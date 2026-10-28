ETV Bharat / state

क्या हरियाणा पर भी पड़ेगा चक्रवात 'अर्नब' का असर? IMD ने जारी किया इन जिलों में बारिश का अलर्ट

Cyclone affect on Haryana ( IMD )

चंडीगढ़: बंगाल की खाड़ी से उठे भीषण चक्रवाती तूफान 'अर्नब' (Cyclone Arnab) का असर अब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है. मंगलवार देर रात ये तूफान 3:30 बजे आंध्र प्रदेश के तट से टकरा. जिसके बाद इलाके में 125 से 135 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है. इसकी के साथ तेज बारिश भी हो रही है.

हरियाणा पर पड़ेगा चक्रवाती तूफान का असर? इस तूफान के चलते मौसम विभाग ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवात 'अर्नब' और उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) के दोहरे प्रभाव के कारण हरियाणा में आज (28 अक्टूबर) से 1 नवंबर के बीच मौसम पूरी तरह बदलने वाला है.