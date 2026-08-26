ETV Bharat / state

यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आजाद अधिकार सेना? दो विधानसभा सीट के लिये प्रत्याशी घोषित!

राष्ट्रीय महासचिव डॉ नूतन ठाकुर ने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से दोनों प्रत्याशियों की उम्मीदवारी की घोषणा की.

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 11:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : सेवानिवृत्त हुए चर्चित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की आजाद अधिकार सेना ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए फिरोजाबाद जनपद की 98-शिकोहाबाद विधानसभा सीट तथा 97-फिरोजाबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है.

पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार, पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय महासचिव डॉ नूतन ठाकुर ने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से दोनों प्रत्याशियों की उम्मीदवारी की घोषणा की.

जारी विज्ञप्ति में उन्होंने बताया कि जितेंद्र राठौर, पूर्व में उत्तर प्रदेश पुलिस में फायर फाइटर के पद पर कार्यरत रहे हैं, जिन्हें विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितता को उजागर किए जाने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. वे गणित विषय से NET एवं UGC योग्यताधारी हैं.


जारी विज्ञप्ति में उन्होंने बताया कि सतेंद्र मोदी सामाजिक कार्यकर्ता हैं. वह काफी दिनों से आम नागरिकों तथा वंचित वर्गों की आवाज बने हुए हैं. वे सामाजिक सरोकारों और जनहित के मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं तथा आम लोगों की समस्याओं एवं उनके अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष करते रहे हैं.

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा कि जितेंद्र राठौर और सतेंद्र मोदी पार्टी के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरोध तथा आम नागरिक के अधिकारों के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए चुनाव मैदान में उतरेंगे.

इस संबंध में शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किये गए सत्येंद्र मोदी ने कहा कि आजाद अधिकार सेना के हाईकमान ने मुझे इस लायक समझा है, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं. मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं. क्षेत्र का और विकास हो, यह मेरी प्राथमिकता है. वहीं, फिरोजाबाद सदर सीट से प्रत्याशी घोषित हुए जितेंद्र राठौर का फोन भी रिसीव नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें : यूपी में सीनियर IAS पर भ्रष्टाचार के आरोप; आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर नियुक्ति अनुभाग ने मांगे सबूत

TAGGED:

AZAD ADHIKAR SENA
आजाद अधिकार सेना
ASSEMBLY ELECTIONS 2027 IN UP
ASSEMBLY ELECTIONS 2027
FIROZABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.