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क्या हरियाणा में भी तबाही मचाएगा चक्रवात मुरासु? जानिए मौसम विभाग का बड़ा अपडेट

Will Haryana be affected by Cyclone Murasu: चक्रवाती तूफान मुरासु का असर क्या हरियाणा पर पड़ेगा? जानें मौसम विभाग की चेतावनी.

Cyclone affect Haryana
Cyclone affect Haryana (IMD)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 3, 2026 at 9:56 AM IST

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चंडीगढ़: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बुधवार की सुबह करीब 1 बजे से चक्रवाती तूफान मुरासु ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में ओंगोल के पास लैंडफॉल शुरू कर दिया है. तूफान के साथ तेज हवाएं 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थीं. जिसके चलते आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है. अब सवाल ये कि क्या हरियाणा पर भी इस चक्रवात मुरासु असर पडे़गा?

क्या हरियाणा पर पड़ेगा चक्रवात मुरासु का असर? चक्रवात मुरासु (Cyclone Murasu) का सीधा असर हरियाणा पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके प्रभाव और एक नए पश्चिमी विक्षोभ (WD) के आपस में मिलने के कारण हरियाणा के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है. मौसम विभाग (IMD) और कृषि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आज (3 नवंबर) दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय हल्की ठंड और मौसम आमतौर पर शुष्क बना हुआ है.

हल्की से मध्यम बारिश: नवंबर के पहले हफ्ते में अरब सागर में बने डिप्रेशन के कमजोर चक्रवाती क्षेत्र और ताजा पश्चिमी विक्षोभ (WD) के आपस में मिलने से पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

ठंड और धुंध में बढ़ोतरी: चक्रवाती सिस्टम के असर से उत्तर भारतीय राज्यों में ठंड की शुरुआत हो रही है. हरियाणा में सुबह और शाम की ठंड बढ़ गई है और आने वाले दिनों में खुले इलाकों में सुबह के समय धुंध या कोहरा छाने के आसार हैं.

किसानों के लिए सलाह: बारिश की संभावना (विशेषकर 5 नवंबर तक) को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को अभी फसलों की बिजाई ना करने की सलाह दी है ताकि फसलों को नुकसान ना पहुंचे.

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TAGGED:

CYCLONE MURASU
HARYANA WEATHER UPDATES
चक्रवात मुरासु
हरियाणा पर च्रकवात का असर
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