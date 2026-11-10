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रवि की फसल पर अल नीनो का पड़ेगा असर? मौसम विशेषज्ञ बोले- "तापमान में दर्ज होगी बढ़ोत्तरी"

रवि की फसल पर अल नीनो का पड़ेगा असर? ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : आसमान में जब 'अल नीनो' करवट लेता है, तो उसकी सबसे सीधी और बेरहम मार उत्तर प्रदेश के खेतों पर पड़ती है. आइये जानते हैं कि कानपुर व आस-पास के जिलों में अल नीनो इफेक्ट और आगामी दिनों में खेती पर पड़ने वाले असर को लेकर विशेषज्ञों का क्या कहना है?

'सुबह और रात के समय सर्दी रहेगी' : शहर के कृषि एवं मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि इस साल अल नीनो की स्थिति बहुत मजबूत है. महासागरों में तापमान बढ़ चुके हैं. जिससे सर्दी के दिनों में भी मैदानी भागों में तापमान लगातार बढ़ेंगे. केवल सुबह और रात के समय सर्दी रहेगी. उन्होंने बताया कि किसानों के लिए संकट की बात ये है कि रवी की फसलें इस मौसम में बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं.