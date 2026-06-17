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क्या कानपुर में अब मेट्रो के 7 रूट होंगे?, दिल्ली जैसी कनेक्टिवटी, जानिए नया प्लान

कानपुर: शहर की बढ़ती जनसंख्या, यातायात दबाव तथा भविष्य की परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPMRC) के अधिकारियों ने राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों संग आयोजित बैठक में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के आगामी विस्तार की संभावित रोडमैप को तैयार कर लिया है. अफसरों का कहना था, शहर के लिए तैयार की जा रही कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान की प्रारंभिक रिपोर्ट, जिसे राइट्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है के अनुसार कानपुर की यातायात व्यवस्था को बेहतर, सुगम, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के मकसद से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं. साथ ही शहर में मेट्रो के कुल सात कॉरीडोर को विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है.

सात संभावित मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित: UPMRC के संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क विभाग पंचानन मिश्रा ने बताया कि बैठक के दौरान तय हुआ आगामी चरणों में कुल सात संभावित मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित हैं. इनकी कुल लंबाई लगभग 83.658 किलोमीटर है. इनमें 59.648 किलोमीटर एलिवेटेड तथा 24.01 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन शामिल हैं. बहुत जल्द यूपीएमआरसी के आला अफसर इन ट्रैक्स का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद अंतिम रूप से खाका खींचा जाएगा.



प्रमुख संभावित मेट्रो कॉरिडोर

