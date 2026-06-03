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क्या सूख जाएगी गोमती नदी? उद्गम स्थल पर 70% जलस्तर घटा, ये कारण आए सामने

गोमती का उद्गम पीलीभीत जिले की माधव टांडा तहसील में स्थित फुलहर झील से होता है. यहां से निकलकर गोमती पूरे उत्तर प्रदेश को जीवन देती है और लखनऊ, जौनपुर होते हुए वाराणसी के पास गंगा में मिल जाती है. रिमोट सेंसिंग और उपग्रह आंकड़ों के अध्ययन से पता चला है कि वर्ष 1989 से 2018 के बीच फुलहर झील का जलक्षेत्र 70 प्रतिशत तक सिकुड़ गया.

गोमती दर्शन संस्था ने सीएम योगी को पत्र लिखकर उद्गम क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति से अवगत कराया है. संस्था का कहना है कि गोमती न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्तर प्रदेश की पारिस्थितिकी के लिए भी जीवन रेखा है. गोमती के सूखने से पूरे इकोसिस्टम पर बड़ा असर पड़ेगा.

लखनऊ: गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी गोमती अब अपने उद्गम स्थल पर ही दम तोड़ रही है. ‘गोमती दर्शन यात्रा’ से सामने आए तथ्यों के अनुसार, पीलीभीत के माधव टांडा स्थित फुलहर झील में गोमती का जलस्तर वर्ष 1989 की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत घट चुका है. यदि समय रहते कदम नहीं उठे तो ‘आदि गंगा’ कही जाने वाली गोमती समाप्ति की ओर बढ़ सकती है.

अवैध कब्जे और अतिक्रमण: झील और आसपास के जलस्रोतों पर खेती और निर्माण कर लिए गए हैं, जिससे जल का पुनर्भरण कम हो गया है.

झील और आसपास के जलस्रोतों पर खेती और निर्माण कर लिए गए हैं, जिससे जल का पुनर्भरण कम हो गया है. भूजल का अत्यधिक दोहन: माधव टांडा क्षेत्र में 300 से अधिक ट्यूबवेल लगाकर भूजल तेजी से निकाला जा रहा है. इससे भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और झील को मिलने वाला प्राकृतिक स्रोत प्रभावित हो रहा है.

विशेषज्ञों का कहना है कि केवल स्थानीय स्तर पर सफाई और अतिक्रमण हटाने से गोमती का उद्धार संभव नहीं है. गोमती दर्शन संस्था ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि गोमती को शारदा नहर से जोड़ा जाए. इसके बिना नदी में पर्याप्त पानी लाना मुश्किल है. भूजल विशेषज्ञ एवं संस्थापक संयोजक, भूजल एक्शन ग्रुप आरके सिन्हा बताते हैं कि निश्चित तौर पर गोमती के लिए जरूरी है कि भूगर्भ जल को और बेहतर किया जाए. भू जल कम होने से लगातार गोमती सिकुड़ रही है. भूगर्भ जल स्तर को सुधार कर ही गोमती को सुधारा जा सकेगा. बाकी सारे अस्थाई उपाय हैं.

संस्था ने दिए ये सुझाव

जलस्रोतों और तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाए.

किसानों के लिए नहरों के माध्यम से वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था की जाए ताकि भूजल पर दबाव कम हो.

भूजल दोहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए.

फुलहर झील की आधुनिक तकनीक से सफाई कराई जाए.

झील से जुड़े बंद पड़े प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए.

गोमती को आदि गंगा का दर्जा

गोमती नदी के संरक्षण में जुटे रिद्धि किशोर गौड़ बताते हैं कि गोमती को सनातन संस्कृति में ‘आदि गंगा’ का दर्जा प्राप्त है. मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने भी लंका विजय के बाद यहां स्नान किया था. यदि गोमती सूखती है तो न सिर्फ पर्यावरण बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी गहरा झटका लगेगा. अब देखना यह है कि सरकार इन सुझावों पर कितनी तेजी से अमल करती है, क्योंकि गोमती के पास समय बहुत कम बचा है.

सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है. नदियों को भी और ज्यादा जल गामिनी होने के लिए लगातार काम कर रही है. गोमती की सहायक नदी कुकरेल के पुनर्जीवन के लिए अभी उसने बड़ा काम किया है. उसके तट पर जो अतिक्रमण है, उसको समाप्त करके वहां पौधे लगाए गए हैं. गोमती में शारदा सहायक से पानी आता रहता है. गोमती का उद्गम स्थल जहां से प्रारंभ हुआ है, वहां पर भी आरती नियमित रूप से शुरू कराकर जन जागरण शुरू किया गया है. अभी एक टीम का गठन हुआ है. जो गोमती के और ज्यादा प्रभावित होने पर कार्यवाही की स्टडी करेगी.

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