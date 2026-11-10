रवि की फसल पर अल नीनो का पड़ेगा असर? मौसम विशेषज्ञ बोले- "तापमान में दर्ज होगी बढ़ोत्तरी"
कृषि एवं मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 9:56 PM IST
कानपुर : आसमान में जब 'अल नीनो' करवट लेता है, तो उसकी सबसे सीधी और बेरहम मार उत्तर प्रदेश के खेतों पर पड़ती है. आइये जानते हैं कि कानपुर व आस-पास के जिलों में अल नीनो इफेक्ट और आगामी दिनों में खेती पर पड़ने वाले असर को लेकर विशेषज्ञों का क्या कहना है?
'सुबह और रात के समय सर्दी रहेगी' : शहर के कृषि एवं मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि इस साल अल नीनो की स्थिति बहुत मजबूत है. महासागरों में तापमान बढ़ चुके हैं. जिससे सर्दी के दिनों में भी मैदानी भागों में तापमान लगातार बढ़ेंगे. केवल सुबह और रात के समय सर्दी रहेगी. उन्होंने बताया कि किसानों के लिए संकट की बात ये है कि रवी की फसलें इस मौसम में बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं.
उन्होंने बताया कि उनमें हीट स्ट्रेस होगा, इसलिए उन्हें लगातार ये सलाह दी जा रही है कि वह केवल उन फसलों को ही बोएं, जिनमें पानी न मिलने पर भी उनकी पैदावार अच्छी हो. उन्होंने कहा कि जब फसलों पर हीट स्ट्रेस का असर होता है तो उनका उत्पादन कम हो जाता है. किसानों को इस साल गेहूं की फसल पर बहुत फोकस करना होगा. गेहूं की फसल पर अल नीनो इफेक्ट की सीधे मार होगी, जिससे किसानों को उन्हें सुरक्षित रखना होगा.
सीएसए विवि के शोध निदेशक डा. महक सिंह ने कहा कि अल नीनो का अगर प्रभाव दलहनी फसलों पर होगा तो उससे उरद, मूंग, मसूर और अरहर की फसलें खराब हो सकती हैं. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि अल नीनो के प्रभाव से अगर केवल एक बार भी दलहनी फसलों को पानी मिल गया तो उनकी पैदावार अच्छी हो जाएगी. किसानों को बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि सर्दियों के सीजन में अरहर की फसल खेतों में खड़ी और पकी स्थिति में होगी, जबकि अन्य में बुआई करते समय सिंचाई का ध्यान रखना होगा.
शहर के मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि कानपुर महानगर में अक्टूबर के दौरान सामान्य से करीब 19 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड की गई. जबकि नवंबर का महीना अब तक पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और इसमें सामान्य से 100 प्रतिशत कम बारिश (शून्य मिमी) दर्ज हुई है.
उत्तर प्रदेश मौसम विभाग और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए विवि) के मौसम स्टेशन के अनुसार, अक्टूबर और नवंबर के आंकड़ों का विवरण इस प्रकार है.
अक्टूबर : अक्टूबर महीने में कानपुर सहित पूरे प्रदेश में औसतन 22.9 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो इस अवधि की सामान्य औसत वर्षा (28.2 मिमी) से लगभग 19 प्रतिशत कम है. हालांकि, अक्टूबर के बिल्कुल आखिरी दिनों (30 अक्टूबर) में चक्रवाती सिस्टम 'अर्नब' के प्रभाव से शहर में अचानक 7.3 मिमी बारिश दर्ज की गई थी, जिसने इस कमी के अंतर को थोड़ा कम कर दिया.
नवंबर (अब तक) : नवंबर महीने में कानपुर का मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना हुआ है. 10 नवंबर तक शहर में शून्य मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते बारिश का यह आंकड़ा सामान्य से 100 प्रतिशत कम चल रहा है.
यूपी में ऐसी रही वर्षा की स्थिति : सामान्य से अधिक वर्षा जहां हुई (120 प्रतिशत से अधिक) : संभल, महोबा, चित्रकूट, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बांदा, हमीरपुर, कानपुर नगर, एटा, प्रयागराज, बिजनौर, कन्नौज, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़, ललितपुर, इटावा.
सामान्य वर्षा रिकार्ड हुई (80 प्रतिशत से अधिक व 120 प्रतिशत तक) : वाराणसी, जालौन, बहराइच, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, लखनऊ, औरैया, शाहजहांपुर, बागपत, बदायूं, बाराबंकी, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, बरेली, आगरा, सोनभद्र, फतेहपुर, हरदोई, बुलंदशहर, गोंडा, फर्रुखाबाद, कासगंज, रामपुर, हाथरस, आंबेडकर नगर, झांसी, अमरोहा, अयोध्या, रायबरेली, बस्ती, बलरामपुर, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, गाजीपुर, चंदौली.
सामान्य से कम वर्षा (60 प्रतिशत से अधिक व 80 प्रतिशत तक) : गौतमबुद्ध नगर, उन्नाव, सीतापुर, सहारनपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, कौशांबी, सिद्धार्थनगर, मैनपुरी, मथुरा, अमेठी.
सामान्य से अत्यधिक कम वर्षा : (40 प्रतिशत से अधिक व 60 प्रतिशत तक) : अलीगढ़, संतकबीर नगर, हापुड़, पीलीभीत, मऊ, जौनपुर, भदोही.
सामान्य से अल्प वर्षा (40 प्रतिशत से कम) : कानपुर देहात, गाजियाबाद, शामली, कुशीनगर, देवरिया.
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