क्या कानपुर में अब मेट्रो के 7 रूट होंगे?, दिल्ली जैसी कनेक्टिवटी, जानिए नया प्लान
अब आगामी चरणों में कुल सात संभावित मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 9:38 AM IST
कानपुर: शहर की बढ़ती जनसंख्या, यातायात दबाव तथा भविष्य की परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPMRC) के अधिकारियों ने राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों संग आयोजित बैठक में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के आगामी विस्तार की संभावित रोडमैप को तैयार कर लिया है. अफसरों का कहना था, शहर के लिए तैयार की जा रही कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान की प्रारंभिक रिपोर्ट, जिसे राइट्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है के अनुसार कानपुर की यातायात व्यवस्था को बेहतर, सुगम, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के मकसद से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं. साथ ही शहर में मेट्रो के कुल सात कॉरीडोर को विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है.
सात संभावित मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित: UPMRC के संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क विभाग पंचानन मिश्रा ने बताया कि बैठक के दौरान तय हुआ आगामी चरणों में कुल सात संभावित मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित हैं. इनकी कुल लंबाई लगभग 83.658 किलोमीटर है. इनमें 59.648 किलोमीटर एलिवेटेड तथा 24.01 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन शामिल हैं. बहुत जल्द यूपीएमआरसी के आला अफसर इन ट्रैक्स का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद अंतिम रूप से खाका खींचा जाएगा.
प्रमुख संभावित मेट्रो कॉरिडोर
- नौबस्ता से बर्रा-8 (लूप लाइन) – 8.078 किमी (पूर्णतः एलिवेटेड)
- उन्नाव से गुमटी नंबर-5 होते हुए नमक फैक्ट्री चौराहा – 35.81 किमी (26.4 किमी एलिवेटेड एवं 9.41 किमी अंडरग्राउंड)
- नौबस्ता से चकेरी – 14.6 किमी (पूर्णतः अंडरग्राउंड)
- कृषि विश्वविद्यालय से ख्योरा कटरी – 4.39 किमी (एलिवेटेड)
- नमक फैक्ट्री से पनकी एक्सटेंशन – छह किमी (एलिवेटेड)
- ख्योरा कटरी से ट्रांस गंगा ब्रांच लाइन – नौ किमी (एलिवेटेड)
- नौबस्ता से रमईपुर – 5.78 किमी (एलिवेटेड)
कॉरिडोर होंगे विकसित: इन संभावित कॉरिडोरों के विकसित होने से शहर के प्रमुख आवासीय, औद्योगिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा. इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा, वहीं सड़क यातायात का दबाव कम होने के साथ-साथ प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है. यूपीएमआरसी अधिकारियों ने बताया इन संभावित मेट्रो कॉरिडोरों के संबंध में राज्य सरकार से नीतिगत स्वीकृति प्राप्त होने के बाद संबंधित विकास प्राधिकरण के माध्यम से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
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