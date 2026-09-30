झारखंड में 2 से 7 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह, वॉकथॉन से बर्ड वॉचिंग तक होंगे कई आयोजन
झारखंड में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए 2 से 7 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाएगा. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 30, 2026 at 2:00 PM IST
रांची: झारखंड में वन्यजीवों के संरक्षण और आम लोगों को इनके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 2 से 7 अक्टूबर तक 72वां वन्यजीव सप्ताह मनाया जाएगा. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से सप्ताह के दौरान राज्यभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें प्रभात फेरी, वॉकथॉन, बर्ड वॉचिंग, स्वच्छता अभियान, शैक्षणिक भ्रमण और स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल हैं.
वन्यजीव सप्ताह का राज्य स्तरीय उद्घाटन 2 अक्टूबर को डोरंडा स्थित पलाश हॉल में होगा. इस दौरान प्रभात फेरी और वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा. कार्यक्रम के जरिए लोगों, खासकर युवाओं और विद्यार्थियों को वन्यजीवों, जंगलों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. 3 अक्टूबर को राज्य के संरक्षित क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा.
इसके साथ विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक भ्रमण और बर्ड वॉचिंग कार्यक्रम भी आयोजित होंगे. इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को वन्यजीवों और जैव विविधता के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देने की योजना है. 4 अक्टूबर को रांची में 10 किलोमीटर वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा. इसकी शुरुआत प्रधान मुख्य वन संरक्षक करेंगे. वहीं, 5 अक्टूबर को जिला स्तर पर स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए पेंटिंग, ड्राइंग और निबंध प्रतियोगिताएं होंगी.
प्रतियोगिताओं के जरिए वन्यजीव संरक्षण से जुड़े विषयों को बच्चों के बीच पहुंचाने की कोशिश की जाएगी. वन्यजीव सप्ताह के दौरान वन्यजीव अपराध और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसे मुद्दों पर भी विशेष चर्चा होगी. 6 अक्टूबर को होटल बीएनआर चाणक्य में अंतर-एजेंसी समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें पुलिस, रेलवे, विद्युत और पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे. बैठक में वन्यजीव अपराधों पर रोक लगाने तथा रेल और बिजली लाइनों से होने वाली वन्यजीव दुर्घटनाओं को कम करने के उपायों पर चर्चा होगी.
इसी दिन मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और वन्यजीवों के आवागमन वाले क्षेत्रों के संरक्षण को लेकर कॉरिडोर संरक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी. साथ ही वन्यजीव और प्रकृति से जुड़ी फोटोग्राफी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. 7 अक्टूबर को समापन समारोह के साथ छह दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों का समापन होगा. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) संजीव कुमार ने आम नागरिकों, विद्यार्थियों, पर्यावरण प्रेमियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से वन्यजीव सप्ताह के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की अपील की है.
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