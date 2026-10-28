क्या हरियाणा पर भी पड़ेगा चक्रवात 'अर्नब' का असर? IMD ने जारी किया इन जिलों में बारिश का अलर्ट
चक्रवाती तूफान 'अर्नब' (Cyclone Arnab) का असर अब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है. जानें कैसा रहेगा हरियाणा का मौसम?
Published : October 28, 2026 at 11:20 AM IST
चंडीगढ़: बंगाल की खाड़ी से उठे भीषण चक्रवाती तूफान 'अर्नब' (Cyclone Arnab) का असर अब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है. मंगलवार देर रात ये तूफान 3:30 बजे आंध्र प्रदेश के तट से टकरा. जिसके बाद इलाके में 125 से 135 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है. इसकी के साथ तेज बारिश भी हो रही है.
हरियाणा पर पड़ेगा चक्रवाती तूफान का असर? इस तूफान के चलते मौसम विभाग ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवात 'अर्नब' और उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) के दोहरे प्रभाव के कारण हरियाणा में आज (28 अक्टूबर) से 1 नवंबर के बीच मौसम पूरी तरह बदलने वाला है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 27-10-2026 https://t.co/fE9LKzwpXc— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 27, 2026
बारिश और तेज हवाएं: मौसम विभाग के मुताबिक 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच हरियाणा के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.
Observed #Minimum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 28-10-26 https://t.co/cuPHeIG3X5— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 28, 2026
मौसम विभाग का येलो अलर्ट: मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों (कुछ रिपोर्टों के अनुसार 14 से 20 जिलों) के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. इस मौसमी बदलाव के कारण दिन और रात दोनों के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे राज्य में गुलाबी ठंड का अहसास और बढ़ जाएगा.
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