने के लिए लिया गया एक संकल्प है. 2027 में इसका नतीजा दिखाई देगा. जब हमारी सरकार बनेगी तो दलित, मुस्लिम, शोषित वंचित समाज समेत उन लोगों के काम होंगे जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है. यह बड़े भाई-छोटे भाई की बात है. ओवैसी बड़े भाई हैं और चंद्रशेखर छोटे भाई हैं. ओवैसी करते हैं गुमराह : समाजवादी पार्टी के मेरठ महानगर के उपाध्यक्ष जफर चौधरी बताते हैं कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को गुमराह करते हैं, दीन, ईमान और पैगंबर की बात जरूर करते हैं, लेकिन इनका जो एजेंडा है वह अब जग जाहिर है. सभी को पता है कि इससे पहले जिन-जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां उनकी (ओवैसी) पार्टी की क्या भूमिका रही है. जफर कहते हैं, ये लोग मुसलमान के साथ छल कपट करते हैं. अब आजाद समाज पार्टी को भी साथ जोड़ लिया है, ऐसे में दलितों को भी गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं. पहले भी इन नेताओं ने 2022 के विधानसभा चुनावों में अपने-अपने स्तर से जोर आजमाईश की थी, दोनों को एक सीट भी नहीं मिली. ये दोनों पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी की "बी" टीम हैं. बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही यूपी में यह तीसरा मोर्चा तैयार किया गया है. ओवैसी दमखम के साथ यूपी चुनाव 2027 की तैयारी में जुटे हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)