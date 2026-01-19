ETV Bharat / state

क्या इस बार बिहार में दलीय आधार पर होंगे पंचायत चुनाव, किसे फायदा.. किसे नुकसान?

क्या बिहार में दलीय आधार पर पंचायत चुनाव होंगे? ऐसा इसलिए कि, सभी दलों की मांग उठने लगी है. इसपर क्या कहते हैं विश्लेषक पढ़ें-

बिहार में पंचायत चुनाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 19, 2026 at 3:34 PM IST

9 Min Read
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार पंचायत चुनाव पर भी चर्चा शुरू है, तैयारी भी होने लगी है. बिहार में अब तक 10 पंचायत चुनाव हुए हैं लेकिन एक भी चुनाव दलीय आधार पर नहीं किए गए हैं. ऐसे में दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग होती रही है. नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक चार पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कभी भी दलीय आधार पर चुनाव कराने का फैसला नहीं हुआ.

दलीय आधार पर पंचायत चुनाव ? : विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जनप्रतिनिधि का चुनाव कोई भी हो दलीय आधार पर ही होना चाहिए, जिससे लोगों को मालूम हो कि कौन से उम्मीदवार किस दल से हैं. राजद की तरफ से पहले भी मांग होती रही है कि दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराया जाए. बीजेपी के नेता भी दलीय आधार पर चुनाव कराने की वकालत करते रहे हैं. नीतीश कुमार दलीय आधार पर चुनाव के विरोध में रहे हैं, लेकिन अब पार्टी के अंदर भी दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग उठने लगी है.

बिहार में होंगे दलीय आधार पर पंचायत चुनाव? (ETV Bharat)

पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू : अब एक बार फिर से बिहार में पंचायत चुनाव इस साल होने वाला है, तैयारी शुरू हो गई है. इससे पहले भी पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हो चुका है, लेकिन पहली बार सभी सीटों पर ईवीएम से चुनाव होगा. इस बार आरक्षण रोस्टर में भी बदलाव होंगे. लेकिन दलीय आधार पर चुनाव को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है.

दलीय आधार पर चुनाव के पक्ष में आरजेडी : राष्ट्रीय जनता दल के नेता कह रहे हैं कि हम लोग तो शुरू से दलीय आधार पर चुनाव हो इसकी मांग करते रहे हैं. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दलीय आधार पर पंचायत चुनाव हो इसके पक्ष में रहे हैं, लेकिन जदयू और बीजेपी के नेता दलीय आधार पर चुनाव कराने के पक्ष में नहीं रहे हैं. यह लोग तो अब परिसीमन भी नहीं करा रहे हैं.

एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल (ETV Bharat)

"आरजेडी शुरु से ही दलीय आधार पर चुनाव कराने के पक्षधर रही है. हमारे नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दलीय आधार पर पंचायत चुनाव के पक्ष में रहे हैं लेकिन जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दलीय आधार पर चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं. यह लोग तो अब परिसीमन भी नहीं करा रहे हैं."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

जदयू के अंदर भी उठने लगी मांग : नीतीश कुमार दलीय आधार पर चुनाव हो इसके पक्ष में नहीं रहे हैं, लेकिन अब उनके पार्टी के अंदर भी दलीय आधार पर चुनाव हो इसकी मांग उठ रही है. नीतीश कुमार के नजदीकी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले जदयू एमएलसी रविंद्र सिंह का कहना है अभी तो दलीय आधार पर नहीं होता है तो पार्टी के कार्यकर्ता नेता उसी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं लेकिन हम लोगों की मांग है दलीय आधार पर चुनाव हो और सरकार इस पर विचार करे.

रविंद्र सिंह, जेडीयू, एमएलसी (ETV Bharat)

''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी दलीय आधार पर पंचायत चुनाव के विरोध में नहीं रहे हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है. इसलिए, दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है. अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसपर सरकार विचार करे.''- रविंद्र सिंह, जेडीयू, एमएलसी

'चुनाव जीतने वाले भाजपा के ही प्रतिनिधि' : बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का कहना है की दलीय आधार पर चुनाव के लिए सरकार को फैसला लेना होगा. बैठक होगी तो इस पर विचार किया जाएगा. यदि सरकार ने फैसला नहीं लिया तो जैसे चुनाव हो रहे हैं उसी तरह चुनाव होंगे. ऐसे भी देखें तो पंचायत में जीतने वाले ज्यादातर प्रतिनिधि बीजेपी के ही होते हैं. दलीय आधार पर हो या नहीं हो, उससे ज्यादा फर्क हम लोगों को नहीं पड़ता है.

