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पंजाब में डीए पक्का, अब हिमाचल की बारी, CM सुक्खू के गृह जिला से 15 अगस्त को मिलने वाली है डीए की सुख खबर!

उल्लेखनीय है कि राज्य के कर्मचारी लंबे समय से अपने एरियर व डीए को लेकर मांग रख रहे हैं. डीए व एरियर का बकाया दस हजार करोड़ रुपए से अधिक का है. सीएम सुक्खू ये कह चुके हैं कि आरडीजी खत्म होने से राज्य सरकार आर्थिक दबाव में है, लेकिन कर्मचारी वर्ग का मानना है कि सरकार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है.

वैसे जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में दो बार पंद्रह अगस्त को डीए मिला था. इस सरकार के कार्यकाल में पिछले साल 15 अगस्त पर कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी थी. ऐसे में आशा है कि इस बार कोई सुख का समाचार आएगा. ये ध्यान रखना होगा कि पिछले साल अक्टूबर 2025 में तीन फीसदी डीए दिया गया था. इस बार सचिवालय में किसी ऐलान को लेकर अफसरशाही में हलचल तो है. वित्त विभाग के आला अधिकारी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को निरंतर खजाने की स्थिति, डीए देने का कोई रास्ता और अन्य विकल्पों पर अपनी राय दे चुके हैं. अब अंतिम फैसला सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेना है. इस बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सीएम के गृह जिला के बड़सर में तय किया गया है. यह भी एक कारण है कि कर्मचारियों की आशा बलवती हुई है कि अपने गृह जिला से सीएम डीए को लेकर ऐलान करेंगे.

शिमला: देश की स्वतंत्रता के पर्व पर हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कम से कम एक किश्त की आस है. पड़ोसी राज्य पंजाब में हाईकोर्ट के बाद भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार को करीब छह लाख कर्मचारियों को डीए देने के लिए मजबूर है. हाईकोर्ट ने वहां डीए जारी करने के लिए अधिकतम 31 अगस्त तक की डेट दी है. इधर, हिमाचल में कर्मचारियों का 15 फीसदी डीए लंबित है. पंजाब में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां के कर्मचारियों में डीए और पेंशनर्स में डीआर यानी महंगाई राहत की आस है. चूंकि स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए कोई न कोई घोषणा करने का रिवाज है, लिहाजा ये वर्ग मानकर चल रहा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बार डीए की एक किश्त का ऐलान तो जरूर करेंगे. यदि हिमाचल सरकार कम से कम 3 फीसदी डीए भी जारी करती है तो खजाने पर साढ़े पांच सौ करोड़ से सात सौ करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. ऐसे में ये भी संभव है कि सरकार करंट डेट से 3 फीसदी डीए का ऐलान करे और पहले से ड्यू डीए का एरियर देने के लिए इंतजार करने को कहे. ऐसे में ये आर्थिक बोझ 300 करोड़ रुपए तक हो सकता है.

अदालत में भी पहुंचा मामला

लंबित पंद्रह फीसदी डीए को लेकर मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस बारे में 12 हफ्ते में फैसला लेने के लिए कहा है. इस संदर्भ में 281 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट में ये मामला न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने सुना है. उन्होंने राज्य सरकार को 12 हफ्ते में फैसला लेने के लिए कहा है. यहां दिलचस्प बात है कि राज्य के कर्मचारी अपने वित्तीय हकों को लेकर अदालतों का दरवाजा खटखटाते आए हैं. कर्मचारियों के लंबित वित्तीय लाभों से जुड़े कई मामलों में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. राज्य सरकार ने जब अदालत में आर्थिक स्थिति का हवाला दिया तो हाईकोर्ट ने सरकार से सख्त शब्दों में कहा कि ये बहाना नहीं चलेगा. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार के कर्मचारी एक्ट को निरस्त करने से जुड़े मामले में अदालत ने सख्त टिप्पणियां की हैं.

हाईकोर्ट में भी पहुंचा चुका है डीए का मामला (ETV BHARAT)

आरडीजी खत्म होने के बाद संकट

हिमाचल में 16वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म कर दी है. इससे राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा है. पहले आरडीजी से आने वाले पैसे से राज्य सरकार को कर्मचारियों के वेतन व पेंशन आदि के खर्च के लिए इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते थे. हर महीने वेतन व पेंशन के खर्च का एक बड़ा हिस्सा आरडीजी से निकल जाता था. पिछले फाइनेंस कमीशन से हिमाचल को 37 हजार करोड़ रुपए से अधिक की आरडीजी मिली थी. इतनी बड़ी रकम का अचानक से बंद हो जाना राज्य के लिए बहुत नुकसानदायक है. ऐसे में अब हालात विपरीत हैं. राज्य की खराब आर्थिक हालात को देखते हुए वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से इसी साल फरवरी में प्रेजेंटेशन में कहा गया था कि डीए फ्रीज करना पड़ेगा और एरियर देना अभी संभव नहीं है. यहां तक कि उन्होंने ओपीएस की जगह यूपीएस का विकल्प भी अपनाने की सलाह दी थी. खैर, उसके बाद सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि उनके लाभ रुकने नहीं देंगे और चरणबद्ध तरीके से सभी लाभ दिए जाएंगे. सीएम ये आश्वासन दे चुके हैं कि ओपीएस जारी रहेगी और डीए भी दिया जाएगा. यहां गौर रहे कि राज्य पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है और सरकार के लिए वेतन व पेंशन हर महीने देने में एक बड़ी रकम चली जाती है. डीए व एरियर आर्थिक तंगी के कारण ही रुका है.

कर्मचारियों को है सरकार से डीए की आस (ETV BHARAT)

कर्मचारी वर्ग तो डीए के साथ एरियर की भी मांग कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य उपाध्यक्ष एलडी चौहान ने भी 15 अगस्त के अवसर पर सीएम सुक्खू से 15 फीसदी डीए जारी करने की मांग की है. पेंशनर्स संघ के राज्य अध्यक्ष केसी गौतम ने भी सरकार ने पेंशनर्स के बकाया को जारी करने की मांग दोहराई है. केसी गौतम ने कहा है कि राज्य सरकार को पेंशन के संशोधन एरियर को जारी करने का आग्रह किया है. कुछ कर्मचारी तो ये भी कह रहे हैं कि ओपीएस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अभी डीए व बकाया एरियर भी मिलना चाहिए. पूर्व वित्त सचिव केआर भारती का कहना है कि सरकार कम से कम तीन फीसदी की एक किश्त का इंतजाम कर सकती है. हाल ही में सरकार ने सात सौ करोड़ रुपए लोन लिया है. सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है. फिलहाल, अब सबकी निगाहें शनिवार के दिन पर टिकी हैं. यहां गौर रहे कि राज्य पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है और सरकार के लिए वेतन व पेंशन हर महीने देने में एक बड़ी रकम चली जाती है. डीए व एरियर आर्थिक तंगी के कारण ही रुका है.

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