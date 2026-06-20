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रेलवे की भूमि पर बनी मजार पर चलेगा बुलडोजर ? कार्यवाही में जुटा विभाग

रेलवे की भूमि पर बनी मजार पर चलेगा बुलडोजर ? ( ETV Bharat )

हुजूरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अवध युगांतर न्यास के अध्यक्ष उत्तम सिंह ने एक पत्र पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ के डीआरएम को भेजा था. इसमें उनके द्वारा रेलवे की भूमि पर बनी मजार को लेकर सवाल खड़े किए है और अवैध बताया है.

इस मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर द्वारा बताया गया कि अगर सही जवाब नहीं मिलता है, तो आगे की कार्यवाही की जाएगी.

बहराइच: बहराइच में रेलवे परिसर में बनी मजार को अवैध बताकर इसे गिराने की मांग की गई है. जिस पर रेलवे विभाग की ओर से एक नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है. एक सप्ताह बीतने के बाद भी सही ज़वाब न मिल पाने पर रेलवे विभाग के अधिकारी ने दोबारा से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

पत्र में उनके द्वारा यह भी लिखा गया है कि मजार पर होने वाले कार्यक्रम से स्टेशन व कॉलोनी में रहने वालों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ हो रहा है.

इस पत्र के प्राप्त होने के बाद पूर्वोत्तर रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (कार्य) नीरज कुमार द्वारा आस्ताना हजरत पंचपीर रहमत उल्लाह अलैह के खादिम सलीम अहमद को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर ज़वाब मांगा था. करीब एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी सही जवाब न दे पाने पर रेलवे द्वारा दूसरी नोटिस जारी की गई है.

इस मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर नीरज कुमार ने बताया कि नोटिस जारी की गई है. इनको 15 दिन का समय दिया गया है कि अपना जो मजार बनाया है. उससे संबंधित अगर इनके पास दस्तावेज हों, उसका प्रमाण अधीक्षक कार्यालय को वहां उपलब्ध कराएं.

उन्होंने कहाकि अगर वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराते हैं तो ठीक है, नहीं उपलब्ध कराते हैं, तो इसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि करीब इस से डेढ़ महीना पहले उत्तम सिंह द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है. यहाँ मजार है और पहले से ये नेपाल बॉर्डर को सुरक्षा का हवाला देते हुए इसका मुद्दा उठाया है कि इसको हटाया जाए नोटिस जारी की गई है. अगर 15 दिन के अंदर जवाब नहीं दे पाते है तो बुलडोजर की कार्यवाही की जाएगी.