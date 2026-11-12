क्या परिवार की सभी महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500? CM सुक्खू की टेबल पर पहुंची फाइल, कैबिनेट में हो सकता बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत 2,76,493 परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 9:52 PM IST
शिमला: हिमाचल में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को लेकर अब तस्वीर जल्द साफ होने वाली है. प्रदेश की लाखों महिलाओं की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिक गई हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि योजना के तहत सत्यापित परिवारों में 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे या फिर एक परिवार से केवल एक ही महिला को इस आर्थिक सहायता का लाभ दिया जाएगा. इस पर सरकार को अंतिम फैसला लेना है. योजना से जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री की टेबल तक पहुंच चुकी है और अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसके लाभार्थियों और आर्थिक सहायता के स्वरूप को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है.
दरअसल, प्रदेश सरकार अपने चार साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर 11 दिसंबर को इस योजना का शुभारंभ करने की तैयारी में है. इससे पहले योजना का मामला शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए भेजा गया है. ऐसे में कैबिनेट बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर अहम निर्णय होने की संभावना है. सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती योजना के दायरे और उस पर आने वाले वित्तीय बोझ के बीच संतुलन बनाने की है.
यदि सत्यापित परिवारों में 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने का निर्णय होता है तो लाभार्थियों की संख्या तीन लाख से अधिक होगी. वहीं, परिवार की एक महिला को लाभ देने का फैसला होने पर यह संख्या कम हो सकती है। ऐसे में कैबिनेट का फैसला ही तय करेगा कि महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता का वास्तविक स्वरूप क्या होगा.
2.76 लाख से अधिक परिवारों का सत्यापन
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के लिए प्रदेशभर में कुल नौ सर्वेक्षण किए गए हैं. इनके आधार पर अब तक 2,76,493 परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है. इन परिवारों में सभी आयु वर्ग की महिलाओं की कुल संख्या 3,70,651 सामने आई है. वहीं, योजना के तहत आर्थिक सहायता के संभावित दायरे में आने वाली 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या 3,06,947 है. सरकार के वादे के अनुसार इन महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिल सकती है. हालांकि, अंतिम लाभार्थियों की संख्या कैबिनेट के फैसले पर निर्भर करेगी.
पंचायतों में चस्पां की गई लाभार्थी परिवारों की सूची
योजना के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सत्यापित परिवारों की सूची प्रदेशभर की पंचायतों में 10 नवंबर को प्रदर्शित की गई है. इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को भी चयनित परिवारों की जानकारी उपलब्ध करवाना है. यदि किसी व्यक्ति को सूची में किसी अपात्र परिवार को शामिल किए जाने पर आपत्ति है तो वह 16 से 18 नवंबर तक होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकता है. इन आपत्तियों पर पंचायत स्तर की कमेटी निर्णय लेगी.
जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना उद्देश्य: अनिरुद्ध सिंह
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, "हिमाचल प्रदेश सरकार जरूरतमंद परिवारों के कल्याण और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना भी इसी उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत मिल सके".
ये भी पढ़ें: अनुबंध नियुक्ति की डेट से सीनियोरिटी का मामला, फेंस सिटर के पेच से हिमाचल में बढ़ेगा लिटिगेशन का दौर, अब दिसंबर का इंतजार