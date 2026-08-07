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अब अलीगढ़ का नाम 'हरिगढ़' ? शासन ने मांगे ज़रूरी दस्तावेज़

अलीगढ़ ( Photo credit: ETV Bharat )

अलीगढ़ : अलीगढ़ का नाम बदलकर 'हरिगढ़' किए जाने की प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में आ गई है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. शासन के निर्देश के बाद नगर निगम प्रशासन पुराने प्रस्तावों, दर्ज आपत्तियों और अब तक हुई प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े सभी दस्तावेज जुटाने में लग गया है. सभी तथ्यों का परीक्षण करने के बाद विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी.



महापौर प्रशांत सिंघल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि अलीगढ़ का नाम "हरिगढ़" किए जाने के प्रस्ताव में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा कि नगर निगम सदन में इस विषय को कई बार उठाया जा चुका है. फिलहाल पुराने प्रस्तावों, उन पर प्राप्त आपत्तियों और संबंधित कार्रवाई का रिकॉर्ड एकत्र किया जा रहा है. सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी जाएगी.