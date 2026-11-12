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क्या परिवार की सभी महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500? CM सुक्खू की टेबल पर पहुंची फाइल, कैबिनेट में हो सकता बड़ा फैसला

क्या परिवार की सभी महिलाओं को मिलेंगे ₹1500 ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को लेकर अब तस्वीर जल्द साफ होने वाली है. प्रदेश की लाखों महिलाओं की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिक गई हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि योजना के तहत सत्यापित परिवारों में 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे या फिर एक परिवार से केवल एक ही महिला को इस आर्थिक सहायता का लाभ दिया जाएगा. इस पर सरकार को अंतिम फैसला लेना है. योजना से जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री की टेबल तक पहुंच चुकी है और अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसके लाभार्थियों और आर्थिक सहायता के स्वरूप को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है.

दरअसल, प्रदेश सरकार अपने चार साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर 11 दिसंबर को इस योजना का शुभारंभ करने की तैयारी में है. इससे पहले योजना का मामला शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए भेजा गया है. ऐसे में कैबिनेट बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर अहम निर्णय होने की संभावना है. सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती योजना के दायरे और उस पर आने वाले वित्तीय बोझ के बीच संतुलन बनाने की है.