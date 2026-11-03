क्या हरियाणा में भी तबाही मचाएगा चक्रवात मुरासु? जानिए मौसम विभाग का बड़ा अपडेट
Will Haryana be affected by Cyclone Murasu: चक्रवाती तूफान मुरासु का असर क्या हरियाणा पर पड़ेगा? जानें मौसम विभाग की चेतावनी.
Published : November 3, 2026 at 9:56 AM IST
चंडीगढ़: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बुधवार की सुबह करीब 1 बजे से चक्रवाती तूफान मुरासु ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में ओंगोल के पास लैंडफॉल शुरू कर दिया है. तूफान के साथ तेज हवाएं 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थीं. जिसके चलते आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है. अब सवाल ये कि क्या हरियाणा पर भी इस चक्रवात मुरासु असर पडे़गा?
क्या हरियाणा पर पड़ेगा चक्रवात मुरासु का असर? चक्रवात मुरासु (Cyclone Murasu) का सीधा असर हरियाणा पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके प्रभाव और एक नए पश्चिमी विक्षोभ (WD) के आपस में मिलने के कारण हरियाणा के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है. मौसम विभाग (IMD) और कृषि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आज (3 नवंबर) दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय हल्की ठंड और मौसम आमतौर पर शुष्क बना हुआ है.
The Severe Cyclonic Storm “Murasu” [Pronunciation: Murasu]” over Westcentral Bay of Bengal close to south Andhra Pradesh coast moved north-northwestwards with a speed of 08 kmph during past 06 hours, crossed south Andhra Pradesh coast between Nellore and Narasapur close to Ongole (near Latitude 15.53°N and Longitude 80.22°E) during 0330 to 0530 hours IST with the wind speed of 100-110 kmph gusting to 120 kmph, and lay centered at 0530 hours IST of today the 03rd November, 2026 over south coastal Andhra Pradesh, near Latitude 15.6°N and Longitude 80.2°E close to Ongole, about 40 km southwest of Bapatla (Andhra Pradesh), 80 km north-northeast of Kavali (Andhra Pradesh), and 120 km west-southwest of Machilipatnam (Andhra Pradesh) and 130 km north of Nellore (Andhra Pradesh). It is likely to continue to move North-northwestwards and weaken gradually into a cyclonic storm (wind speed reaching 80-90 kmph gusting to 100 kmph) by noon and further into a deep depression (wind speed reaching 55-65 kmph gusting to 75 kmph) by midnight of today, the 3rd November,2026. It is under the continuous surveillance of Doppler Weather Radars at Machilipatnam and Visakhapatnam.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 3, 2026
हल्की से मध्यम बारिश: नवंबर के पहले हफ्ते में अरब सागर में बने डिप्रेशन के कमजोर चक्रवाती क्षेत्र और ताजा पश्चिमी विक्षोभ (WD) के आपस में मिलने से पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.
ठंड और धुंध में बढ़ोतरी: चक्रवाती सिस्टम के असर से उत्तर भारतीय राज्यों में ठंड की शुरुआत हो रही है. हरियाणा में सुबह और शाम की ठंड बढ़ गई है और आने वाले दिनों में खुले इलाकों में सुबह के समय धुंध या कोहरा छाने के आसार हैं.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 02-11-2026 https://t.co/RjYGhfYBmb— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 2, 2026
किसानों के लिए सलाह: बारिश की संभावना (विशेषकर 5 नवंबर तक) को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को अभी फसलों की बिजाई ना करने की सलाह दी है ताकि फसलों को नुकसान ना पहुंचे.
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