क्या आसिफी इमामबाड़े के शाही जुलूस में शामिल होगा 72 तोला सोने का अलम? 1984 से बैंक लॉकर में है बंद, नवाब मसूद अब्दुल्ला ने की यह मांग
नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि नवाब मोहम्मद अली शाह ने वर्ष 1839 में शाही जुलूस की शुरुआत की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 8:20 PM IST
लखनऊ : मोहर्रम के आगाज़ के साथ ही नवाबों की नगरी लखनऊ एक बार फिर अज़ादारी के रंग में रंगने लगी है. एक मोहर्रम की शाम ऐतिहासिक आसिफी इमामबाड़े से निकलने वाला शाही जुलूस अपनी भव्यता, तहज़ीब और सदियों पुरानी परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इस बार इस जुलूस को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है. इस बार वर्षों से बैंक लॉकर में सुरक्षित रखे गये 72 तोला सोने के अलम को फिर से अज़ादारी का हिस्सा बनाए जाने की मांग की गई है.
'वर्ष 1839 में शाही जुलूस की शुरुआत' : नवाबों के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि नवाब मोहम्मद अली शाह ने वर्ष 1839 में इस शाही जुलूस की शुरुआत की थी. तब से हुसैनाबाद ट्रस्ट के माध्यम से यह परंपरा लगातार निभाई जा रही है. हाथी, घोड़े, शाही बैंड, शहनाई, मोम की ज़रीह और विभिन्न प्रकार के अलमों के साथ निकलने वाला यह जुलूस मोहर्रम की अज़ादारी के औपचारिक आगाज़ का प्रतीक माना जाता है.
'वर्ष 1984 से बैंक के लॉकर में है बंद' : उन्होंने बताया कि नवाबी दौर में इस जुलूस की एक विशेष पहचान 72 तोला सोने का अलम भी हुआ करता था. नवाब मोहम्मद अली शाह ने इस अलम को तैयार करवाया था. यह अलम छोटे इमामबाड़े में रखा जाता था और मोहर्रम के अवसर पर इसकी जियारत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे. परंतु वर्ष 1984 में इसे चौक स्थित बैंक के लॉकर में सुरक्षित रख दिया गया, जिसके बाद से यह अज़ादारी का हिस्सा नहीं बन सका.
नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि सूबे के जो भी गवर्नर होते थे वह पहले आकर उसकी जियारत करते थे, जिसके बाद आम लोगों को इसकी जियारत का अवसर मिलता था. उसके बाद अलम को फिर लाॅकर में बंद कर दिया जाता था. सन् 1984 के बाद से अलम लाॅकर से बाहर नहीं निकला है. हम लोगों की डिमांड है कि उसे लाॅकर से निकाला जाए और जिस तरह से पहले सजाया जाता था उसे सजाया जाए.
'हाथी-घोड़े में भी होगा इजाफा' : उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस बार हाथी-घोड़े में भी इजाफा होगा. उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्यपाल के निजी सचिव तथा एडीएम पूर्वी से भी बातचीत हुई है और जल्द ही हुसैनाबाद ट्रस्ट एवं जिला प्रशासन के साथ बैठक प्रस्तावित है. उन्होंने बताया कि 72 तोले के अलम को छोटे इमामबाड़े में सजाया जाता है, बाकी शाही जरी जिसे मोम की जरी कहते हैं वह उठती है.
'लाडो साख़िन के ताज़िए की अनोखी परंपरा' ; शाही जुलूस की सबसे अहम कड़ियों में से एक ‘लाडो साख़िन का ताज़िया’ भी है, जिसकी कहानी लखनऊ की गंगा-जमुनी तहज़ीब और अकीदत की मिसाल मानी जाती है. नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि जब नवाब आसिफ़ुद्दौला आसिफी इमामबाड़े का निर्माण करा रहे थे, तब जिस स्थान पर आज आसिफी मस्जिद मौजूद है, वहां लाडो साख़िन नाम की एक बुज़ुर्ग महिला वर्षों से इमाम हुसैन की याद में ताज़िया रखा करती थीं. निर्माण कार्य के लिए जब उस स्थान की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने ज़मीन देने से इनकार कर दिया.
बताया जाता है कि नवाब आसिफ़ुद्दौला स्वयं उनके पास पहुंचे और कहा कि जिस इमाम हुसैन की याद में वह ताज़िया रखती हैं, उसी याद को ज़िंदा रखने के लिए इमामबाड़ा बनाया जा रहा है. साथ ही उन्होंने वादा किया कि यहां हमेशा ताज़िया रखा जाएगा. इसके बाद बुज़ुर्ग महिला ने अपनी ज़मीन दे दी. तभी से हर वर्ष 28 ज़िलहिज्जा को 'लाडो साख़िन का ताज़िया' शाही जुलूस का हिस्सा बनता है और यह परंपरा आज भी निभाई जा रही है.
मोहर्रम के पहले शाही जुलूस को देखने और उसमें शामिल होने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से अज़ादार लखनऊ पहुंचते हैं. सामाजिक कार्यकर्ता मीसम जैदी बताते हैं कि शाही जुलूस अनुशासन, तहज़ीब और अकीदत के साथ यहां मोहर्रम मनाया जाता है, वह पूरे देश में अपनी मिसाल रखता है. उन्होंने कहा कि सोमवार को जिलाधिकारी के साथ बैठक होगी. उस दिन डिसीजन लिया जाएगा कि क्या किया जाए. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस बार अलम निकलेगा.
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