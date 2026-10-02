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यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम, बारिश या फिर धूप...जानिए मौसम विभाग के अलर्ट के बारे में

यूपी में मानसून अपडेट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभागों में पिछले 24 घंटे के दौरान ज्यादातर स्थानों पर मौसम ड्राई रहा. अधिकतम न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मौसम ड्राई बना रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है.

मानसून वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल: पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों से मानसून वापसी शुरू हो चुकी है. वहीं कोई सक्रिय मौसम तंत्र ना होने के कारण उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी शुरू होने की संभावना है. यूपी का मौसम. (Photo Credit; IMD) लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही. दिन निकलते ही आसमान साफ हो गया और तेज धूप खिली. पिछले दिनों हुई तेज बारिश के कारण मौसम में नमी बरकरार है. जिससे गर्मी में अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है.