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मिशन पंडित जी: ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए पार्टियों में होड़,मायावती ने भी छेड़ा अभियान

बसपा अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट पर पोस्ट किया है कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र जब से अपर कास्ट समाज और उसमें से ख़ासकर ब्राह्मण समाज को, उनके बीएसपी में जुड़ने को ध्यान में रखकर, पार्टी का उम्मीदवार बनाना शुरू कर दिया है, तब से सभी विरोधी पार्टियों में व ख़ासकर समाजवादी पार्टी में उनकी नींद उड़ा देने वाली बेचैनी देखने को मिल रही है.

बसपा सुप्रीमो ने सोमवार को एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए विरोधी दलों को याद दिलाया कि कैसे बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों के साथ खड़ी है.

बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती लगातार ब्राह्मणों के लिए आवाज उठा रही हैं और विपक्षी दलों को आईना दिखा रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों को दिया गया था. वह बार-बार इस बात को याद भी दिलाती हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने में जुटे हुए हैं. पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन कराया. वहीं कुछ माह पहले सुभासपा अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन कराया था. अन्य पार्टियां भी ब्राह्मणों को अपने साथ लाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी हुई हैं.

वर्ष 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जैसा ही इस बार के आगामी चुनाव परिणाम के रिपीट होने की संभावना के तहत स्वाभाविक ही प्रतीत होता है.

उन्होंने कहा कि वैसे भी यह सर्वविदित है कि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में अपर कास्ट में से ख़ासकर 'ब्राह्मण समाज का हित बीएसपी में ही सुरक्षित है. जिस अपनी इस 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' के सिद्धान्त, नीयत व नीति को बहुजन समाज पार्टी ने पहले पार्टी स्तर पर अमल करके और फिर सरकार बनने पर भी उन्हें भरपूर आदर-सम्मान के साथ-साथ उन्हें हर स्तर पर पूरी-पूरी भागीदारी देकर यह साबित भी कर दिया है, जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारों में इस वर्ग के लोग पिछले काफी समय से अपने आपको काफी उपेक्षित, असुरक्षित व ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं.

बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि 'ब्राह्मण समाज की तरफ से सामाजिक भाईचारा के आधार पर बीएसपी से जुड़ने की इनकी तैयारियों को ध्यान में रखकर इन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया जारी है. इन्हें बीएसपी की आयरन लेडी नेतृत्व पर पूरा यह यक़ीन भी है कि बीएसपी की सरकार बनने पर उन्हें पहले की तरह ही हर स्तर पर भरपूर आदर-सम्मान ज़रूर दिया जायेगा, जो कि इनकी वास्तविक चिन्ता व दूसरी पार्टियों से मुंह मोड़ने का कारण है.

इसके साथ ही अपरकास्ट में से क्षत्रिय, वैश्य व अन्य समाज के लोगों को भी उनकी बसपा से जुड़ने की तैयारी यानी 'जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी' के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार भी ज़रूर बनाया जायेगा, जिसकी तैयारी हर स्तर पर लगातार जारी है.

बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कुछ लोगों को 'लॉलीपाप' थमाने की संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति नहीं करती है, बल्कि पूरे समाज के हित व कल्याण की चिन्ता करना अपना संवैधानिक कर्तव्य समझती है और इसीलिए बीएसपी की नीति व कार्यक्रम जनहित व जनकल्याण और अपराध नियंत्रण व क़ानून व्यवस्था के मामले में भी देश व जनहित में बेहतरीन होते हैं.