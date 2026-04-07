क्या महापुरुषों के नाम से दलित वोटों को साध पाएगी कांग्रेस? ज्योतिबा फुले की जयंती पर बड़े आयोजन की तैयारी
पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी "वैज्ञानिक जाति जनगणना दिवस" के रूप में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 11:03 PM IST
लखनऊ : कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में पिछले कई दशक से चुनावी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. पार्टी ने तमाम रणनीतियां बनाईं लेकिन, कोई भी रणनीति पार्टी के काम नहीं आई. अब एक नई रणनीति पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और ये है महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करना. पार्टी महापुरुषों के खास दिन पर कार्यक्रम आयोजित कर यूपी विधानसभा "चुनावी वैतरणी" पार होने की उम्मीद लगाए है.
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम की तैयारी : इन महापुरुषों की जयंती मनाकर कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी के दलित मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की जुगत में है. बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती धूमधाम से मनाने के बाद पार्टी ने कांग्रेस मुख्यालय पर बाबू जगजीवन राम की जयंती की पूर्व संध्या पर चार अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उनकी बेटी व लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार शामिल हुईं. अब इसके बाद फिर से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में महापुरुष ज्योतिबा फुले की जयंती बड़े स्तर पर मनाए जाने की तैयारी हो रही है. इसमें देशभर से कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे.
छह उम्मीदवार जीतने में सफल : पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन था. दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इसका दोनों ही दलों को फायदा भी खूब मिला था. 2019 लोकसभा चुनाव में पांच सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतने में सफल हुई, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट पर सिमटने वाली कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में छह उम्मीदवार जीतने में सफल हुई.
लोकसभा में हुआ गठबंधन फिलहाल अभी जारी है : वर्तमान में समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के छह सांसद हैं. दोनों पार्टियों का लोकसभा में हुआ गठबंधन फिलहाल अभी जारी है. दोनों तरफ से समय-समय पर यह बात सामने आती है कि विधानसभा चुनाव भी साथ ही लड़ सकते हैं, गठबंधन जारी रहेगा. हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव की तरह दोनों पार्टियां साथ होंगी या नहीं, फिलहाल वर्तमान में देखा जाए तो सपा और कांग्रेस साथ हैं और इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं.
13 मार्च को बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती : अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां वह सब कुछ कर रही हैं जो उनके लिए कैसे भी बेहतर साबित हो सके. कांग्रेस पार्टी भी दलित वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दलित महापुरुषों के कार्यक्रम धूमधाम से मना रही है. 13 मार्च को बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती इससे पहले इतनी धूमधाम से कभी नहीं मनाई गई. खास बात ये रही कि कार्यक्रम में पहली बार कांग्रेस के सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होने लखनऊ आए थे.
11 अप्रैल को आयोजित होगा कार्यक्रम : बहुजन समाज पार्टी तो हमेशा से ही अपने संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग करती रही, लेकिन इस बार यह मांग कांग्रेस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम के मंच से उठी और खुद राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. सियासी गलियारों में कांशीराम की जयंती कांग्रेस की तरफ से धूमधाम से मनाने पर खूब चर्चा हुई. पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय पर बीती चार अप्रैल को धूमधाम से बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई. अब फिर से एक और महापुरुष ज्योतिबा फुले की जयंती भी बड़े स्तर पर मनाने ने की तैयारी हो गई है. 11 अप्रैल को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. यह कार्यक्रम ऑल इंडिया पिछड़ा कांग्रेस व उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग विभाग की तरफ से आयोजित होगा.
उत्तर प्रदेश में दलित (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति) समुदाय की आबादी लगभग 20 फीसद से 21 फीसद के बीच अनुमानित है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण वोट बैंक है. वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, यह प्रतिशत कुल जनसंख्या का 21.1% तक है. ऐसे में इसी वोट बैंक पर सभी पार्टियों की नजर टिकी हुई है. इस वोट बैंक को हासिल करने के लिए बसपा, सपा, कांग्रेस और भाजपा सभी जोर लगाए हुए हैं.
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी "वैज्ञानिक जाति जनगणना दिवस" के रूप में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाएगी. इससे पहले अखिल भारतीय पिछड़ा कांग्रेस और उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग विभाग की तरफ से 13 मार्च को कांशीराम की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था. महापुरुषों के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को आयोजन कांग्रेस करती है और करती रहेगी.
ये नेता होंगे शामिल : उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष के मुताबिक, भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, के. राजू, प्रभारी महासचिव झारखंड, कमलेश्वर पटेल, सदस्य कांग्रेस वर्किंग कमेटी, राज बब्बर, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस, डॉ अनिल जयहिंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विभाग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, राजेंद्र पाल गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी डिपार्मेंट, इमरान प्रतापगढ़ी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, अविनाश पांडेय, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अजय कुमार लल्लू, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस, अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस, आराधना मिश्रा, नेता विधान मंडल दल, कांग्रेस, जितेंद्र बघेल, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, शाहनवाज आलम, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, रवि वर्मा, पूर्व सांसद, राकेश राठौर, सांसद, वीरेंद्र चौधरी, विधायक, अनिल यादव, महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राहुल प्रजापति, राष्ट्रीय सचिव पिछड़ा वर्ग विभाग, अशोक विश्वकर्मा पूर्व प्रदेश सचिव, वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस, ओमप्रकाश ठाकुर, उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विभाग, मनोज यादव, अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी शामिल होंगे.
यह भी पढ़ें : अपने ही दलित नेता को भूली कांग्रेस, मंच पर एक भी तस्वीर नहीं; राहुल के निशाने पर PM मोदी
यह भी पढ़ें : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 : चुनावी वैतरणी पार करने के लिए 'यात्रा' के सहारे 'नेताजी' - Bihar Assembly Elections 2025