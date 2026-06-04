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क्या आसिफी इमामबाड़े के शाही जुलूस में शामिल होगा 72 तोला सोने का अलम? 1984 से बैंक लॉकर में है बंद, नवाब मसूद अब्दुल्ला ने की यह मांग

नवाब मसूद अब्दुल्ला ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : मोहर्रम के आगाज़ के साथ ही नवाबों की नगरी लखनऊ एक बार फिर अज़ादारी के रंग में रंगने लगी है. एक मोहर्रम की शाम ऐतिहासिक आसिफी इमामबाड़े से निकलने वाला शाही जुलूस अपनी भव्यता, तहज़ीब और सदियों पुरानी परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इस बार इस जुलूस को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है. इस बार वर्षों से बैंक लॉकर में सुरक्षित रखे गये 72 तोला सोने के अलम को फिर से अज़ादारी का हिस्सा बनाए जाने की मांग की गई है. 'वर्ष 1839 में शाही जुलूस की शुरुआत' : नवाबों के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि नवाब मोहम्मद अली शाह ने वर्ष 1839 में इस शाही जुलूस की शुरुआत की थी. तब से हुसैनाबाद ट्रस्ट के माध्यम से यह परंपरा लगातार निभाई जा रही है. हाथी, घोड़े, शाही बैंड, शहनाई, मोम की ज़रीह और विभिन्न प्रकार के अलमों के साथ निकलने वाला यह जुलूस मोहर्रम की अज़ादारी के औपचारिक आगाज़ का प्रतीक माना जाता है.



नवाब मसूद अब्दुल्ला ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) 'वर्ष 1984 से बैंक के लॉकर में है बंद' : उन्होंने बताया कि नवाबी दौर में इस जुलूस की एक विशेष पहचान 72 तोला सोने का अलम भी हुआ करता था. नवाब मोहम्मद अली शाह ने इस अलम को तैयार करवाया था. यह अलम छोटे इमामबाड़े में रखा जाता था और मोहर्रम के अवसर पर इसकी जियारत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे. परंतु वर्ष 1984 में इसे चौक स्थित बैंक के लॉकर में सुरक्षित रख दिया गया, जिसके बाद से यह अज़ादारी का हिस्सा नहीं बन सका.

नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि सूबे के जो भी गवर्नर होते थे वह पहले आकर उसकी जियारत करते थे, जिसके बाद आम लोगों को इसकी जियारत का अवसर मिलता था. उसके बाद अलम को फिर लाॅकर में बंद कर दिया जाता था. सन् 1984 के बाद से अलम लाॅकर से बाहर नहीं निकला है. हम लोगों की डिमांड है कि उसे लाॅकर से निकाला जाए और जिस तरह से पहले सजाया जाता था उसे सजाया जाए.