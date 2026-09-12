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'जनता दल नीतीश' बनेगी JDU? जानें नाम बदलने के पीछे की इनसाइड स्टोरी

पटना : दो दशक तक जनता दल यूनाइटेड के कर्ताधर्ता रहने नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर अवसान पर है. नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अब राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है. जदयू को नीतीश कुमार के नाम पर ही आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है.

तो क्या JDU की पहचान होगी 'नीतीश'

बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के नाम को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी मे जनता दल यूनाइटेड को धार देने की तैयारी चल रही है. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने JDU का नाम बदलकर 'जनता दल नीतीश' या 'JDU-Nitish' करने का सुझाव दिया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार समेत कुछ नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

JDU नीतीश हो पार्टी का नाम- श्रवण कुमार

जनता दल यूनाइटेड नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के द्वारा गठित हुई थी और वह पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने अगर यह प्रस्ताव दिया है तो हम प्रस्ताव का समर्थन करते हैं. पार्टी का नाम बदलकर जनता दल यूनाइटेड नीतीश किया जाना चाहिए. इस काम में बहुत विलंब करने की जरूरत नहीं है.

"हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने बिल्कुल सही कहा है. जब नीतीश कुमार जी के नाम पर पार्टी चल रही है, वो हम सब के सर्वमान्य नेता हैं और लोग जो जुड़े हुए हैं सब लोग नीतीश कुमार जी के चलते इस पार्टी में जुड़े हुए हैं. निश्चित रूप से अगर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने यह सवाल उठाया है तो मैं समझता हूं कि पार्टी में ये जो प्रस्ताव है यह सर्वसम्मति से पास होने योग्य है. जितना जल्दी हो कर देना चाहिए."- श्रवण कुमार, मंत्री,बिहार सरकार

मंत्री श्रवण कुमार (ETV Bharat)

BJP का तर्क

भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा है कि नीतीश कुमार में बिहार को तरक्की के राह पर लाने का काम किया है. नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता हैं और उन्होंने बेहतर काम किया है. पार्टी का नाम बदलने का प्रस्ताव उनकी पार्टी के नेता की ओर से आया है यह उनके आंतरिक मामला है. हम मानते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के बड़े नेता हैं और उन्होंने बिहार के लिए ऐतिहासिक काम किया है.

"यह जदयू का आंतरिक विषय है. पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि जनता दल यूनाइटेड का नाम जनता दल यूनाइटेड होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए. देश की जनता बिहार की जनता स्पष्ट जानती है कि नीतीश कुमार जी का जो 20 वर्षों का मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा हो या लगभग 40 वर्षों से ज्यादा का जो उनका राजनीति यात्रा है वो अद्भुत अकल्पनीय है. नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यों के माध्यम से बिहार को आगे बढ़ाया. नीतिश कुमार का कार्य और नीतिश कुमार का नाम और चेहरा यही तो जनता दल यूनाइटेड की पहचान है."- दानिश इकबाल, प्रवक्ता, बीजेपी

वरिष्ठ पत्रकार ने क्या कहा