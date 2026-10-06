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कानपुर जू में वाइल्ड लाइफ वीक की शुरुआत, बच्चे मौज मस्ती करते दिखे

कानपुर: सामान्य दिनों की अपेक्षा मंगलवार को कानपुर जू का नजारा बिल्कुल अलग सा दिखा. मुख्य गेट पर प्रवेश करने के बाद बच्चों का एक शोर गूंज रहा था, अरे, इधर आओ जल्दी से, ये देखों कितनी सारी बतख, फिर एक छोर से आवाज आई, अरे उधर से हट जाओ बंदरों की फौज आ रही है, फिर एक बाड़े से चिड़ियाों की चहचहाहट ने मानो बच्चों को अपनी ओर खींच लिया हो.

इस संबंध में ईटीवी भारत की टीम ने जू के निदेशक कन्हैया पटेल से बात की, उन्होंने बताया कि इस साल की थीम कनेक्टिंग हैबीटेट थ्राइविंग वाइल्डलाइफ रखी गई है. जिसमें हम सभी दर्शकों व आमजन को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि वह वन्यजीवों के खत्म होते अस्तित्व को बचाएं. इनकी भी जमीन पर रहना उतना ही जरूरी है, जितना इंसानों का, जो इनके लैंडस्केप हैं, उन्हें सुरक्षित रहने दें, ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या न हो.

दरअसल कानपुर जू में दो अक्टूबर से शुरू हुए वन्य प्राणि सप्ताह का सिलसिला जारी है. 10 से 12 साल के बच्चों की एंट्री फ्री होने से स्कूली बच्चों की लंबी कतारें जू में प्रवेश करती लगातार दिख रही है.

कानपुर जू में दर्शकों व बच्चों के लिए वैसे तो 1000 से अधिक वन्यजीव हैं. जिनका वह दीदार कर सकते हैं. हाल ही में दुर्लभ बटागुर कछुए लाए गए हैं, हवासील पक्षियों के बाड़े में नए मेहमान भी आए हैं. वलाबी के बाड़े में शावकों ने जन्म लिया है, माउस डियर की संख्या भी बढ़ी है. जू के अंदर सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं. पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की मदद ली गई है. कीपर्स को निर्देशित किया गया है कि बच्चों की संख्या अधिक होने के चलते वह अपने बाड़ों से दूर न रहें.



सातवीं की छात्रा अनन्या ने बताया कि वह यहां पर बाघ, भालू, तेंदुआ, जेब्रा और क्रोकोडाइल को देखा है. इसी तरह सातवीं के छात्र कृष्णा शर्मा ने कहा कि हमें जैसे ही पता लगा कि वाइल्ड लाइफ वीक शुरू होने वाला है, तब हम कानपुर जू आ गए. हमारी टिकट भी नहीं लगी. जू के अंदर कई सारे वन्यजीवों को देखा. पास से देखने पर बहुत खुशी होती है.

कानपुर जू का नजारा (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, कीपर संतोष कांडपाल ने कहा कि कुछ वन्यजीव ऐसे हैं, जो दर्शकों की अधिक संख्या के चलते परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बाड़ों की खिड़कियां खोल देते हैं. पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं, इससे वह थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं. इसी तरह दर्शकों को समझाते हैं, कि वह बाड़े से एक निश्चित दूरी पर रहें. वन्यजीवों को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाएं.

एलन फॉरेस्ट जू का निर्माण 1971 में हुआ था (Photo Credit; ETV Bharat)

शहर के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित एलन फॉरेस्ट जू का निर्माण कार्य सन 1971 में शुरू हुआ था. चार फरवरी 1974 को इसे दर्शकों के लिए पहली बार खोला गया. यह जू करीब 76.56 हेक्टेयर में फैला है. इस जू में कई किलोमीटर लंबी झील भी है, जो इसकी नैसर्गिक सुंदरता को बढ़ाती है. इसकी हरियाली से कई ऐसे वन्यजीव हैं, जो अधिक आकर्षित होते हैं. हर साल अक्टूबर-नवंबर के बीच में हजारों किमी की यात्रा करने के बाद प्रवासी पक्षी यहां आकर नेस्टिंग करते हैं.

वन्य प्राणि सप्ताह का सिलसिला जारी (Photo Credit; ETV Bharat)

कानपुर जू में भेड़िया, तेंदुआ, बाघ, शेर, जेब्रा, हिरण, गैंडा समेत 1000 से अधिक वन्यजीव हैं. जिन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं. जू के रेंज फॉरेस्ट आफिसर फिरोज खान ने बताया, यहां कुछ दिनों पहले पंचगनी की तर्ज पर मछलीघर बाड़े को शुरू किया गया. वहीं, अब भूलभुलैया जू का सबसे नया प्रोजेक्ट है. सर्दी की शुरुआत होते ही हम दर्शकों को प्राकृतिक जंगल का अनुभव कराने के लिए नेचर ट्रेल की शुरुआत करेंगे.



इन आंकड़ों पर एक नजर:

जू का टिकट दर:

व्यस्क 70 रु

चाइल्ड 35 रु



बैट्री गाड़ी के लिए टिकट दर:

वयस्क) 50 रुपये

चाइल्ड 25 रुपये



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