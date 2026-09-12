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'जनता दल नीतीश' बनेगी JDU? जानें नाम बदलने के पीछे की इनसाइड स्टोरी

जनता दल यूनाइटेड का नाम बदलकर 'जनता दल नीतीश' करने की मांग तेज हो गई है. रिपोर्ट- डॉक्टर रंजीत कुमार

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JDU का नाम बदलने की मांग तेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2026 at 7:36 PM IST

6 Min Read
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पटना : दो दशक तक जनता दल यूनाइटेड के कर्ताधर्ता रहने नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर अवसान पर है. नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अब राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है. जदयू को नीतीश कुमार के नाम पर ही आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है.

तो क्या JDU की पहचान होगी 'नीतीश'

बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के नाम को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी मे जनता दल यूनाइटेड को धार देने की तैयारी चल रही है. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने JDU का नाम बदलकर 'जनता दल नीतीश' या 'JDU-Nitish' करने का सुझाव दिया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार समेत कुछ नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

JDU नीतीश हो पार्टी का नाम- श्रवण कुमार

जनता दल यूनाइटेड नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के द्वारा गठित हुई थी और वह पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने अगर यह प्रस्ताव दिया है तो हम प्रस्ताव का समर्थन करते हैं. पार्टी का नाम बदलकर जनता दल यूनाइटेड नीतीश किया जाना चाहिए. इस काम में बहुत विलंब करने की जरूरत नहीं है.

"हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने बिल्कुल सही कहा है. जब नीतीश कुमार जी के नाम पर पार्टी चल रही है, वो हम सब के सर्वमान्य नेता हैं और लोग जो जुड़े हुए हैं सब लोग नीतीश कुमार जी के चलते इस पार्टी में जुड़े हुए हैं. निश्चित रूप से अगर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने यह सवाल उठाया है तो मैं समझता हूं कि पार्टी में ये जो प्रस्ताव है यह सर्वसम्मति से पास होने योग्य है. जितना जल्दी हो कर देना चाहिए."- श्रवण कुमार, मंत्री,बिहार सरकार

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मंत्री श्रवण कुमार (ETV Bharat)

BJP का तर्क

भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा है कि नीतीश कुमार में बिहार को तरक्की के राह पर लाने का काम किया है. नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता हैं और उन्होंने बेहतर काम किया है. पार्टी का नाम बदलने का प्रस्ताव उनकी पार्टी के नेता की ओर से आया है यह उनके आंतरिक मामला है. हम मानते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के बड़े नेता हैं और उन्होंने बिहार के लिए ऐतिहासिक काम किया है.

"यह जदयू का आंतरिक विषय है. पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि जनता दल यूनाइटेड का नाम जनता दल यूनाइटेड होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए. देश की जनता बिहार की जनता स्पष्ट जानती है कि नीतीश कुमार जी का जो 20 वर्षों का मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा हो या लगभग 40 वर्षों से ज्यादा का जो उनका राजनीति यात्रा है वो अद्भुत अकल्पनीय है. नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यों के माध्यम से बिहार को आगे बढ़ाया. नीतिश कुमार का कार्य और नीतिश कुमार का नाम और चेहरा यही तो जनता दल यूनाइटेड की पहचान है."- दानिश इकबाल, प्रवक्ता, बीजेपी

वरिष्ठ पत्रकार ने क्या कहा

वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि क्षेत्रीय पार्टी के समक्ष चुनौती उसके सर्वमान्य नेता की गैर मौजूदगी में पार्टी को एकजुट रखने की होती है. अब जबकि नीतीश कुमार मोटे तौर पर राजनीति से धीरे-धीरे किनारे हो रहे हैं और उन्होंने अपने पुत्र निशांत को आगे बढ़ाने की मुहिम शुरू कर रखी है.

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निशांत कुमार और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"जनता दल यूनाइटेड को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निशांत कुमार को पार्टी नेता देना चाहते हैं. साथ ही साथ पार्टी को नीतीश नाम से जुड़े भी रखना चाहते हैं, ऐसा इसलिए भी है कि नीतीश कुमार के नाम पर पार्टी नेता आगे भी एकजुट रहेंगे."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

कैसे बनी थी जनता दल यूनाइटेड

आपको बता दें कि JDU की जड़ें 1990 के दशक की जनता दल की राजनीति में हैं. 1994 में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी. इसके बाद 2003 में शरद यादव के नेतृत्व वाले जनता दल और जॉर्ज फर्नांडिस-नीतीश कुमार की समता पार्टी और रामकृष्ण हेगड़े से जुड़े लोक शक्ति समूह का विलय हुआ. 30 अक्टूबर 2003 को जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU अस्तित्व में आयी.

शरद यादव बने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष

JDU सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी नहीं थी. शरद यादव इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 2003 से 2016 तक पार्टी की राष्ट्रीय कमान उनके हाथ में रही. जॉर्ज फर्नांडिस भी पार्टी के प्रमुख संस्थापक चेहरों में शामिल रहे. लेकिन बिहार की राजनीति में धीरे-धीरे नीतीश कुमार JDU का सबसे बड़ा चेहरा बनते गए और पार्टी की चुनावी पहचान काफी हद तक उनके नेतृत्व से जुड़ती चली गई.

JDU और नीतीश का रिश्ता कितना मजबूत है?

राजनीतिक तौर पर देखें तो JDU की मौजूदा पहचान और नीतीश कुमार को अलग-अलग करके देखना मुश्किल है. नीतीश लंबे समय से पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे हैं. मुख्यमंत्री के रूप में उनका लंबा कार्यकाल और बिहार की राजनीति में उनकी केंद्रीय भूमिका JDU को दूसरे नेताओं की तुलना में उनसे ज्यादा जोड़ती है.

नाम में 'नीतीश' जोड़ने की जरूरत क्यों

इसके पीछे पहला तर्क विरासत और पहचान का है. पार्टी नेतृत्व यह संदेश देना चाहता है कि JDU की राजनीति और संगठन की सबसे बड़ी पहचान नीतीश कुमार हैं. दूसरा तर्क भविष्य की राजनीति से जुड़ा है. नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से धीरे-धीरे पीछे हटने और राज्यसभा में जाने के बाद पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल नेतृत्व की निरंतरता का है. ऐसे में नाम के जरिए नीतीश की राजनीतिक विरासत को संगठन के साथ स्थायी रूप से जोड़ने की कोशिश मानी जा सकती है.

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