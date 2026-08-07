अब अलीगढ़ का नाम 'हरिगढ़' ? शासन ने मांगे ज़रूरी दस्तावेज़
नगर आयुक्त ने बताया कि सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट भेज दी जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 5:29 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 6:26 PM IST
अलीगढ़ : अलीगढ़ का नाम बदलकर 'हरिगढ़' किए जाने की प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में आ गई है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. शासन के निर्देश के बाद नगर निगम प्रशासन पुराने प्रस्तावों, दर्ज आपत्तियों और अब तक हुई प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े सभी दस्तावेज जुटाने में लग गया है. सभी तथ्यों का परीक्षण करने के बाद विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि अलीगढ़ का नाम "हरिगढ़" किए जाने के प्रस्ताव में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा कि नगर निगम सदन में इस विषय को कई बार उठाया जा चुका है. फिलहाल पुराने प्रस्तावों, उन पर प्राप्त आपत्तियों और संबंधित कार्रवाई का रिकॉर्ड एकत्र किया जा रहा है. सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी जाएगी.
नगर आयुक्त के अनुसार, शासन ने पूरे मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी मांगी है, इसलिए नगर निगम हर बिंदु का परीक्षण कर रहा है, ताकि शासन को सभी पहलुओं के साथ एक संपूर्ण रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा सके. रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया तय होगी.
महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि नगर निगम ने वर्ष 2023 में सदन से प्रस्ताव पारित कर अलीगढ़ का नाम 'हरिगढ़' किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था. इसके बाद वर्ष 2026 में भी सदन में यह मांग दोबारा उठी और नया प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया. अब सरकार द्वारा आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने को उन्होंने सकारात्मक कदम बताया है.
महापौर ने कहा कि अलीगढ़ का ऐतिहासिक नाम 'हरिगढ़' रहा है और इसका संबंध स्वामी हरिदास से माना जाता है. उन्होंने कहा कि इससे पहले यह क्षेत्र कोल के नाम से भी जाना जाता था. उनका कहना है कि यदि अलीगढ़ का नाम 'हरिगढ़' होता है तो शहर की पहचान राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सनातन संस्कृति से जुड़े ऐतिहासिक नगर के रूप में मजबूत होगी.
उन्होंने कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस प्रस्ताव को बहुत जल्द शासन से मंजूरी मिलेगी. आने वाले समय में अलीगढ़ का नाम आधिकारिक रूप से 'हरिगढ़' किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है. हालांकि अंतिम फैसला राज्य सरकार की प्रक्रिया पूरी होने और आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद ही होगा. नगर निगम की रिपोर्ट अब इस पूरी प्रक्रिया का अहम आधार मानी जा रही है.
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