अजय आलोक, प्रवक्ता, बीजेपी (ETV Bharat)

''बिहार में दलीय आधार पर चुनाव हो या कैसे हो इसका फैसला राज्य सरकार को करना है. सरकार अगर फैसला नहीं करती है तो जैसे चुनाव हो रहे हैं वैसे ही चुनाव होंगे. वैसे भी बिहार में ज्यादातर पंचायत प्रतिनिधि बीजेपी के ही चुनकर आते हैं तो ऐसे में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव किस आधार पर हों.''- अजय आलोक, प्रवक्ता, बीजेपी

बिहार में पंचायत चुनाव का इतिहास : आजादी के बाद से बिहार में अब तक 10 पंचायत के चुनाव हुए हैं. 1952 पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ था, दूसरी बार साल 1955 में पंचायत चुनाव हुआ, फिर 1958, 1961 और 1964 में पंचायत चुनाव हुए थे. साल 1964 के 13 साल बाद 1977 में पंचायत चुनाव हुआ. लेकिन 1977 के बाद 24 साल तक बिहार में पंचायत चुनाव हुआ ही नहीं. 24 साल बाद 2001 में फिर से पंचायत चुनाव हुआ. तब से हर 5 साल पर चुनाव हो रहे हैं. चार बार पंचायत चुनाव नीतीश कुमार के शासन में हो चुके हैं.

राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग (ETV Bharat)

पंचायत में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व : नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पंचायत चुनाव को लेकर संशोधन किया गया. महिलाओं के लिए 50% सीट रिजर्व की गई. नीतीश कुमार के शासन में 2006, 2011 और 2016 और 2021 में पंचायत चुनाव कराए गए. इस तरह से अभी तक कुल 10 बार पंचायत चुनाव हो चुके हैं. जिसमें चार चुनाव नीतीश कुमार के शासन में हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने भी कभी भी दलीय आधार पर चुनाव हो, इसकी पहल नहीं की.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ? : राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि पंचायत या नगर निकाय के प्रतिनिधि भी तो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता से चुनकर ही आते हैं, जैसे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, इस तरह से. इसलिए कोई भी चुनाव हो दलीय आधार पर ही होना चाहिए. इससे फायदा यह होता है कि जो भी चुनकर आते हैं लोगों को यह पता होता है कि किस दल के और किस विचारधारा के हैं.

भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ (ETV Bharat)

'दलीय आधार पर चुनाव होने से सहूलियत' : दलीय आधार पर चुनाव होने से लोगों को भी उन्हें चुनने में सहूलियत होती है. स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी का भी कहना था कि पंचायत का चुनाव दलीय आधार पर हो यह बीजेपी भी चाहती है जिससे लोगों को पता हो कि बीजेपी का उम्मीदवार कौन है तत्कालीन डीजीपी अभयानंद भी पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराने के पक्षधर थे जिसे प्रशासन को काम करने में और भी सहूलियत हो.

''दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराने के पीछे की मुख्य वहज यही है कि बिहार में कुछ दलों का संगठन बहुत मजबूत नहीं है. बीजेपी, कांग्रेस का तो संगठन है, राजद के पास भी बड़ा कार्यकर्ता वर्ग है लेकिन जिनके पास संगठन मजबूत नहीं है और सरकार में हैं तो चाहते हैं कि चुनाव में जीतने वाले पर अपनी दावेदारी करें.'' - भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ

पटना जेडीयू कार्यालय (ETV Bharat)

6 पदों पर होते हैं चुनाव : 2021 में बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराए गए थे. इस बार देखना है चुनाव कितने चरणों में होता है. पंचायती राज मंत्री ने तो साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले परिसीमन नहीं कराए जाएंगे तो ऐसे में बिना परिसीमन के चुनाव होंगे. बिहार में छह पदों पर पंचायत चुनाव होते हैं. बिहार में 8072 ग्राम पंचायत और 1.14 लाख वार्ड हैं. ग्राम पंचायत मुखिया के 8072, ग्राम पंचायत सदस्य के 113307, पंचायत समिति सदस्य के 11104, जिला परिषद सदस्य के 1160, ग्राम कचहरी सरपंच के 8072 और ग्राम कचहरी पंच के 113307 पदों पर चुनाव होंगे.

इस बार कई दल लगाएंगे अपनी ताकत : देश के कई राज्यों में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव दलीय आधार पर हो रहे हैं, तो कई राज्यों में दलीय आधार पर चुनाव नहीं भी हो रहे हैं. बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल है यहां उम्मीदवारों को दलों द्वारा समर्थन दिया जाता है. बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में स्थितियां बदल सकती है की विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजद, कांग्रेस जैसे दल भी अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो वही प्रशांत किशोर भी पंचायत चुनाव में पूरी ताकत लगा सकते हैं.

सरकार के फैसले पर रहेगी नजर : नितिन नबीन ने तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ही कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में लग जाने का निर्देश दिया था. साथ ही जदयू के अंदर भी मांग उठने लगी है कि बिहार पंचायत चुनाव को दलीय आधार पर कराया जाय. हालांकि फैसला तो नीतीश सरकार को ही लेना है और यह भाजपा जदयू की सहमति से ही संभव होगा. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का चुनाव दलीय आधार पर होगा या फिर जैसे अब तक होता आ रहा है उसी तरह से संपन्न कराया जाएगा?

