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6 महीने तक BJP चलाएगी 'समरसता' अभियान; संत रविदास के बहाने दलित वोटरों को साधने की तैयारी

6 महीने तक BJP चलाएगी 'समरसता' अभियान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

राजनीतिक विश्लेषक प्रो. आरएन त्रिपाठी की मानें तो 2027 में उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति चुनावी परिणाम में बड़ा फेरबदल करने में सक्षम है. ऐसे में सीर गोवर्धन के जरिए बीजेपी दलित वोट बैंक को अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रही है.

संत रविदास के बहाने दलित वोटरों को साधने की तैयारी. (Video Credit: ETV Bharat)

गुरु पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य केंद्र संत रविदास का जन्म स्थल होगा, जहां से 131 कलश में भरी पवित्र मिट्टी को पूरे देश के राज्यों, जोन और जिलों में पहुंचाया जाएगा. बीजेपी इसे सामाजिक समरसता अभियान बता रही है.

वजह संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आयोजन है. बड़ी बात है कि यह सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि 6 महीने तक चलने वाले एक बड़े अभियान के रूप में शुरू किया गया है.

यहीं, नहीं इससे उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों में होने वाले चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है. वाराणसी के सीर गोवर्धन स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थली एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में है.

साथ ही संत रविदास की जन्मस्थली से एक यात्रा निकाली जा रही है. यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान लगायत अन्य कई राज्यों से होकर गुजरेगी. एक्सपर्ट इसे बीजेपी की दलित वोटरों के साधने की प्लानिंग बता रहे हैं.

वाराणसी: संत रविदास की 650वीं जयंती को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 6 महीने पहले से बड़े कार्यक्रम का आगाज कर रही है. इसके तहत वाराणसी से अभियान की शुरुआत हो रही है. पूरे देश के 51000 स्थानों पर समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

हालांकि, बीजेपी की ओर से यह बताया जा रहा है कि यह अभियान संत रविदास के जीवन और आदर्श को जन-जन तक पहुंचाने का है. यह अभियान जुलाई से शुरू होकर के फरवरी 2027 तक चलेगा. 5 अलग-अलग चरणों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसमें युवाओं को भी साथ लाने की कोशिश होगी.

राजनीतिक विश्लेषक प्रो. आरएन त्रिपाठी कहते हैं कि इसे केवल धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में देखना बहुत सीमित अवधारणा है. इसके सियासी मायने हैं.

यदि ढाई दशकों का इतिहास देखें तो यह बताता है कि संत रविदास की जन्मस्थली हर बड़े चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है. विधानसभा हो लोकसभा चुनाव हो, यहां प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री और तमाम दलों के नेता माथा टेके जरूर पहुंचते हैं.

भले चुनाव खत्म होने के बाद यहां राजनीतिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, लेकिन हर कोई इस वोट बैंक को अपने खेमें में मिलने के लिए संत रविदास के दर पहुंचता है. इस बार बीजेपी की यह सक्रियता 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के देखी जा रही है.

वाराणसी से शुरू हुआ अभियान. (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि संत रविदास का व्यापक सामाजिक प्रभाव है. केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और विदेश तक रैदासी समाज और अनुसूचित जाति के लोग हैं.

वह संत रविदास में अपनी गहरी आस्था रखते हैं. ऐसे में उनके जरिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों के दलित वोट बैंक बीजेपी के खेमें आ सकते हैं. यह निश्चित रूप से देखा जाता है कि यदि किसी समाज का कोई बड़ा संत या अनुयाई है, तो उसे सम्मान दिया जा रहा है.

तब उस समाज से जुड़े लोगों को अच्छा फील होता है. भविष्य में संबंधित पार्टी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर भी देखने को मिलता है. निश्चित रूप से बीजेपी का समरसता कार्यक्रम 2027 में बीजेपी के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. अब कितने फीसदी यह वोट में तब्दील होता है, यह परिणाम बताएंगे.

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