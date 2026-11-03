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क्या यूपी में चक्रवात अर्नब जैसी बारिश मुरासू भी करेगा?, कितना असर, जानिए

क्या यूपी में चक्रवात अर्नब जैसी बारिश मुरासू भी करेगा? ( etv bharat )

लखनऊ: चक्रवात अर्नब ने यूपी को काफी नुकसान पहुंचाया. अब यह चक्रवात पूरी तरह से शांत हो चुका है. वहीं, साउथ में दूसरे चक्रवात मुरासू की एंट्री हो गई है. इससे एक बार फिर यूपी के किसानों में डर है कि कहीं ये चक्रवात भी अर्नब जैसी बारिश न करे. इस चक्रवात का यूपी पर कितना असर (Cyclone Murasu Impact on UP ) पड़ेगा चलिए आगे बताते हैं.

आज कैसा मौसम: उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है. तूफान के जाने के बाद सुबह पड़ने वाले कोहरे में हल्की वृद्धि हुई है. आने वाले दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है.