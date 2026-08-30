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छिनता बचपन, बिगड़ते समीकरण: जेन-जी और जेन-अल्फा को ऑनलाइन चक्रव्यूह से कैसे बचाएं?

क्या सोशल मीडिया की ये लत उनके पंखों को उड़ने से पहले ही काट देगी?

ऑनलाइन चक्रव्यूह से कैसे बचाएं?
ऑनलाइन चक्रव्यूह से कैसे बचाएं? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 6:59 AM IST

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आगरा: एक दौर था जब बच्चों की शामें मैदानों में बीतती थीं, और आज का दौर है जहां बचपन रील्स और लाइक्स के चक्कर में सिमट कर रह गया है. सोशल मीडिया का यह चस्का अब एक बीमारी का रूप ले चुका है. बाल रोग विशेषज्ञों से लेकर कानून के जानकारों तक, हर कोई आज इस बात से परेशान है कि इस डिजिटल चक्रव्यूह से बच्चों को कैसे निकाला जाए? यह चिंता अब सिर्फ घरों की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट से होते हुए केंद्र सरकार की दहलीज तक पहुंच चुकी है. देश में एक ऐसी बड़ी नीति बनाने की मांग उठी है, जो 13 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूरी तरह ताला लगा सके. पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता श्यामवीर सिंह की खास रिपोर्ट.

माता-पिता की 1 गलती, बच्चे का भविष्य बर्बाद! (Video Credit: ETV Bharat)

स्क्रीन टाइम या स्लो पॉइजन?: स्क्रीन टाइम, साइबर बुलिंग, और ऑनलाइन शोषण. ये महज शब्द नहीं हैं, बल्कि वो आधुनिक दीमक हैं जो हमारे मासूमों का बचपन कुतर रहे हैं. डिजिटल दुनिया के मायाजाल में फंसी हमारी नई जनरेशन यानी जेन-जी और जेन-अल्फा के दिमागी पटल पर सोशल मीडिया का ऐसा गहरा असर हो रहा है, जो उनके भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है.

स्मार्टफोन बनाम सुंदर बचपन
स्मार्टफोन बनाम सुंदर बचपन (Photo Credit: ETV Bharat)

समाज में आजकल सारे सामाजिक समीकरण बिगड़ रहे हैं. विशेष तौर से आजकल आप और हम सुनते हैं जेन जी, जेन अल्फा, जेन जेड हैं. जो हमारी नई जनरेशन है. इस नई जनरेशन के दिमागी पटल पर सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव पड़ रहा है. यह उम्र भी ऐसी है कि इसमें यदि किसी की लत लग जाए या कोई बात समझा दी जाए तो उसके जीवन में अमिट छाप छोड़ जाती है. इसके बाद उसी को सत्य मानता है. उसे ही फॉलो करता है और उसी को एक्सप्लोर करता है.- डॉ. शरद गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ

याचिकाकर्ता की प्रमुख मांग
याचिकाकर्ता की प्रमुख मांग (Photo Credit: ETV Bharat)

13 तक 'नो' अकाउंट, 16 तक सख्त पहरा!: इसी खतरे को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक बेहद अहम जनहित याचिका दाखिल की गई है. मांग सीधी और साफ है. 13 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगे, और माता-पिता भी अपना अकाउंट बच्चों को न सौंपें. बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम याचिकाकर्ता अधिवक्ता कीर्ति दुआ हैं. जो तीन साल के बच्चे की मां हैं. इसके अलावा बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. शरद गुप्ता भी हैं.

