क्या यूपी में चक्रवात अर्नब जैसी बारिश मुरासू भी करेगा?, कितना असर, जानिए
UP MAUSAM: मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में आज के मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:53 AM IST
लखनऊ: चक्रवात अर्नब ने यूपी को काफी नुकसान पहुंचाया. अब यह चक्रवात पूरी तरह से शांत हो चुका है. वहीं, साउथ में दूसरे चक्रवात मुरासू की एंट्री हो गई है. इससे एक बार फिर यूपी के किसानों में डर है कि कहीं ये चक्रवात भी अर्नब जैसी बारिश न करे. इस चक्रवात का यूपी पर कितना असर (Cyclone Murasu Impact on UP ) पड़ेगा चलिए आगे बताते हैं.
आज कैसा मौसम: उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है. तूफान के जाने के बाद सुबह पड़ने वाले कोहरे में हल्की वृद्धि हुई है. आने वाले दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है.
- बलिया में 40 मीटर
- गाजियाबाद में 50 मी
- गोरखपुर में 100 मी
- बरेली, वाराणसी, बस्ती, अमेठी में 200 मी
- सहारनपुर 300 मी
- नोएडा एयरपोर्ट 700 मी
- आजमगढ़ एयरपोर्ट 800 मीटर
लखनऊ का आज का मौसम: राजधानी लखनऊ में सोमवार को भोर के समय हल्का कोहरा छाया रहा. दिन निकलते ही आसमान साफ हो गया. दिन में तेज धूप निकली. मौसम शुष्क बना रहा. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है. न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को राजधानी लखनऊ में सुबह के समय हल्की धुंध व कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा.
झांसी सबसे गर्म: सोमवार को उत्तर प्रदेश का झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा जहां पर अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है. वही सबसे कम न्यूनतम तापमान इटावा जिले में 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है.
मौसम वैज्ञानिक ने क्या कहा: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि चक्रवाती तूफ़ान अर्णब के निष्प्रभावी होने से प्रदेश में मौसम साफ़ होने के साथ सुबह कोहरा पड़ने की संभावना है. रात के न्यूनतम तापमान में आगामी 2-3 दिनों के दौरान 2-3°C की गिरावट आने की सम्भावना है. इसी क्रम में आगामी दिनों में सुबह के समय कहीं-कहीं हल्का से मध्यम कोहरा पड़ने की भी संभावना है जो दिन चढ़ने के साथ जल्दी ही छंट जाएगा. उन्होंने बताया कि चक्रवाती तूफ़ान "मुरासू" का उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहने की सम्भावना है.