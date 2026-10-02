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यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम, बारिश या फिर धूप...जानिए मौसम विभाग के अलर्ट के बारे में

आगरा सबसे अधिक गर्म जिला, अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

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यूपी में मानसून अपडेट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 10:04 AM IST

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Updated : October 2, 2026 at 10:31 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभागों में पिछले 24 घंटे के दौरान ज्यादातर स्थानों पर मौसम ड्राई रहा. अधिकतम न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मौसम ड्राई बना रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है.

मानसून वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल: पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों से मानसून वापसी शुरू हो चुकी है. वहीं कोई सक्रिय मौसम तंत्र ना होने के कारण उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी शुरू होने की संभावना है.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; IMD)

लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही. दिन निकलते ही आसमान साफ हो गया और तेज धूप खिली. पिछले दिनों हुई तेज बारिश के कारण मौसम में नमी बरकरार है. जिससे गर्मी में अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी अधिकतम तापमान में गुरुवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

आगरा सबसे गर्म जिला: गुरुवार को यूपी का आगरा सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि अक्टूबर माह में औसत से कम बारिश होने की संभावना है. वहीं इस दौरान अधिकतम-न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा. आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम ड्राई रहने की संभावना है.

ये भी पढ़ें- यूपी में इस साल कितनी ज्यादा हुई बारिश, किस महीने मेहरबान हुए बादल, जानिए

Last Updated : October 2, 2026 at 10:31 AM IST

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