याचिका में कौन-कौन प्रतिवादी?
याचिका में कौन-कौन प्रतिवादी? (Photo Credit: ETV Bharat)

13 से 16 साल तक के बच्चों को मोबाइल दें. क्योंकि, आजकल की पढ़ाई भी मोबाइल, लैपटॉप और टेबलैट पर हो रही है. आज पढ़ाई में नई टेक्नोलॉजी और साइंस का यूज अधिक है. जिससे इन बच्चों को बहुत सी चीजों की जरूरत होती है. ऐसे में 13 से 16 साल तक का बच्चा यदि सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाए तो अकाउंट पर डबल निगरानी रखनी होगी. बच्चा पढ़ाई के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें मगर, उसका कोई मिसयूज नहीं करे. इसकी मॉनीटरिंग हो. इसके लिए शरटेन नियम बनें.- डॉ. शरद गुप्ता, याचिकाकर्ता और बाल रोग विशेषज्ञ

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश (Photo Credit: ETV Bharat)

बच्चों के अकाउंट होंगे बंद!: दिल्ली हाई कोर्ट की एक बड़ी पहल के बाद अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है, जहां बच्चों को ऑनलाइन शोषण से बचाने के लिए एक सख्त राष्ट्रीय नीति तैयार करने की तैयारी चल रही है. दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां सोशल मीडिया को लेकर सख्त नियम हैं. भारत में भी अब ये मांग तेज होने लगी है.

जब बच्चा सोशल मीडिया का एडिक्ट हो जाता है तो सोशलाइजेशन कम होता है. इसके साथ ही इमोशनल कोशेंट कम हो जाता है. सामाजिकता का हुनर भी कम होता है. बच्चे का धैर्य कम हो जाता है. दूसरे की बात उसे ज्यादा समझ में नहीं आती है. इससे बच्चे का व्यक्तित्व 'माईवे- हाईवे' वाला बनता है. जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलता है. आज की जनरेशन की बात करें तो जेन जी और जेन अल्फा के बच्चों में हमें ऐसा एटीट्यूड देखने को मिलता है.- डॉ. दिनेश राठौर, निदेशक, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, आगरा

दुनिया में क्या हैं नियम?
दुनिया में क्या हैं नियम? (Photo Credit: ETV Bharat)

स्मार्टफोन बनाम सुंदर बचपन: अब सवाल है कि इन पाबंदियों से क्या लाभ होंगे, तो इससे अनउपयुक्त ऑनलाइन सामग्री से बच्चों की सुरक्षा बेहतर होगी. साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले कम हो सकते हैं. बच्चों को ऑनलाइन शोषण संदिग्ध गतिविधियों से बचाया जा सकेगा. सोशल मीडिया पर अनावश्यक स्क्रीन टाइम कम करने में मदद मिलेगी. बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे. उम्र सत्यापन की व्यवस्था अधिक प्रभावी और विश्वसनीय हो सकेगी. अभिभावकों को बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा. पढ़ाई के लिए अधिक समय मिल सकता है.

सुनवाई के दौरान चिकित्सा के क्षेत्र में पक्ष रखा. मैं वर्षों से बच्चों का इलाज कर रहा हूं. इस दौरान मैंने देखा है कि बच्चों के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर डिजिटल दुनिया के बढ़ते प्रभाव एक मुद्दा है. इस बारे में विशेषज्ञों की चिंता केवल स्क्रीन पर बिताए जा रहे समय तक सीमित नहीं है. अत्यधिक स्क्रीन टाइम, नींद में खलल, सोशल मीडिया पर निर्भरता, ऑनलाइन उत्पीड़न और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी बेहद चिंतनीय है.- डॉ. शरद गुप्ता, याचिकाकर्ता और बाल रोग विशेषज्ञ

माता-पिता के लिए जरूरी जानकारी
माता-पिता के लिए जरूरी जानकारी (Photo Credit: ETV Bharat)

अदालत में दायर यह याचिका सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हर उस माता-पिता के लिए एक वेक-अप कॉल है, जो अनजाने में अपने बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन थमाकर सोशल मीडिया के दलदल की तरफ धकेल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया, चीन और तुर्की जैसे देश अगर कड़े कदम उठा सकते हैं, तो भारत को भी अपनी डिजिटल सीमाएं तय करनी होंगी लेकिन जब तक कानून नहीं बनता, तब तक माता-पिता को खुद 'डिजिटल गेटकीपर' बनना होगा. याद रखिए, आज की थोड़ी सी कड़ाई, आपके बच्चे का सुनहरा कल लिख सकती है.

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